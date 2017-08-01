Одесская Юракадемия открывает инновационные образовательные курсы по ІТ-праву, медиации и электронному судопроизводству

Инновация отличает лидера от

догоняющего.

Стив Джобс

В век информационных технологий, когда все сферы нашей жизни имеют выражение в сети Интернет, а документооборот судопроизводства полностью компьютеризирован, в сфере юриспруденции остро стоит вопрос о подготовке соответствующих специалистов. Факультет гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» является единственным в Украине структурным подразделением, на базе которого студенты с начала нового учебного года будут изучать уникальные дисциплины, такие как «ІТ-право» и «Электронное судопроизводство». Это совершенно новые образовательные курсы, которые позволят студентам факультета связать тысячелетнюю теорию права с новейшими практическими потребностями юриспруденции.

В области интернет-права IT юрист –

новая, стремительно развивающаяся и

самая перспективная профессия на

украинском рынке труда.

На сегодняшний день юрист в сфере IT-права является самой популярной и востребованной профессией юридического кадрового потенциала. В большинстве случаев это касается зарубежных IT-компаний, которые вышли на украинский рынок. Учитывая опыт западных коллег, юрист в IT-компании – это одна из ключевых фигур крупной фирмы, на которого возложена большая ответственность и целый ряд информационных задач.

Сегодня информационные технологии (ІТ) являются сферой глобального рынка, ІТ-фирмы активно взаимодействуют с иностранными заказчиками и контрагентами, заключают контракты по законодательству США и Европейских стран, работают с оффшорными компаниями, имея при этом очень слабое представление не только о национальном и международном праве, но и об организации бизнеса за границей.

Иностранные контрагенты иногда навязывают контрактные условия, которые являются недопустимыми с точки зрения украинского законодательства или просто не работают в правовом поле Украины. Распространена практика недобросовестных действий конкурентов по переманиванию сотрудников компании, а также самих программистов, которые покинув свои предыдущие компании, распространяют информацию, содержащую коммерческую тайну, от чего ІТ-компании не имеют юридических механизмов защиты.

По последним данным в Украине работает более 16000 компаний, занимающихся разработкой IT-проектов, оборот IT-отрасли на территории Украины составляет более 7 миллиардов долларов в год и поэтому IT-индустрия является третьей по величине экспортной отраслью, и так же сфере IT-бизнеса среди юристов практически отсутствует конкуренция, поскольку всего около 30 юридических компаний сопровождают IT-проекты в Украине.

Подводя итог можно с уверенностью утверждать, что юристы в сфере IТ являются чрезвычайно востребованными специалистами в современных условиях. Дополнительные экономические и технические знания в IТ, умение работать с базами данных, навыки в е-коммерции, знания в контрактном праве, организации IТ-бизнеса и проектном менеджменте сделает их бесценным интеллектуальным ресурсом, востребованными специалистами, конкурентоспособными на рынке труда.

На подготовку специалистов-юристов в сфере ІТ и направлена специальность «ІТ право». В процессе подготовки юристов в сфере ІТ предусматривается детальное изучение сферы правового регулирования информационных отношений, инноваций, трансфера технологий, охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в IТ, структуры договоров и особенностей налогообложения в IТ, электронной коммерции, информационной безопасности и защиты информации в системах, проблем кибербезопасности, киберпреступности и ответственности за нарушение законодательства в сфере информационных технологий.

Внедрение ІТ-технологий в судебной

системе это не дань моде, а

необходимость и требование

сегодняшнего дня.

В современном мире уже давно существуют «электронные правительства», «электронные суды» и другие формы применения IT. Украина активно включилась в эти процессы. Выгода от широко разрекламированного «электронного суда» совершенно очевидна. Под понятием «электронный суд» можно подразумевать различные технологии, которые применяются в судопроизводстве.

Информационные технологии играют огромную роль в работе юриста. Они помогают найти, обобщить актуальную правовую информацию, оперативно обменяться данными, предоставить необходимые сведения в судебные органы и т.д. Благодаря информационным технологиям юрист может не только оперативно получать актуальные законодательные сведения. Они дают возможность быстро отыскать статистические данные, без которых подчас невозможно обойтись при решении различных вопросов. Кроме того, из интернета специалист может получить любые данные из смежных дисциплин.

Глубокая интеграция информационных технологий в юридическую деятельность приводит к ускорению процесса поиска и подготовки необходимой документации. Возможность работать удаленно очень экономит время для юристов, предпринимателей и др.

Как мы знаем, на сегодняшний день в Верховной Раде Украины на рассмотрении находится законопроект № 6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", принятие которого уже не за горами. Нормы законопроекта предусматривают широкие возможности осуществления судопроизводства с применением информационных технологий ("электронный суд"), в частности, совершение всех процессуальных действий через средства электронной связи с соответствующими механизмами идентификации и безопасности. Участникам дела обеспечивается возможность принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, не покидая своего жилого или рабочего помещения, а для свидетелей, экспертов - в помещении другого суда. Материалы дел будут храниться, как правило, в электронном виде, что упростит доступ к ним участников дела, устранит временные, финансовые и организационные расходы, связанные с пересылкой материалов дела из одного суда в другой, упростит анализ и обобщение судебной практики и тому подобное.

Данные изменения существенно повлияют на работу судебных органов, адвокатов и др. лиц, которые принимают участие в деле. В связи с этим, еще одной задачей является обучение нынешних студентов пользованию новыми системами и сервисами, которые значительно упрощают работу и максимально экономят время.

Перед нами стоит цель научить студентов не только теоретическим знаниям по общим положениям и дискуссионным вопросам использования информационных технологий в гражданском процессе, а также сформировать практические умения и навыки по правильному толкованию и применению правовых норм, регулирующих указанную сферу гражданско-процессуальных отношений. Все это доступно на факультете Гражданской и хозяйственной юстиции н основе договоренности с Киевским районным судом г. Одессы, в котором с сентября 2015 при поддержке и участии проекта USAID «Справедливое правосудие» Советом судей Украины принято решение о введении проекта «Электронный суд». В программе курса предусмотрены обязательные часы для посещения студентами Киевского районного суда г. Одессы, где они непосредственно смогут наблюдать все нюансы и тонкости работы с программами и серверами, которые предусмотрены данным проектом. — рассказал декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции, кандидат юридических наук, доцент Денис Колодин.

Ещё одна важная дисциплина, которую студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции будут изучать уже с 1-го сентября этого года – «Медиация». Учебный курс по медиации направлен на формирование у студентов профессиональных умений и навыков прогнозирования, предсказания, урегулирования, разрешения и преодоления последствий конфликтов в различных сферах юридической практики, таких как посредничество, ведение переговоров, арбитраж и др. Цель данного курса — ознакомить студентов с психологической и юридической спецификой процесса медиации, тактикой его проведения, особенностями применения различных приемов и технологий; научить их решать проблемные и конфликтные ситуации конструктивно, путем ведения переговоров. Зарубежный опыт свидетельствует, что медиация и третейские суды по праву становятся институтом, способным эффективно конкурировать с государственной монополией на осуществление правосудия по гражданским и хозяйственным спорам, а предприниматели часто предпочитают обращаться для решения своих споров именно в негосударственные инстанции. Гарантированное Конституцией Украины право защиты своих прав и свобод от нарушений и противоправных посягательств любыми незапрещенными законом средствами позволяет обществу формировать институты защиты права, отличные от судебной власти, такие как медиация и третейское разбирательство. В последние годы институт медиации в Украине находится в фазе становления, а новый стимул к его развитию оказал альтернативный законопроект «О медиации», автором которого является президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов. А поэтому ввиду формирования в Украине полноценного института медиации возникает потребность в юристах соответствующей направленности, которых и будут готовить в Одесской Юракадемии.

Факультет гражданской и хозяйственной юстиции осуществляет подготовку нового поколения грамотных, высококвалифицированных специалистов, которые уверенно идут в ногу со временем. Благодаря такому подходу, выпускники становятся компетентными и осведомлёнными в любых вопросах юридической сферы, а поэтому всегда остаются вне конкуренции у работодателей.