Август – это не только прекрасная пора для походов на пляж и приятных променадов по летней Одессе, а ещё и самый стрессовый период для всех тех, кто решил получить высшее образование и хочет грызть гранит науки в статусе студента одного из украинских вузов. На протяжении июля месяца по всей Украине длился приём заявок и документов на поступление, и вот теперь пришла пора подвести первые промежуточные итоги вступительной кампании 2017 года. А была она, к слову, совсем нелёгкой, можно даже сказать одной из самых трудных за последние два с лишним десятка лет. И причина тому не только сложное экономическое положение нашей страны и конфликт на Востоке Украины, привнёсший свои коррективы в поступление переселенцев и внутренне перемещённых лиц, но также и достаточно низкий общий уровень сдачи внешнего независимого оценивания среди абитуриентов. Вот как прокомментировал ситуацию с вступительной кампанией 2017 года глава Совета ректоров Одесской области Сергей Степаненко:



Совет ректоров продолжает анализировать результаты «широкого конкурса» абитуриентов, поступающих на образовательные программы бакалавра. К сожалению, для абсолютного большинства одесских вузов эти результаты неутешительны - как я уже писал, общее сокращение количества рекомендованных по сравнению с «плохим» 2016 годом около 25%.

Как бы ни говорили о «привлекательности, престижности» вузов, специальностей, на наш взгляд, эти результаты связаны с очень низкими оценками ВНО, которые получили одесские абитуриенты из сельских районов Одесской области. Именно эти абитуриенты формируют основное количество заявлений в вузы своей области.

Для доказательства этого тезиса приведем сопоставление количества рекомендованных в одесские и львовские высшие учебные заведения, которые имеют практически одинаковую привлекательность и престижность. Но результаты ВНО абитуриентов из Львовской области на 8-15% выше оценки абитуриентов из Одесской области.

Мы проанализировали данные по рекомендациям на зачисление на места госзаказа по 44 специальностям негуманитарных отраслей образования (естественные, математические, информационные отрасли, области инженерии, электроники, телекоммуникаций, производства, технологий и т.д.). Результаты впечатляют - в львовские вузы рекомендации на эти 44 специальности получили на 77% больше абитуриентов, чем в одесские вузы!

- «естественный блок специальностей» (естественные науки, математика и биология) - в 2,8 раза меньше рекомендованных на места госзаказа;

- «информационно-коммуникационный блок специальностей»(области информационных технологий, автоматизации, приборостроения, электроники и телекоммуникаций) - в 2,2 раза меньше рекомендованных.

Какие еще доказательства нужны! Не могут соревноваться на равных (на принципах широкого конкурса) вузы разных регионов в таких условиях! Продление игнорирования наших предложений по внесению изменений в алгоритм широкого конкурса - это разрушение высшей школы нашего региона, так как исправить эту ситуацию результатам ВНО по Одесской области за год или два не удастся.



Но даже в такой сложной ситуации некоторым одесским вузам не просто удалось успешно провести вступительную кампанию, но и улучшить показатели поступления по сравнению с прошлыми годами.



Некоторые средства массовой информации сделали попытку определить популярность учебных заведений, а также специальностей по итогам вступительной кампании 2017 года.

Однако, такое исследование не совсем корректно. Потому что, во – первых, вступительная кампания еще продолжается и можно говорить лишь о промежуточных итогах. Однако и этих итогов правильно приведено не было. Во – вторых, среди критериев отбора был сделан акцент на данные Информационной системы «Конкурс» и количество поданных заявлений. Стоит заметить, что в этом году существовала проблема качественного доступа к пользованию Единой государственной электронной базой по вопросам образования, что непосредственно влияло на некорректное отображение данных в Информационной системе «Конкурс».

Кроме того, отмечу, что популярность учебных заведений, следует определять не по количеству поданных заявлений, а по количеству зачисленных абитуриентов. В этом году они фактически могли подавать заявления на 4 разных специальности и 9 приоритетов, поэтому количество заявлений не может дать объективной картины выбора специальности или вуза, её может дать только фактическое зачисление в вуз. Этот показатель и оправдывает популярность учебного заведения в большей степени, чем некорректные нынешние данные Информационной системы «Конкурс». В предыдущие годы, когда абитуриенты сдавали экзамены непосредственно в вузе, можно было говорить о конкурсе на место, сегодня такого распределения нет, система расчетов действует совершенно по-другому.

Высшее учебное заведение является большой всесторонней структурой, которую следует характеризовать комплексно. Это же касается и специальностей. Думаю, подводить итоги мы окончательно будем в сентябре, который и покажет, кто из вузов реально набрал студентов, а также — какие специальности востребованы сегодня в Украине.



— рассказала эксперт в сфере образования, кандидат юридических наук, доцент Олеся Ващук.

В частности, в этом году в Национальный университет «Одесская юридическая академия» абитуриентами было подано более 7 тысяч заявок. Ответственный секретарь Приёмной комиссии Одесской Юракадемии, доцент Евгений Хижняк рассказал нам о промежуточных итогах вступительной кампании в этом вузе:

Вступительная кампания 2017 года признана экспертами одной из самых трудных за всю историю независимости Украины, но даже в таких непростых условиях Национальному университету «Одесская юридическая академия» есть чем похвастаться – на младшего специалиста и бакалавра мы приняли более 7 тысяч заявок от абитуриентов. На сегодняшний день далеко не каждый вуз может похвастаться такими результатами. Тот факт, что более 7 тысяч молодых людей изо всех уголков нашей страны выразили желание учиться именно у нас, является самым лучшим признанием нашего университета. К сожалению, мы не можем принять в ряды наших студентов абсолютно всех желающих - у нас очень жёсткий отбор и мы очень ответственно подходим к набору наших будущих студентов, прежде всего мы берём тех абитуриентов, которые успешно сдали внешнее независимое оценивание и учились на отлично в школе. Разумеется, что при таком подходе нам приходится отказывать части желающих поступить в наш вуз, ведь для нас важно не количество студентов, а прежде всего их уровень знаний, а также готовность старательно учиться, ведь будущий профессионал должен показывать высокие результаты в учёбе ещё со школьной скамьи. На данный момент мы располагаем промежуточными результатами касательно поступления младших специалистов и бакалавров, а впереди с 15-го августа нам ещё предстоит формирование рейтинговых списков для поступления в магистратуру. Нами принято более 4 тысяч заявок на поступление в магистратуру и сейчас мы ждём результатов внешнего независимого оценивания, поскольку с этого года Министерство образования и науки Украины внедрило обязательную сдачу юридического ВНО для поступления на магистратуру по специальности «Правоведение». Кроме того, хочется отметить, что с каждым годом всё больше желающих поступить именно в наш университет, а, следовательно, с каждым годом у нас увеличивается конкурс. Поскольку лицензионный объём всё же ограничен, мы принимаем в наш вуз только самых лучших абитуриентов. Однако, хочу особо подчеркнуть, что в этом году как и в прошлом у нас одно из самых больших количеств бюджетных мест среди юридических вузов Украины – более 1 тысячи, также почти вдвое большее количество студентов – контрактников. Это говорит о том, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» продолжает развиваться, показывает стабильную динамику роста и остается лидером высшего образования в нашей стране.

В другом одесском вузе – Международном гуманитарном университете также подвели промежуточные итоги вступительной кампании – 2017, хотя здесь всё ещё продолжают приём документов на магистратуру и в экономико-правовой колледж.

Вступительная кампания в Международном гуманитарном университете продолжается и уже можно говорить о первых её промежуточных итогах – большое количество абитуриентов уже поступили и стали студентами нашего вуза, с каждым годом количество поступающих к нам увеличивается, что в очередной раз свидетельствует о популярности нашего университета и его динамичном развитии. На данный момент у нас продолжается набор на магистратуру - до 15 сентября мы принимаем документы у всех желающих получить второе высшее образование на основе диплома бакалавра или специалиста по абсолютно любой специальности. Кроме того, также продолжается набор в экономико-правовой колледж, он продлится до 23 августа включительно.

— отметила заместитель ответственного секретаря Приёмной комиссии Международного гуманитарного университета Юлия Шарапановская.