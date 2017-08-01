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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба

На берегу моря состоялся открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба. В открытом кубке по пляжной борьбе  приняли участие  более 100 спортсменов  из 13 областей Украины  и  6 зарубежных стран. Общий призовой фонд соревнования составил 80 тысяч гривен.

 

В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба

 

Мы сегодня представляем очередной проект общественной организации «Мангуст», посвященной дню рождения нашего клуба. Хочу поздравить от всего сердца спортсменов нашего клуба. Наши чемпионы – гордость нашей страны. Сегодняшний пляжный турнир международного формата – впервые проводится в Украине, и мы надеемся, что он станет для Одессы доброй традицией. А в ноябре месяце в нашем клубе традиционно состоится международный турнир по смешанным единоборствам.
 отметил учредитель и президент клуба «Мангуст» Магомед Магдиев.

Хотел бы поздравить всех наших спортсменов и тренеров с днем рождения нашего прекрасного клуба. Сегодня нам исполняется 16 лет и это уже достаточно солидная дата. За эти годы мы воспитали прекрасных спортсменов которые с гордостью представляют наш город не только на спортивной арене Украины, но и всего мира.
 говорит 1-й вице-президент клуба «Мангуст» Лерник Мусаелян.

 

В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба

 

За время существования клуба, благодаря опыту тренеров, воспитанники клуба достигли высоких спортивных результатов, как на территории Украины, так и за ее пределами. Сегодня в клубе «Мангуст» занимается более 250 человек. В клубе развиваются такие виды спорта, как грэпплинг, смешанные боевые искусства, бразильское джиу-джитсу и бокс. Клуб «Мангуст» тесно сотрудничает с Одесской областной Федерацией панкратиона Украины. На протяжении многих лет спортсмены и тренеры клуба «Мангуст» достойно представляют Федерацию на национальной и международной арене. С целью популяризации и развития массового спорта среди молодежи, спортивный клуб «Мангуст» при поддержке Одесской областной федерации панкратиона Украины проводит занятия по панкратиону, грэпплингу и смешанным боевым искусствам для военнослужащих Национальной гвардии Украины, студентов таких высших учебных заведений города, как Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет.

От имени всего руководства и коллектива Юридической академии, от чистого сердца поздравляем спортивный клуб «Мангуст» с 16-летним юбилеем. Тренеры клуба воспитывают молодых людей, которые прекрасно развиты как спортивно, так и духовно, интеллектуально. В спортивном клубе «Мангуст»  занимаются также и студенты Юридической академии. Наши учащиеся завоевывают медали на международных турнирах  по смешанным единоборствам. Кроме того, на базе академии открыта секция клуба. Весь наш трудовой коллектив рад сотрудничество с таким именитым клубом.
 — подчеркнул ректор Национального университета «Одесская юридическая академия», кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины Владимир Завальнюк.

 

В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба

 

Поздравляем клуб «Мангуст» с днем рождения и всех одесситов с тем, что пляжные спортивные соревнования международного уровня наконец-то будут проводиться на Одесском побережье. Хотелось бы отметить, что наш вуз уже не первый год сотрудничает с этим спортивным клубом. Благодаря президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Васильевичу Кивалову в городе построено множество современных спортивных комплексов, которые становятся площадкой как для тренировок воспитанников клуба «Мангуст», так и для проведения престижных соревнований от регионального до международного уровня.
 говорит проректор по административно-хозяйственной работе Национального университета «Одесская юридическая академия» Николай  Крикливый.

 

В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба

 

Победители кубка спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе были отмечены денежными призами, а также кубками и медалями.

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В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
В Одессе прошел открытый кубок спортивного клуба «Мангуст» по пляжной борьбе, приуроченный к 16-летию клуба
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