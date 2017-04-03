Национальный университет «Одесская юридическая академия» - качественное образование и международные перспективы

На сегодняшний день одним из главных показателей успешной деятельности учебного заведения является уровень развития международного сотрудничества с вузами других стран и различными международными организациями. Ведь развитые международные связи — это не только престиж и повод гордости для самого вуза, а прежде всего дополнительные возможности получения знаний и международного опыта для студентов и учёных университета. Вызовы эпохи глобализации проникли во все без исключения общественные сферы, в том числе и в сферу образования, а поэтому современные молодые люди выбирают своим местом учёбы те вузы, которые соответствуют реалиям нынешнего времени и предоставляют возможности для всестороннего развития.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» понимают всю важность развития международного сотрудничества для качественной подготовки будущих квалифицированных специалистов – юристов, политологов, социологов, психологов, журналистов. Вуз является членом Европейской ассоциации университетов и имеет договора о сотрудничестве с лучшими университетами мира, благодаря чему студенты и учёные имеют возможность проходить стажировку или продолжать обучение за рубежом. И многие действительно пользуются этой возможностью - ежегодно около 2000 студентов, аспирантов и преподавателей Одесской Юракадемии выезжают на обучение или профессиональную стажировку в лучшие вузы Европы и США.

Также в рамках двухстороннего сотрудничества почти каждую неделю в университет приезжают зарубежные лекторы – адвокаты, судьи, прокуроры, дипломаты для того, чтобы передать студентам и аспирантам передовой зарубежный опыт в сфере юриспруденции, политологии, журналистики, международных отношений. В разное время с официальными визитами в университет приезжали Председатель Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг, Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньйон, личный адвокат Президента США Барака Обамы Ричард Розенталь, декан юридического факультета крупнейшего в мире Анатолийского университета (Турция) профессор Айдын Уфук, Чрезвычайный и Полномочный посол Щвейцарии в Украине Гийом Шойрер, директор Института Европы Университета Цюриха профессор Андреас Келлерхальс и другие и почётные гости.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» тесно сотрудничает с Советом Европы, Венецианской комиссией, ОБСЕ, Европейским Судом по правам человека, различными отраслевыми международными и межправительственными организациями. Благодаря соответствию образовательных программ европейским стандартам, диплом Национального университета «Одесская юридическая академия» признаётся за рубежом, что открывает для выпускников широкие возможности трудоустройства в международных институциях и иностранных компаниях.

Все желающие студенты уже с первого курса могут посещать лекции и семинарские занятия по юридическим дисциплинам на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках. Кроме лекций преподавателей НУ «ОЮА», студенты также имеют возможность посещать лекции приглашенных преподавателей из зарубежных стран. А в прошлом году в университете основана инновационная магистерская программа по международному праву и праву Европейского Союза, в рамках которой преподавание учебных дисциплин ведётся полностью на английском языке. Благодаря хорошим знаниям иностранных языков студенты уже с первых лет обучения имеют возможность участвовать в конференциях, летних и зимних школах, судебных дебатах, которые проводятся в Европе и США, а также претендовать на участие во всевозможных англоязычных стипендиальных и грантовых программах.

Вуз является учредителем сразу нескольких научных изданий, которые включены в международную наукометрическую базу IndexCopernicus. Это издания «Юридический вестник» , «Актуальные проблемы философии и социологии» , а также «Одесский лингвистический вестник». Все научные статьи, опубликованные в этих изданиях, индексируются в авторитетной для социогуманитарных дисциплин наукометрической базе, что не только значительно повышает имидж указанных журналов, но и дает возможность украинским учёным присоединиться к мировому научному сообществу посредством увеличения индекса их цитируемост На сегодняшний день одним из главных показателей успешной деятельности учебного заведения является уровень развития международного сотрудничества с вузами других стран и различными международными организациями. Ведь развитые международные связи — это не только престиж и повод гордости для самого вуза, а прежде всего дополнительные возможности получения знаний и международного опыта для студентов и учёных университета и за рубежом.