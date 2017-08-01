Успение Пресвятой Богородицы

28 августа Православная Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы Приснодевы Марии. Событие Успения Богородицы не описывается в Библии, однако о нём нам рассказывает церковное предание. После вознесения Иисуса Христа Матерь Божья осталась на попечение апостола Иоанна Богослова. Когда же царь Ирод подверг гонению христиан, Дева Мария удалилась вместе с Иоанном в Эфес и жила там в доме его родителей. Она постоянно молилась о том, чтобы Господь поскорее забрал её к себе на небо. Однажды во время молитвы к ней явился Архангел Гавриил и предсказал ей, что скоро она вознесётся на небеса. Перед самой кончиной Богородица хотела увидеть всех апостолов, но они к тому времени разошлись по разным местам проповедовать христианскую веру. И тогда произошло настоящее чудо - Святой Дух собрал апостолов у ложа Пресвятой Богородицы, на котором она молилась и ожидала своей кончины. Сам Спаситель в окружении ангелов сошел к ней, чтобы забрать ее душу с собой. Матерь Божья обратилась к Господу Богу с благодарственной молитвой и просила благословить всех почитающих Ее память. Богоматерь радостно предала Свою душу в руки Господа и в этот самый момент раздалось ангельское пение. После кончины гроб с телом Богородицы был захоронен в пещеру, и когда спустя три дня вновь открыли его, там не оказалось тела – Богородица чудесным образом вознеслась на небо.

В православной традиции не случайно используют слово «успение», ведь пресвятая Богородица не умерла земной смертью, она лишь уснула, чтобы вновь проснуться для вечной жизни на небесах. Праздник Успения Богородицы – это важный повод для всех нас задуматься о радости и благодати служения Господу Богу! С праздником, дорогие одесситы! Мира, счастья и благополучия! — поздравил всех верующих с праздником на своей странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.