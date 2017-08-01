В Одессе прошел шестой съезд координационных советов молодых юристов

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся шестой съезд Координационных советов молодых юристов при Главных территориальных управлениях юстиции Украины при поддержке Министерства юстиции Украины. Одесса впервые стала местом проведения съезда. Координационные советы молодых юристов являются консультативным органом при Министерстве юстиции Украины и Главных территориальных управлениях юстиции Украины. Созданы они с целью согласования усилий молодых юристов в утверждении высокой роли профессии юриста в Украине, координации деятельности, связанной с повышением качества подготовки специалистов в сфере права, привлечения молодых правовиков к нормотворческим процессам, осуществления правообразовательной и правовоспитательной работы, формирования активной позиции нового поколения юристов. Координационные советы создаются и действуют на основе добровольности, равенства членов совета, законности, прозрачности и гласности.
Члены Координационных советов занимаются оказанием бесплатной правовой помощи разной сложности во всех правовых сферах и в других вопросах – потому совершенно естественно, что в Одессе этот съезд проходит на базе Юракадемии. Ведь Сергей Васильевич Кивалов – президент НУ «ОЮА» - глубоко убежден, что воспитание юридически грамотного населения является одной из главных задач развития правового государства и отдает много сил и средств повышению правовой грамотности населения и формированию правосознания граждан. Так, уже на протяжении 19 лет в Одессе работает Юридическая клиника, которая за это время предоставила высококвалифицированную юридическую помощь абсолютно бесплатно около 200 тысячам граждан.
Развитие правового государства, формирование гражданского общества требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, права и свободы человека, обеспечение надежной защищенности публичных интересов.
Участниками совета молодых юристов являются преимущественно студенты и выпускники юридических вузов. Одесская Юракадемия ежегодно выпускает сотни профессиональных специалистов, которые способствуют повышению уровня правовой сферы по всей стране.
Такие консультативно-совещательные органы при главных территориальных управлениях юстиции Украины созданы с целью повышения качества подготовки правовых специалистов, продвижения молодых адвокатов и формирования активной позиции у нового поколения юристов.
Евгений Которобай – заместитель главы Координационного совета молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украины – рассказал о задачах съезда:
Мы проводим конкурсы и викторины для школьников, тренинги, конкурсы и лекции для студентов – будущих юристов, а также форумы и круглые столы по обмену опытом, эмоциями и ценными идеями для практикующих юристов. Эти мероприятия призваны помочь гражданам нашей страны больше узнать о своих правах, научиться их защищать. Студентам мы помогаем более определенно обрисовать перспективы их дальнейшей деятельности – стать активными участниками происходящих в государстве процессов, нацелиться на работу ради того, чтоб в государстве воцарились порядок и благополучие. Ведь, по определению Публия Ювентия Цельса, «право есть искусство добра и справедливости».