Одесса-мама всегда будет помнить их имена (обновлено)

5 августа на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко, состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу на Алее Славы, приуроченная к 76-й годовщине начала героической обороны Одессы во Второй мировой войне.

Почтить память героев, погибших, защищая свой город, на Аллею Славы пришли руководство города и области, военнослужащие, ветераны, священнослужители, общественники, школьники и их родители.

На протяжении всего месяца в Одессе будут организованы поздравления участников героической обороны города на дому и предоставление ветеранам адресной материальной помощи.

В Киевском районе проживают 6 ветеранов–участников обороны Одессы:

— Раиса Лукинична Савченко,

— Семён Миронович Сикорский,

— Ольга Мефодиевна Скрипкина,

— Алексей Иванович Смирнов,

— Яков Осипович Таратут,

— Валентина Фёдоровна Филимонова.

В Малиновском районе проживают 4 ветерана–участника обороны:

- Любовь Алексеевна Баринбаум,

— Мойша Иосифович Гольдельман,

— Илья Абрамович Литвин,

— Роман Иосифович Перлов.

В Суворовском районе проживают три ветерана, которые принимали непосредственное участие в обороне Одессы, и чей подвиг отмечен медалью «За оборону Одессы».

Борис Дмитриевич Галич – слесарь-ремонтник Одесского судоремонтного завода – был призван с первых дней войны. 18-летний командир подразделения стрелкового полка защищал родной город со стороны Дальника. А когда поступил приказ об отступлении, вместе со своей частью был эвакуирован. «Мы ночью грузились на теплоход «Украина» в родном порту, где я начинал работу, – это были самые чёрные дни в моей жизни. Каждый из нас поклялся обязательно вернуться и очистить родную Одессу от вражеской нечисти», – вспоминает Борис Дмитриевич.

Мария Сергеевна Скульская самоотверженно трудилась в госпитале, который находился недалеко от передовой, и куда приходилось доставлять раненых непосредственно из окопов. Благодаря Марии Скульской выжили после ранений тысячи бойцов. И после окончания войны она продолжила выполнять свою благородную миссию: спасать жизни людей и помогать им преодолевать недуги.

Владимир Николаевич Шаповалов в этот день принимал поздравления по случаю 90-летия. Когда началась война, ему было всего 17 лет. Вместе с одноклассниками он подал заявление о приёме в одесскую спецшколу, добавив себе год. Обман был раскрыт, и в поступлении ему отказали. Но подростка из Кривой Балки, хорошо знавшего катакомбы, приметили. Вначале он помогал оборудовать место будущей дислокации партизанского отряда, а когда в Одессу вошли оккупанты, стал связным между партизанами и городским подпольем. После освобождения Одессы Владимир Шаповалов вступил в действующую армию, в январе 1945 года был демобилизован вследствие ранения в уличном бою в Будапеште.