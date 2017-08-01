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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор

Одесситы, бесконечно влюблённые в свой город, самостоятельно, без посторонней помощи, с любовью и вдохновением украшают двор, в котором живут. Такой двор можно увидеть только на Молдаванке: палисадники, цветы, виноград. С особенной благодарностью хотелось бы отметить энтузиастов, которые посвящают их выращиванию свои силы, свободное время и, главное, деньги! В наше время, когда вода для полива — на вес золота, каждое растение во дворе становится сродни подвигу.

А на улице Серова, например, поменяли старые почтовые ящики на новые, которые смело могут претендовать на звание «произведение искусства». У редакции закралось предположение, что авторство этого декора почтовых принадлежностей на стене арки явно принадлежит последователю стиля Безумного Макса, легендарного героя культового голливудского боевика, так как налицо стиль техно-панк-сюр с высочайшим уровнем исполнения.

Конечно, все по-разному способны и готовы преобразовывать жизненное пространство вокруг себя, но именно те, кто его улучшает хотя бы в меру своих сил — и есть настоящие одесситы! В советское время, как говорят жители двора, на фасадной стене дома красовалась табличка «Двор образцового порядка». Сейчас таблички отменили, а образцовый порядок поддерживается.

Галерея

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Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
Почтовый ящик Безумного Макса или Одесситы украшают свой двор
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