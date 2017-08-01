Одесская спортивная «гроза» превратилась в «торнадо»?

Молодая одесская теннисистка Элина Свитолина таки победила в одном из престижнейших международных турниров, который состоялся в Торонто.

В тяжелой и напряженной борьбе одолев мировую звезду Венус Уильямс, она затем просто смела с корта вторую ракетку мира Симону Халеп.

И вот теперь, в финале перед ней не устояла и находящаяся в прекрасной форме, одна из звезд современного тенниса Каролин Возняцки со счетом «6-4» и … «6-0».

В результате одесситка не только победила в турнире, но и вышла на четвертую позицию в мировом теннисном рейтинге, что является лучшим результатом для отечественного тенниса.

Более того, оценивая качество игры одесской теннистки, ее спортивную форму и физическую подготовку, ряд спортивных экспертов предрекают ей в скором времени титул «первой ракетки» мира!