В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба

На берегу моря состоялся открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба. В открытом кубке по пляжной борьбе приняли участие более 100 спортсменов из 13 областей Украины и 6 зарубежных стран. Общий призовой фонд соревнования составил 80 тысяч гривен.

Мы сегодня представляем очередной проект общественной организации «Мангуст», посвященной дню рождения нашего клуба. Хочу поздравить от всего сердца спортсменов нашего клуба. Наши чемпионы – гордость нашей страны. Сегодняшний пляжный турнир международного формата – впервые проводится в Украине, и мы надеемся, что он станет для Одессы доброй традицией. А в ноябре месяце в нашем клубе традиционно состоится международный турнир по смешанным единоборствам. — отметил учредитель и президент клуба «Мангуст» Магомед Магдиев.

Хотел бы поздравить всех наших спортсменов и тренеров с днем рождения нашего прекрасного клуба. Сегодня нам исполняется 16 лет и это уже достаточно солидная дата. За эти годы мы воспитали прекрасных спортсменов которые с гордостью представляют наш город не только на спортивной арене Украины, но и всего мира. — говорит 1-й вице-президент клуба «Мангуст» Лерник Мусаелян.

За время существования клуба, благодаря опыту тренеров, воспитанники клуба достигли высоких спортивных результатов, как на территории Украины, так и за ее пределами. Сегодня в клубе «Мангуст» занимается более 250 человек. В клубе развиваются такие виды спорта, как грэпплинг, смешанные боевые искусства, бразильское джиу-джитсу и бокс. Клуб «Мангуст» тесно сотрудничает с Одесской областной Федерацией панкратиона Украины. На протяжении многих лет спортсмены и тренеры клуба «Мангуст» достойно представляют Федерацию на национальной и международной арене. С целью популяризации и развития массового спорта среди молодежи, спортивный клуб «Мангуст» при поддержке Одесской областной федерации панкратиона Украины проводит занятия по панкратиону, грэпплингу и смешанным боевым искусствам для военнослужащих Национальной гвардии Украины, студентов таких высших учебных заведений города, как Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет.

От имени всего руководства и коллектива Юридической академии, от чистого сердца поздравляем спортивный клуб «Мангуст» с 16-летним юбилеем. Тренеры клуба воспитывают молодых людей, которые прекрасно развиты как спортивно, так и духовно, интеллектуально. В спортивном клубе «Мангуст» занимаются также и студенты Юридической академии. Наши учащиеся завоевывают медали на международных турнирах по смешанным единоборствам. Кроме того, на базе академии открыта секция клуба. Весь наш трудовой коллектив рад сотрудничество с таким именитым клубом. — подчеркнул ректор Национального университета «Одесская юридическая академия», кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины Владимир Завальнюк.

Поздравляем клуб «Мангуст» с днем рождения и всех одесситов с тем, что пляжные спортивные соревнования международного уровня наконец-то будут проводиться на Одесском побережье. Хотелось бы отметить, что наш вуз уже не первый год сотрудничает с этим спортивным клубом. Благодаря президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Васильевичу Кивалову в городе построено множество современных спортивных комплексов, которые становятся площадкой как для тренировок воспитанников клуба «Мангуст», так и для проведения престижных соревнований от регионального до международного уровня. — говорит проректор по административно-хозяйственной работе Национального университета «Одесская юридическая академия» Николай Крикливый.

Победители кубка спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе были отмечены денежными призами, а также кубками и медалями.