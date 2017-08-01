Сегодня в нашей стране отмечают День Воздушных сил Вооружённых сил Украины

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа, установлен Указом Президента Украины Виктором Ющенко от 27 июня 2007 года, учитывая важное значение ВВС в обеспечении обороноспособности государства.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — один из главных носителей боевого потенциала Вооруженных сил страны. Этот высокоманевренный вид ВС предназначен, совместно с войсками Противовоздушной обороны, для охраны воздушного пространства государства, поражения из воздуха объектов противника, авиационной поддержки своих войск, высадки воздушных десантов, воздушной перевозки войск и материальных средств и ведения воздушной разведки.



Вот уже десятый год подряд в первое воскресенье августа в нашей стране отмечают День Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

Два года назад я встречался с офицерами и солдатами Военно-воздушной части Одесского округа, которые не так давно передислоцировались в Одессу. Был очень рад помочь нашим военнослужащим-авиаторам и членам их семей в обустройстве на новом месте и создании комфортных социально-бытовых условий для жизни. Наши защитники достойны наилучшего и заслуживают внимательного отношения со стороны государства. Повышение качества условий службы офицеров и жизни их семей, на сегодняшний день, считаю одним из важных направлений своей депутатской деятельности. В этом контексте первоочередная задача – это внедрение социальной программы, предусматривающей выделение военнослужащим бесплатного социального жилья. Также мы всегда помогаем в юридическом оформлении документов и предоставлении другой юридической помощи.

В этот день особенно хочется подчеркнуть, что страна гордится нашими военнослужащими и всеми теми, кто связал свою жизнь с Военно-Воздушными силами Украины и бесстрашно защищает воздушные рубежи нашей родины. Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником! Крепкого здоровья, сил и энергии!,

- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Отметим, что Сергей Кивалов ранее встречался с офицерами и солдатами Военно-воздушной части Одесского округа, передислоцировавшихся в Одессу. Народный депутат занимается решением проблем военнослужащих, в частности оказал помощь военнослужащим-авиаторам и членам их семей в обустройстве на новом месте и создании комфортных социально-бытовых условий для проживания.