Лучшие друзья девушек — … велосипеды!

Первый массовый девичий велопробег «GIRLS LOVE BIKE» состоялся в Одессе в субботу, 19 августа.

Идея сделать массовый велопробег родилась спонтанно — просто захотелось объединить всех прекрасных любительниц велоспорта. Придумали логотип, создали команду сильных девочек. Пригласили мальчиков-велосипедистов. Они сопровождали девичью команду — охраняли, регулировали движение на перекрестках. Также несколько мотоциклистов на короткое время одну за другой перекрывали улицы, по которым двигалась колонна.

Велопробег стартовал в 18:00 от памятника Дюку де Ришелье. После старта колонна проехала по Ришельевской, Канатной, Сегедской до 9-й станции Фонтана, затем по улице Черняховского, проспекту Шевченко к памятнику Неизвестному матросу.