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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В нынешнем году в Одессе будут праздновать День рождения города целую неделю

Категория: Первая полоса / Новости


В нынешнем году в Одессе будут праздновать День рождения города целую неделю

По словам директора департамента культуры и туризма Татьяны Марковой, торжества в честь празднования Дня рождения города стартуют 28 августа и будут продолжаться до 3 сентября включительно.

Праздничные мероприятия начнутся с биенале современного искусства «Зона турбулентности», в котором примут участие представители двадцати пяти стран.

Затем откроется фотовыставка «Одесса в старых фотографиях» и проект «Константинополь — Стамбул — Одесса. Связь времен и поколений».

Параллельно будет проходить фестиваль «Рыжий город», в ходе которого ожидается подъем на воздушном шаре «рыжего клоуна» Георгия Делиева.

Так же с 1 по 3 сентября в центре города состоится фестиваль световых архитектурных проекционных технологий и инсталляций Odessa Light Fest.

Но, безусловно, основные события торжеств состоятся непосредственно в День рождения города- 2 сентября.

Тогда в разных частях центра города пройдут фестивали немецкой, китайской и японской культуры, появятся четыре новых имени на «Аллее Звезд», состоится открытие второй очереди дома-музея Леонида Утесова.

Но гвоздем программы, как всегда, станет Галла-концерт на Потемкинской лестнице.

Как рассказала Таьяна Маркова, одесситы и гости города увидят и услышат трибьют-шоу Адриано Челентано, выступление Нино Катамадзе и большой концерт группы «Океан Эльзы».

Ну, а завершится концертная программа по традиции грандиозным фейерверком.

 



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