Единственный в своем роде образовательный комплекс, не имеющий аналогов, скоро появится в Одессе

Напомним, в Общеобразовательной церковно-приходской школе, которая станет самой большой в Одессе, и самой уникальной во всей Украине будут обучаться свыше 1000 школьников. Площадь классов составит около десяти тысяч квадратных метров. А общая площадь четырехэтажного комплекса – порядка 17 тысяч.

На базе Общеобразовательной церковно-приходской школы будет работать спортивный трехэтажный комплекс. На первом этаже расположен бассейн на 6 дорожек с трибунами. Здесь будут проходить соревнования международного уровня. Над бассейном строиться игровой универсальный спортивный зал. Школьники буду играть в волейбол, футбол, баскетбол, гандбол и другие виды спорта. Кроме того, будут открыты тренажерные и гимнастические залы. Так же согласно проекту предусмотрен спортивный зал на открытом воздухе. Будут созданы все необходимые условия для качественного, а главное, безопасного занятия спортом.

— рассказал проректор по административно-хозяйственной работе Национального университета «Одесская Юридическая академия» Николай Крикливый.

На территории спортивно-образовательного комплекса возведено два храма: Верхний - Преподобного Сергия Радонежского (покровителя всех учащихся) и нижний - Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Высота верхнего храма составляет около сорока шести метров. Народный депутат Украины, инициатор строительства школы Сергей Кивалов регулярно приезжает на место строительства школы и лично контролирует ход строительных работ.

Наша задача – создать лучшие условия для обучения и духовного просвещения наших будущих учеников. Наша цель – создать школу будущего и нам это практически удалось, осталось совсем немного и она откроет свои двери перед учащимися. Сейчас проходит последний этап – это отделочные работы. В спортивном зале уже застеклены окна, учебные классы уже практически готовы. У нас не стоит задача показательно открыть школу, наша основная задача – сделать уникальное учебное заведения на века, именно поэтому необходимо подходить очень серьезно к строительству школы, что мы и делаем. На первом месте стоит вопрос безопасности детей - здесь предусмотрена современная система инженерной защиты от землетрясения. В основании здания вбиты сваи на 12-16 метров. Школа сделана минимум с тройным запасом прочности и надежности конструкции. — отметил Сергей Кивалов.

Многие одесские меценаты и неравнодушные горожане уже приняли финансовое участие в строительстве Общеобразовательной церковно-приходской школы. Сергей Кивалов призвал всех желающих присоединиться к строительству школы будущего и внести свой вклад в благотворительный фонд. Имена всех меценатов будут увековечены на мраморной доске в Общеобразовательной церковно-приходской школе.

Я убежден, что наша школа будущего будет самой лучшей не только в масштабах Одессы и Украины, но и Европы! У нас есть прекрасный опыт за плечами – мы создали два университета и три колледжа. Мы знаем, чем заинтересовать детей, чтобы они занимались учебой, при этом развивались духовно и не забывали о спорте. В нашей школе построены два храма, так же тут будет самый лучший спортивный зал, кафе – столовая, учебные классы и культурный центр. Так же хочу отметить, что мы уже набрали порядка 30% преподавательского состава нашей школы. Я думаю, что к моменту открытия будет полностью сформирован весь профессорско-преподавательский состав. — подчеркнул Сергей Кивалов.

Инициатор строительства единственной в своём роде Общеобразовательной церковно-приходской школы также отметил, что при строительстве в первую очередь руководствовался известной аксиомой — если кто-то думает, что образование — это слишком дорого, то он должен понимать, что отсутствие образование будет стоить ещё дороже.

В последнее время много говорят о том, что нынешнее школьное образование является неэффективным и не готовит детей ко взрослой жизни. И это совершенно неправильно, что во многих школах нашей страны учебный процесс ведётся по устаревшим шаблонам, неменяющимся уже несколько десятков лет. Мы просто не можем учить наших детей так же, как учили нас самих, ведь они родились в совершенно другое время, а поэтому к ним нужен совершенно другой подход в системе образования. Да, за годы обучения у детей формируются определённые знания школьных предметов, и это, безусловно, важно, но ведь главная задача школы – это воспитать целостную, всесторонне развитую личность, подготовить ребёнка к будущей жизни, к работе, к созданию собственной семьи. И очень большую роль в деле формирования человека как личности играет именно духовное воспитание. Ведь сухие знания без твёрдых моральных духовных установок ничего не значат и не смогут принести человеку пользу. Именно поэтому мы создали в нашем городе первую в Украине Общеобразовательную церковно-приходскую школу, где в учебном процессе будет делаться акцент, прежде всего, на духовное воспитание подрастающего поколения, воспитание детей в духе веры, любви и уважения к другим людям, в мире и гармонии с окружающими.

— рассказал Сергей Кивалов.