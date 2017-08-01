Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор

Одесситы, бесконечно влюблённые в свой город, самостоятельно, без посторонней помощи, с любовью и вдохновением украшают двор, в котором живут. Такой двор можно увидеть только на Молдаванке: палисадники, цветы, виноград. С особенной благодарностью хотелось бы отметить энтузиастов, которые посвящают их выращиванию свои силы, свободное время и, главное, деньги! В наше время, когда вода для полива — на вес золота, каждое растение во дворе становится сродни подвигу.

А на улице Серова, например, поменяли старые почтовые ящики на новые, которые смело могут претендовать на звание «произведение искусства». У редакции закралось предположение, что авторство этого декора почтовых принадлежностей на стене арки явно принадлежит последователю стиля Безумного Макса, легендарного героя культового голливудского боевика, так как налицо стиль техно-панк-сюр с высочайшим уровнем исполнения.

Конечно, все по-разному способны и готовы преобразовывать жизненное пространство вокруг себя, но именно те, кто его улучшает хотя бы в меру своих сил — и есть настоящие одесситы! В советское время, как говорят жители двора, на фасадной стене дома красовалась табличка «Двор образцового порядка». Сейчас таблички отменили, а образцовый порядок поддерживается.