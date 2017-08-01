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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Лучшие друзья девушек — … велосипеды!

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


Лучшие друзья девушек — … велосипеды!

Первый массовый девичий велопробег «GIRLS LOVE BIKE» состоялся в Одессе в субботу, 19 августа.

Идея сделать массовый велопробег родилась спонтанно — просто захотелось объединить всех прекрасных любительниц велоспорта. Придумали логотип, создали команду сильных девочек. Пригласили мальчиков-велосипедистов. Они сопровождали девичью команду — охраняли, регулировали движение на перекрестках. Также несколько мотоциклистов на короткое время одну за другой перекрывали улицы, по которым двигалась колонна.

Велопробег стартовал в 18:00 от памятника Дюку де Ришелье.  После старта колонна проехала по Ришельевской, Канатной, Сегедской до 9-й станции Фонтана, затем по улице Черняховского, проспекту Шевченко к памятнику Неизвестному матросу.

 

Галерея

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Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
Лучшие друзья девушек — … велосипеды!
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