 
Информация к новости
  • Просмотров: 306
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Есть город, который я вижу во сне…

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Есть город, который я вижу во сне…

Любуясь одесской архитектурой, мы порой не замечаем мелочи. Те самые, из которых состоит ее красота.

Лепнина, статуи, колонны – именно они делают Одессу Одессой.

Трудно найти одессита, который бы не любил свой город. И «говоря о странностях любви», можно отметить уверенность большинства любящих в том, что они достаточно хорошо его знают. Лишь немногие хотят изучить предмет своей любви досконально — и начинают собирать документы, книги, пытаются сохранить остатки старины. Ведь завтра все эти следы прекрасных эпох могут исчезнуть в джунглях безликих и бездушных хайтечных многоэтажек или, скорей всего, будут разрушены безжалостным временем. Поэтому, предлагаем вам фотоэкскурсию по дорогой нашему сердцу Одессе! Наслаждайтесь!

Галерея

prev

Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
Есть город, который я вижу во сне…
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 