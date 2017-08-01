Аспирантура Национального университета «Одесская юридическая академия» – успешный старт научной карьеры

В Украине стартовала вступительная кампания в аспирантуру, которая продлится до 28 августа. Об особенностях вступительной кампании рассказывают проректор по науке Национального университета «Одесская юридическая академия» Галина Ульянова и заведующая отделом аспирантуры и докторантуры НУ «ОЮА» Мария Мокряк.

– Галина Алексеевна, аспирантура предполагает проведение научных исследований. Являются ли они на сегодняшний день актуальными, востребованными, проявляют ли к ним интерес?

– Ежегодно в Национальный университет «Одесская юридическая академия» поступает около 100 аспирантов, молодых ученых. Это один из самых ярких показателей того, что, несмотря на не особую прибыльность аспирантуры, она все же пользуется популярностью у молодых юристов. Возможно, основой этого является то, что со студенческих лет наши ребята активно привлекаются к участию в научных конференциях, других мероприятиях, которые проводятся в нашем университете и других вузах Украины, а также в международных конкурсах, где они приобретают опыт научной работы. Кроме того, при проведении практических и лекционных занятий студентам предоставляется возможность почувствовать себя ненадолго педагогом. К примеру, во время своих занятий я даю возможность студентам 10-15 минут провести лекцию и раскрыть какой-то один вопрос, провести практическое занятие и почувствовать себя педагогом. И это тоже очень важно, поскольку многие ребята начинают по-другому оценивать научную деятельность, педагогическую деятельность: кто-то понимает, что это не его и отказывается от аспирантуры, а некоторые ребята, наоборот, больше заинтересовываются и решают связать свое будущее с наукой и поступают в аспирантуру. Можно с уверенностью сказать, что у нашей науки есть будущее, пока ею занимаются молодые ученые, которые проявляют такую активность.

– Можно ли преподавать в вузе, не оканчивая аспирантуру?

– В прошлом году в Украине были приняты новые лицензионные условия. На сегодняшний день для того, чтобы преподавать в высшем учебном заведении четвертого уровня аккредитации, в том числе в Национальном университете «Одесская юридическая академия», необходимо соответствовать минимум трем пунктам из 16-ти, предусмотренных лицензионными условиями. В частности, это может быть наличие пяти публикаций, в том числе в наукометрических базах. Также учитывается и наличие ученой степени. Если речь идет о преподавании в аспирантуре и проведении лекционных и практических занятий для аспирантов, лицензионными условиями предусмотрено, что таким преподавателем может быть только доктор юридических наук (не менее 50% лекций должно читаться доктором наук) либо преподаватель, имеющий не менее 10 лет стажа. Поэтому для того, чтобы заниматься преподавательской деятельностью, наличие звания кандидата юридических наук, а на сегодняшний день это будут уже доктора философии права, является преимущественным.

– Мария Олеговна, кто на сегодняшний день является абитуриентом аспирантуры, кто поступает более активно – выпускники вузов либо практикующие юристы?

– К нам в аспирантуру поступают не только выпускники из нашего города, из Украины, но и иностранцы. Кроме того, я заметила такую тенденцию: это не только молодые люди до 25 лет, но и представители старшего поколения – те, кто определенное время назад окончил университет, работал, а сейчас решил связать свою жизнь с научной деятельностью, чтобы полученные на практике знания подкрепить с научной точки зрения. Думаю, что это связано с тем, что для работы во многих органах государственной, исполнительной и законодательной власти до сих пор учитывается факт наличия ученой степени.

– В чем заключается специфика подготовки аспирантов?

– В марте 2016 года было утверждено новое положение Кабинета министров Украины, согласно которому аспиранты не только пишут диссертацию, но и выполняют учебный план: они должны посещать практические и лекционные занятия. Аспиранты изучают не только специальные дисциплины, философию и иностранный язык, но и предметы по поиску информации, продвижению научных проектов, и это, конечно, очень важно для молодых ученых.

– Как вы считаете, эти изменения положительно повлияли на подготовку будущих аспирантов или все же стоило что-то оставить из старой системы?

– Время покажет, хорошо это или плохо. На мой взгляд, это все-таки хорошо, поскольку аспирантам предоставляется возможность не только написать диссертацию, но и попробовать себя в практической деятельности: они могут пробовать и преподавать, и ходить на лекции, и посещать практические занятия.

– Галина Алексеевна, хотелось бы более подробно остановиться на практической деятельности. Применяют ли аспиранты свои знания на практике и какие условия для этого созданы в Одесской юракадемии?

– Согласно новым правилам, учебный процесс и процесс подготовки аспирантов действительно предусматривает не только посещение лекционных занятий, но и прохождение практики. Наши аспиранты проходят и научно-исследовательскую, и педагогическую практику. В рамках научно-исследовательской практики они занимаются изучением и анализом информации в наукометрических базах, собирают эмпирические данные для научной работы, благо, для этого у нас есть все условия. В частности, стоит отметить высокий уровень и профессионализм работы сотрудников нашей научной библиотеки: у нас уделяется очень большое внимание международному сотрудничеству и активному предоставлению доступа к наукометрическим базам, в которых размещены научные диссертации, научные статьи, написанные на иностранных языках, поскольку любая диссертация должна содержать обзор и исследование не только национальной литературы по вопросам диссертации, но также международной практики. Учитывая, что доступ к таким базам является достаточно дорогостоящим (иногда может доходить до нескольких тысяч долларов), мы, как правило, получаем некоторые из них в тестовом режиме и активно работаем над тем, чтобы в рамках договора о сотрудничестве получать постоянный доступ. Поэтому у наших аспирантов есть все возможности для поиска и использования необходимой информации.

Наши аспиранты активно проходят практику в Юридической клинике. Как уже заметила Мария Олеговна, среди наших аспирантов есть много практикующих юристов, судьи, адвокаты. Они, уже высокопрофессиональные специалисты в практической деятельности, вовлекаются во всем известный социальный проект и оказывают помощь гражданам. Помимо этого, наши аспиранты приобретают необходимый опыт для написания своей диссертации и могут использовать эти материалы в качестве необходимых примеров.

Кроме того, на базе НУ «ОЮА» по инициативе президента академии Сергея Кивалова создан научно-экспертный центр, который занимается предоставлением научных экспертиз и проведением научных заключений. Сотрудниками центра являются преподаватели нашего университета, и наши аспиранты тоже могут привлекаться для предоставления таких научных заключений, получая необходимый опыт.

Что касается педагогической практики, то она заключается в том, что аспиранты посещают лекции ведущих профессоров университета, тем самым приобретая необходимые навыки проведения лекционных занятий. Тут уже речь идет не о получении знаний по предмету, а о приобретении навыков проведения лекционных занятий. Также в присутствии опытных педагогов они проводят практические занятия, уже выступая в роли преподавателя.

– Вы отметили создание по инициативе руководства вуза научно-экспертного центра. Чем этот центр занимается?

– Научно-исследовательский центр является уникальным подразделением нашего университета. Его создание было обусловлено тем, что практически ежедневно в Национальный университет «Одесская юридическая академия» поступают запросы от органов государственной власти, от предприятий, организаций, юридических фирм о предоставлении юридических заключений по вопросам применения действующего законодательства. Следует отметить, что ввиду коллизионности некоторых правовых актов, нечеткости дефиниции отдельных юридических категорий возникает неоднозначная применительная практика. В связи с этим к нам обращаются с целью получения научных заключений о применении тех или иных норм действующего законодательства либо о предоставлении доктринальных толкований отдельных юридических категорий. Созданный научно-экспертный центр и занимается ответами на такие запросы, проведением научных экспертиз, предоставлением научных заключений. Кроме того, он занимается мониторингом судебной практики по отдельным вопросам. Привлечение наших аспирантов к работе в таком научно-экспертном центре является также хорошим подспорьем для развития их и научных, и практических навыков.

– Галина Алексеевна, заканчивается ли научный путь аспиранта защитой кандидатской работы?

– У этой научной дороги есть продолжение и называется оно докторантура, поскольку многие аспиранты после успешной защиты кандидатской диссертации все-таки решают продолжить свою научную деятельность, тем более, если они остаются в стенах Национального университета и занимаются преподавательской деятельностью. Как правило, со временем после наработки соответствующего эмпирического материала они поступают в докторантуру. На сегодняшний день докторантура предполагает обучение в течение двух лет. Мы принимаем тех абитуриентов, которые имеют соответствующее количество публикаций, поскольку для докторской их необходимо не менее 20-ти, и, как правило, уже подготовленную монографию для защиты докторской диссертации. Конечно, не все остаются в докторантуре – кто-то решает продолжить свой путь в практической деятельности. Но и после практики, бывает, тоже возвращаются к нам. Поэтому научная деятельность беспрерывная и, благодаря президенту Академии Сергею Васильевичу Кивалову, у нас созданы для этого все условия. Наукой сегодня надо заниматься тем, кто действительно это любит, кому это интересно, кто ценит эту нелегкую работу, поскольку она предполагает всегда новый поиск, новую информацию. Но на сегодняшний день это еще и очень актуально и интересно, поскольку у нас идут процессы евроинтеграции и очень актуально изучение международного законодательства, опыта зарубежных стран во многих сферах жизнедеятельности. Поэтому для докторантов тоже есть чем заниматься, и мы всегда рады их принимать в стенах нашего университета.

– Сколько в стенах университета ученых советов по защите кандидатских и докторских диссертаций?

– На сегодняшний день у нас действует пять специализированных ученых советов, которые охватывают практически все юридические специальности, в том числе у нас есть секретный совет для защиты специальной категории диссертаций с ограниченным доступом. Это тоже является большим плюсом, поскольку наши аспиранты и наши докторанты могут защищаться в стенах родного университета. Хочу подчеркнуть, что все ученые советы у нас специализированные – юридические, и являются докторскими, поэтому в них могут защищаться как докторанты, так и кандидаты наук – докторанты философии права. В состав ученых советов входят ведущие ученые университета, а также приглашенные ученые из других вузов. Также у нас действует кандидатский совет по политологии, в рамках которого могут защищаться наши аспиранты, которые выбрали научные исследования в сфере политологии.

– И все-таки, какая мотивации у молодых людей сегодня идти в аспирантуру? Почему люди занимаются наукой? Как вы считаете, есть ли будущее у этого направления?

– На самом деле, наука – это интересно. Те, кто говорят, что наука – это скучно, просто никогда ею не занимались на профессиональном уровне. Заниматься наукой в нашем университете – это всегда очень интересно, поскольку у нас вовлечение в научную жизнь начинается уже со студенческих лет. Для этого существует много различных форм – не только традиционные научные конференции, но и брейн-ринги, судебные дебаты, для которых у нас оборудована специальная аудитория. Наши ребята ездят на различные международные конкурсы и привозят соответствующий опыт, который мы охотно внедряем. Я никогда не сомневалась в том, что у науки в Национальном университете «Одесская юридическая академия» есть будущее, потому что у нас для этого делается очень много, нас в этом поддерживают. И в условиях здоровой конкуренции молодежь к нам идет. Мы чувствуем очень большую поддержку со стороны нашего руководства, наших преподавателей, которые передают нам свой бесценный опыт, которые нам помогают, советуют. И это тоже очень стимулирует, помогает нам развиваться, становиться учеными, добиваться больших высот.

– Мария Олеговна, какие особенности вступительной кампании в аспирантуру в 2017 году в связи с теми изменениями в законодательстве, которые были приняты?

– Вступительная кампания в аспирантуру Национального университета «Одесская юридическая академия» началась 1 августа. Образовательная деятельность у нас проводится по четырем специальностям: право, международное право, политология и философия. Что касается специальности право – она, в свою очередь, делится на четыре специализации: фундаментальная юриспруденция, публичное право, частное право и предпринимательство, криминальная юстиция. С 1 по 28 августа у нас проходит прием документов по адресу ул. Академическая, 9, каб. 28.

Хочу отметить, что в аспирантуру нашего университета могут поступать не только со специальностью «Правоведение», но и с экономической специальностью, правда, в этом случае необходимо будет сдать еще дополнительный экзамен. Уже в первые дни вступительной кампании к нам подали документы более 30 человек, которые хотели бы заняться научной деятельностью. Это не только жители нашего города, не только выпускники нашего университета, есть и иностранцы. Благодаря руководителю нашего университета Сергею Кивалову в нашем вузе созданы все условия для того, чтобы каждый аспирант мог полноценно и плодотворно работать над своими научными исследованиями.

Беседовала Наталья ОПАРА, «Репортер»