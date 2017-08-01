В Одессе прошел I Кубок Независимости по мини-футболу среди детей до 10 лет

В День Независимости Украины на базе спортивно-оздоровительного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана состоялся финал I Кубка Независимости по мини-футболу среди детей до 10 лет. В соревнованиях приняли участие 8 команд: ФК «Одесса»-1, ФК «Одесса»-2, ДЮФК 2Атлетик»-1, ДЮФК «Атлетик»-2, СК «Маррион» и ФК «Олимп», а также команды «Кристалл» из пгт. Радостное и ДЮФК «Кирово» из с. Благодатное.

Организацией турнира выступила ОО «Лига Содружества», которая с 2013-го года регулярно проводит турниры по мини-футболу, футзалу, пляжному футболу, футболу 6х6, футболу 8х8, детскому и женскому футболу

В первый день участники были разделены на 2 группы по 4 команды. А сегодня разыгрывался малый и большой кубок. Спасибо большое Сергею Васильевичу Кивалову за помощь в организации турнира, за то, что предоставил нам такую прекрасную спортивную площадку. Хотелось бы отметить, что спортивная площадка МГУ идеально подходит для проведения такого рода спортивных мероприятий. Тут прекрасно хватило места для размещения всех участников, арбитров и болельщиков. Здесь все предусмотрено, как для тренировок, так и для проведения спортивных соревнований. Хочется так же сказать, что все юные участники футбольного кубка отлично подготовлены и мне приятно наблюдать за их игрой на поле.

— говорит Виктор Дрозд, соорганизатор кубка, председатель общественной организации «Лига содружества».

Одними из финалистов кубка по мини-футболу стал детско-юношеский клуб «ОЛИМП», который был создан и существует при поддержке Сергея Кивалова. Участники клуба регулярно тренируются на спортивных площадках как МГУ, так и Одесской Юракадемии.

Турнир прошел на высоком уровне – ребята показали отличные результаты. Я надеюсь, что этот кубок станет для нас доброй традицией, ведь юным футболистам очень важна практика. Тем более приятно и комфортно проводить как тренировки, так и турниры по футболу на такой достойной спортивной базе МГУ.

— подчеркнул Виталий Судак, тренер детско-юношеского клуба «ОЛИМП», преподаватель кафедры физического воспитания Национального университета «Одесская юридическая академия».

Я занимаюсь футболом уже 4 года и это прекрасно, что на базе нашего спортивного комплекса состоялся I Кубок Независимости по мини-футболу. Наша команда показала неплохие результаты, но еще есть к чему стремиться.

— говорит Владислав Украинский, игрок детско-юношеского клуба «ОЛИМП».

Кубки и медали победителям турнира по мини-футболу вручил народный депутат Украины, президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Я рад вручить награды победителям I Кубка Независимости по мини-футболу среди детей до 10 лет, посвящённому празднованию Дня Независимости Украины. Очень важно проводить в нашем городе подобные мероприятия, ведь они воспитывают молодое поколение в духе патриотизма, любви к своей родине и помогают популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди подрастающего поколения. Уверен, что проведение Кубка Независимости станет ещё одной хорошей традицией нашего университета, а помимо мини-футбола добавятся ещё и другие виды спорта! Мы создавали спортивно-оздоровительный комплекс МГУ именно для того, чтобы спорт в нашем городе развивался, чтобы у нас проводилось как можно больше различных всеукраинских и международных соревнований, тем самым создавая имидж Одессы как спортивной столицы Украины. И мы будем продолжать всячески этому способствовать! — отметил Сергей Кивалов.

Сергей Кивалов так же подчеркнул, что в нынешнем году в Международном гуманитарном университете открыт набор на первую в южном регионе Украины специальность «Спортивный менеджмент» и уже совсем скоро вуз выпустит первых дипломированных специалистов, которые смогут организовывать в Одессе спортивные мероприятия на самом высоком уровне.