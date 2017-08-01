23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Этот праздник был основан в знак большого уважения к официальному государственному символу Украины. Сине-жёлтое полотно, символизирующее бескрайнюю степь и безоблачное небо, имеет давнюю историю. На протяжении долгого времени оно служило главным атрибутом украинской государственности. Но лишь в 1991 году сине-жёлтый стяг получил свой официальный статус государственного флага Украины, под которым стали встречать иностранных гостей, ходить украинские суда, принимать присягу военнослужащие и работать посольства Украины. Тогда же украинский флаг впервые был поднят в Организации Объединённых Наций. С тех пор прошло уже больше двух десятилетий. Благодаря усилиям талантливых украинцев этот флаг не раз становился символом непобедимости нашего духа во время проведения многих важных международных мероприятий – Олимпийских игр, Евровидения, футбольных чемпионатов.

Для каждого из нас государственный флаг – это символ гордости и любви к своей родине, надежды и веры в счастливое будущее страны. Пускай же эти два священных для Украины цвета принесут нашей стране мир, благополучие и процветание! — поздравил всех соотечественников на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.