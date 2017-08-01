Поздравление народного депутата Украины Сергея Кивалова с Днём Независимости Украины!

Когда корабль государства отправляется в самостоятельное плавание, необходимо как в море соблюсти три главных условия. Нужны ясная цель, объединяющая всю команду, слаженность и профессионализм мореходов. Не даром говорят, для корабля, у которого нет направления, не бывает попутного ветра.

Несмотря на годы независимости, для нашей страны так и не была определена цель развития, которая бы объединила и сшила её воедино. Поэтому реформы, так необходимые государству, проводятся хаотично, бездумно, а в связи с низким уровнем профессионализма властей, их воплощающих, иногда наносят вред нашей молодой державе.

Любая независимость, это прежде всего ответственность! Ответственность перед своим народом, землей на которой ты родился. Я верю, что не далек тот час, когда люди ответственные, способные к беззаветному служению на благо нашей родной Украины встанут у её руля.

От всей души поздравляю Вас с годовщиной Независимости украинского государства. Желаю долгожданного мира, добра и процветания в нашей Украине!