Городской сад – излюбленное место отдыха одесситов и одно из самых посещаемых гостями города. Почти ровесник Одессы, самый старый городской парк имеет очень много различных названий: Публичный сад, Казенный сад, Одесский городской сад, Городской сад, Казенный городской сад, Дерибасовский сад, Дерибасовский городской сад, сад Лассаля и даже сквер Джордано Бруно.

Городской сад был подарен городу младшим братом основателя Одессы Феликсом Де Рибасом в 1806 году.

Согласно историческим документам, первые деревья в этом саду Феликс и Иосиф Де Рибас посадили «не позже осени 1796 года». В период с 1803 по 1806 год, знаменитый градоначальник Одессы Дюк де Ришелье активно помогал Феликсу обустраивать Городской сад.

После того, как Феликс Де Рибас передал свой дар во владение города, начали проводиться активные работы по его благоустройству и расширению.

В то время Городской сад был также местом гуляний и развлечений. Здесь можно было поесть мороженое и выпить кофе, послушать в исполнении музыкального оркестра попурри из самых известных произведений и просто насладиться отдыхом в тени деревьев.