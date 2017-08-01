Аспирант Одесской Юракадемии – двукратный победитель Массового диктанта по украинскому языку

Совсем недавно Украина отметила 26-годовщину своей независимости и этому событию в Одессе было приурочено ряд различных праздничных мероприятий. Пожалуй, самым главным таким мероприятием стал Вышиванковый фестиваль, который продлился с 23 по 27 августа и включал в себя, помимо развлекательной программы, также и написание массового диктанта по украинскому языку. 25 августа на площади возле памятника Дюку де Ришелье более 350 человек сели за школьные парты, чтобы проверить своё знание государственного языка и посоревноваться за ценные призы.

Среди участников диктанта – как одесситы, так и гости нашего города от мала до велика – самому юному из них только исполнилось 7 лет, а самому взрослому уже перевалило за 70, и последний раз он писал диктант в далёком 1960 году. Текст диктанта был авторский, его подготовил и продиктовал известный украинский лингвист, преподаватель, автор многих учебников и пособий по украинскому языку и почетный диктор Всеукраинского радиодиктанта национального единства Александр Авраменко. Проверкой работ занимались более 20 филологов – учителей одесских школ и преподавателей ОНУ им. Мечникова. По результатам диктанта безоговорочным победителем стал аспирант Национального университета «Одесская юридическая академия», сотрудник научно-исследовательской части университета Юрий Батан. Он написал диктант без единой ошибки и помарки и за свою отличную работу получил оценку — 12 балов. Важно отметить, что Юрий Батан становится лучшим знатоком украинского языка по результатам написания диктанта уже второй год подряд – в прошлом году он завоевал первое место на Первом массовом диктанте по украинскому языку в Одессе. Второе почётное место разделили студентка Кристина Петренко и учитель украинского языка с 25-летним стажем Надежда Мьясткивская, они получили за свою работу по 11 баллов.

Лучший знаток украинского языка в Одессе Юрий Батан поделился главными секретами своей двухкратной победы в массовом диктанте по государственному языку:

Вдвойне приятно подтверждать статус победителя при в три раза большей аудитории участников диктанта и при самом Александре Авраменко - гуру диктантов и авторе всех школьных учебников и пособий по украинскому. Что помогло? Наверное, попытки постоянного самосовершенствования, написание подобных диктантов несколько раз в год, особенно следует отметить Всеукраинский радиодиктант национального единства, проводимый ежегодно 9 ноября Александром Николаевичем Авраменко. Также помогает повторение отдельных пунктуационных правил современного правописания, редактирование и патрулирование Украинской Википедии, в которой время от времени проходят и языковедческие обсуждения.

Также в диктанте приняли участие студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» и аспирантка кафедры общетеоретической юриспруденции НУ «ОЮА» Анна Савельева: