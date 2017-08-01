Строители заканчивают процесс реставрации одного из самых старых зданий центра города – одного из полуциркульных зданий, ранее это были Присутственные места. Здание было построено в 1826-1830 гг. архитекторами А. И. Мельниковым и Ф. К. Боффо. Здание построено из ракушечника, оштукатурено. Центральная часть полукруглая, вогнутая, крылья прямоугольные, перекрытия плоские, планировка смешанная. Архитектура фасадов выражена в строгих формах классицизма, первый этаж рустован, в вогнутой части — лоджия с аркадой, верхние этажи расчленены шестью пилястрами ионического ордера. Окна второго этажа вдоль всего фасада обрамлены наличниками. Стены увенчаны балюстрадой из камня. Мало кто знает, что некоторое время в этом здании размещался Одесский городской музей древностей. Он вначале был основан в ротонде в саду основателя и первого директора Ж. П. Бларамберга, а позже переместился в здание присутственных мест. Состоял из экспозиции античных древностей, собранных при раскопках Тиры, Никония, Ольвии.