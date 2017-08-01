В Одессе прошел шестой съезд координационных советов молодых юристов

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся шестой съезд Координационных советов молодых юристов при Главных территориальных управлениях юстиции Украины при поддержке Министерства юстиции Украины. Одесса впервые стала местом проведения съезда. Координационные советы молодых юристов являются консультативным органом при Министерстве юстиции Украины и Главных территориальных управлениях юстиции Украины. Созданы они с целью согласования усилий молодых юристов в утверждении высокой роли профессии юриста в Украине, координации деятельности, связанной с повышением качества подготовки специалистов в сфере права, привлечения молодых правовиков к нормотворческим процессам, осуществления правообразовательной и правовоспитательной работы, формирования активной позиции нового поколения юристов. Координационные советы создаются и действуют на основе добровольности, равенства членов совета, законности, прозрачности и гласности.

Члены Координационных советов занимаются оказанием бесплатной правовой помощи разной сложности во всех правовых сферах и в других вопросах – потому совершенно естественно, что в Одессе этот съезд проходит на базе Юракадемии. Ведь Сергей Васильевич Кивалов – президент НУ «ОЮА» - глубоко убежден, что воспитание юридически грамотного населения является одной из главных задач развития правового государства и отдает много сил и средств повышению правовой грамотности населения и формированию правосознания граждан. Так, уже на протяжении 19 лет в Одессе работает Юридическая клиника, которая за это время предоставила высококвалифицированную юридическую помощь абсолютно бесплатно около 200 тысячам граждан.

Развитие правового государства, формирование гражданского общества требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, права и свободы человека, обеспечение надежной защищенности публичных интересов.

Участниками совета молодых юристов являются преимущественно студенты и выпускники юридических вузов. Одесская Юракадемия ежегодно выпускает сотни профессиональных специалистов, которые способствуют повышению уровня правовой сферы по всей стране.

На плечи молодых юристов ложится очень ответственная большая и важная задача, которая посильна нашим специалистам с учётом той базы которое даёт юридическое образование на сегодняшний день в Украине. Я учился в Одесской национальной юридической академии. И могу сказать, что очень доволен, и я знаю, что по опыту тех юристов и тех адвокатов, которые заканчивают этот вуз, здесь достаточно высокий профессиональный уровень преподавательского состава и современная материально-техническая база, что, безусловно, положительно влияет на уровень подготовки будущих юристов. — рассказал Виктор Ивановский, первый замначальника территориального облуправления юстиции.

Юридические факультеты всегда переполнены, большие конкурсы, а такие учебные заведения, как Одесская Юракадемия, очень известное заведение и мы в Запорожье о нём тоже хорошо знаем. Наши ребята, которые учатся здесь, становятся очень хорошими специалистами, поэтому мы благодарны людям, которые их обучают, всему научно-педагогическому коллективу за такой хороший, качественный, интеллектуальный продукт. — подчеркнула Наталия Богомолова, член Координационного совета молодых юристов Запорожья.

Такие консультативно-совещательные органы при главных территориальных управлениях юстиции Украины созданы с целью повышения качества подготовки правовых специалистов, продвижения молодых адвокатов и формирования активной позиции у нового поколения юристов.

Мы рады, что у нас осуществляется подготовка большого количества специалистов в сфере юриспруденции. Департамент образования прилагает большие усилия для того, чтобы действительно стать локомотивом в сфере юридического образования и повышения правового образования общества. — отметила замдиректора департамента образования и науки ОГА Наталия Стельмах.

Евгений Которобай – заместитель главы Координационного совета молодых юристов Украины при Министерстве юстиции Украины – рассказал о задачах съезда: