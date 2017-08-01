В древности у Палестинских подвижников-пустынников был обычай собираться в монастырях на праздники Пасхи, Рождества Христова и Успения Божией Матери. Если кто-то не приходил на эти праздники в монастырь, то значит, он или был болен, или отошел в мир иной. Праздник Успения - это один из особо важных праздников, посвященных Божией Матери. Вся жизнь Богородицы - это победа над грехом, над страстями и наконец, над самой смертью. После того, как Господь Вознесся на небо, центром всей Православной Церкви стала Его Пречистая Матерь, которая жила в Иерусалиме, в доме Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Апостолы, которые разошлись по всей вселенной с проповедью Евангелия, приходили к Ней, чтобы просто взглянуть на Неё, побеседовать с Ней, получить от Неё благодатную помощь, а затем с новой силой, с новой энергией идти проповедовать Воскресение Христово.

Те, кто общался с Божией Матерью, говорят о том, что описать Её невозможно: "Разве можно описать красоту смиренной души?". Смирение - это не наука, а особое благодатное состояние, и это смирение пронизывало Божию Матерь, украшало Её особой неземной красотой. Когда Она общалась с людьми, то Она с таким благоговением говорила с человеком, с каким очень многие христиане, даже в то время, не молились перед иконами. Все было в Ней со смирением: и взгляд, и разговор, и одежда.

Пречистая Богородица никогда ни с кем не спорила, говорила кротко, больше слушала, хотя Она знала о Спасителе гораздо больше, чем апостолы и все, кто Его окружал. Она Его учила жизни, грамоте, но смиреннее чем Она, не было на земле человека. И после Её блаженной кончины - Успения, о котором воспевает Святая Церковь: "Во Успении мира не оставила еси Богородице", Она - скорая помощница во всех наших нуждах и трудных обстоятельствах. Она стремилась быть последней рядом со Своим Сыном, а стала первой на Небе в молитвенном ходатайстве за каждого из нас перед Христом.

Радость в день Успения Божьей Матери – это наше исповедование торжества любви. Это наше доказательство веры в Бога. Чем меньше мы боимся смерти, тем больше в нас доверия к бессмертному и вечному Богу. Тем больше веры в то, что мы созданы по Его образу и подобию в жизнь вечную. Тем больше мы исповедуем то, что главное в нашей земной жизни – любовь к Богу и ближнему.

В своем максимуме для Нее, исчезает даже сама дверь очередного пространства на пути к Богу. Матерь Божия, миновала прохождения через землю и таинственный период ожидания Второго пришествия. Она прямо перешла в иной мир необычным способом, воскресла, как Воскрес Христос, как были взяты на небо пророк Илия и апостол Иоанн. И мы, радуясь Успению Божией Матери этой радостью, свидетельствуем о том, что смерть побеждена не только Богом, но и теми, кто любит Его. С умилением в этот праздник мы подтверждаем, что смерти нет и что гроб, есть только очередная дверь в гости к Богу и уже сейчас, из-под этой двери, мы видим лучи струящегося света.

Конечно, не всем возможно избежать смертного уныния. Этот лед на сердце томил даже великих святых. Но на Пасху и Успение Богородицы, он тает и вдохновляет нас на то, чтобы мы сильнее стремились к Богу и крепче обнимали наших родных и любимых. В этот день мы вспоминаем, что любовь – это чудо, вытаскивающее людей из собственных сетей страха, уныния и смерти. И поэтому стоит просить у Бога и Пречистой Девы Марии мягкого и любящего сердца каждому из нас, смирения и послушания Господу Богу, чтобы и для нас, наш переход в вечность был не печалью и скорбью, а радостью и блаженством.