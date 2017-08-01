Есть город, который я вижу во сне…

Любуясь одесской архитектурой, мы порой не замечаем мелочи. Те самые, из которых состоит ее красота.

Лепнина, статуи, колонны – именно они делают Одессу Одессой.

Трудно найти одессита, который бы не любил свой город. И «говоря о странностях любви», можно отметить уверенность большинства любящих в том, что они достаточно хорошо его знают. Лишь немногие хотят изучить предмет своей любви досконально — и начинают собирать документы, книги, пытаются сохранить остатки старины. Ведь завтра все эти следы прекрасных эпох могут исчезнуть в джунглях безликих и бездушных хайтечных многоэтажек или, скорей всего, будут разрушены безжалостным временем. Поэтому, предлагаем вам фотоэкскурсию по дорогой нашему сердцу Одессе! Наслаждайтесь!