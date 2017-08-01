Признание в любви родному городу: состоялся конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя!»

Второй тур ежегодного конкурса песни «Пою о тебе я, Одесса моя!» состоялся в субботу в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

Этот традиционный конкурс талантов проходит в нашем городе по инициативе и под патронатом народного депутата Украины, почетного гражданина города Одессы и области Сергея Кивалова.

Победителям конкурса посчастливится выступить на гала-концерте, который состоится в День рождения нашего любимого города в ротонде Горсада на Дерибасовской. А обладателей первых трех мест ждут еще и денежные призы.

Среди конкурсантов — люди самых разных возрастов и профессий. В этот раз самому юному участнику – пять лет, а самому взрослому – семьдесят шесть лет. Хотя бывали конкурсанты и постарше. Одни исполняют известные песни, давно полюбившиеся одесситам, другие исполнители пишут новые песни специально для этого конкурса и представляют авторские произведения. И языки исполнения тоже разные. В этом туре один из исполнителей перевел стихи поэта Семена Кирсанова и, одевшись в польский национальный костюм, спел на польском языке песню «У Черного моря».

Такая демократичность конкурса песни «Пою о тебе я, Одесса моя!» делает его по-настоящему народным. Главное его предназначение – раскрыть новые таланты и услышать новые признания в любви к Одессе.

К примеру, Юрий Баланюк представил произведение, которое зрителям еще только предстоит оценить и полюбить. Это песня «Аркадия» одесского композитора Александра Горшкова. Юрий поет, сколько помнит себя. Родители, заметив музыкальные способности мальчика, отдали его учиться в музыкальную школу, но в класс игры на аккордеоне. Но тяга к пению оказалась сильней. И юноша продолжил серьезно заниматься вокалом. Сейчас Юрий Баланюк служит по контракту в Военно-морском ансамбле песни и пляски, солистом-вокалистом. За последние два с половиной года талантливый юноша вместе с этим коллективом совершил семнадцать командировок в зону АТО, выступая перед бойцами, поднимая их боевой дух, и очень гордится званием участника боевых действий.

Мне очень нравится этот конкурс, который прославляет наш город. Прекрасная организация, созданы все условия для конкурсантов. Я считаю, что примеру Одессы должны последовать и другие города Украины. Это воспитывает патриотизм и любовь к родному краю, к родному городу. Конкуренты у меня сильные, но я очень надеюсь победить и попасть на гала-концерт, – признался Юрий Баланюк.

А третьеклассница Одесской музыкальной школы №15 Дарья Мединская выбрала для конкурса известную песню Леонида Утесова «Ах, Одесса моя ненаглядная» композитора Андрея Эшпая. У нее, коренной одесситки, любовь к родному городу в крови и есть свои любимые места – Французский бульвар и пляж Ланжерон. И хотя обучается девочка по классу скрипки, у нее однозначно хорошие вокальные способности.

Лучших участников конкурса определит авторитетное жюри. В составе жюри на этот раз – солистка Одесского национального академического театра оперы и балета, народная артистка Украины Валентина Васильева, заслуженный артист Украины Павел Ермоленко, заслуженная артистка Украины и Автономной Республики Крым, ведущая солистка ансамбля песни и танца ВМС ВС Украины Елена Юрчук.

Организаторы конкурса замечают, как с каждым годом растет мастерство тех, кто участвует в нем, и количество новых песен о нашем городе. Это радует и свидетельствует, что такой конкурс важен и необходим. При этом, расширяется география конкурса: признаться в любви к Одессе хотят все больше граждан нашей большой страны.



У нас были участники из Донецка, Киева, Ивано-Франковска, Житомира, Николаева. В этот раз, чтобы принять участие в конкурсе, приехали несколько певцов и вокальных групп из Дальника.

Это не профессиональный вокальный конкурс. Это конкурс песни, в котором попробовать себя могут все желающие: и аматоры, и профессиональные вокалисты. В прошлом году всем запомнилось выступление военного-контрактника Баграта Цурката, которому, чтобы выступить на гала-концерте, приходилось отпрашиваться у начальства. Наш конкурс очень демократичен. Как правило, для участия в других конкурсах, участникам требуется вносить какой-либо денежный взнос. У нас этого нет. Наоборот, победителей ждут хорошие денежные призы. Главное требование – талантливо и с любовью спеть об Одессе,

– рассказала член жюри конкурса, директор Центра культуры Национального университета «Одесская юридическая академия» Ольга Слуцкая.

За шесть лет многие талантливые певцы получили на конкурсе путевку в жизнь. Здесь впервые заявил о себе ныне известный Феликс Шиндер и его группа «Деньги вперед». Здесь впервые выступал в присутствии большой аудитории обретший популярность Слава Благов.

Весной на первом отборочном туре были отобраны восемь конкурсантов. Теперь члены жюри подводят итоги второго отборочного тура и отбирают лучших исполнителей. По итогам будет сформирована программа гала-концерта из двадцати номеров. Напомню: он состоится второго сентября в Городском саду. Тогда же будут объявлены имена трех победителей конкурса.