Успение Пресвятой Богородицы: Одесса отмечает большой православный праздник

По традиции праздник Успения Пресвятой Богородицы принадлежит к 12 самым большим событиям церковного года.

Сегодня великий праздник, и многие люди приходят в храм, чтобы помолиться Царице Небесной, потому что она – наша общая Матерь. В честь этого великого праздника – Успения Божьей Матери – церковью был установлен строгий Успенский пост. И если мы почитаем Матерь Божью, то, конечно же, должны соблюдать посты, соблюдать заповеди Божьи, обращаться к ней, и она никому не отказывает в помощи. Потому что она – наша молитвенница и ходатайствует перед своим сыном – Иисусом Христом.

— рассказывает настоятель студенческого Храма Святой мученицы Татианы Олег Мокряк.

В народе праздник Успения Пресвятой Богородицы еще называют Первой Пречистой. Предшествовал празднику строгий пост, который начался 15 августа и продолжался две недели.

По церковной легенде, Богородица точно знала время своей смерти и готовилась к этому дню молитвой и постом. В последствии пост назвали Успенским, и все верующие придерживаются его, отдавая дань Деве Марии.

– О самой жизни Девы Марии мы знаем немного, но то, что после успения она творит настоящие чудеса – об этом известно много фактов, – говорит прихожанка Виринея. – Мы знаем про святую гору Афон, где она совершает чудеса, где люди молятся, просят ее, и помощь всегда приходит.

– Один из самых великих праздников, который почитают православные всего мира – это Успение Пресвятой Богородицы, – говорит прихожанка Инна. – И в любой момент мы всегда можем обратиться к Пресвятой Богородице. Хочется быть достойным ее, стремиться в нашей жизни быть христианином, таким, как была Пресвятая Богородица.

Торжественное богослужение в этот день прошло и в студенческом храме Святой мученицы Татианы на 4-й станции Большого Фонтана. Храм посещают молодые люди, прихожане постарше, а главное – многие родители приносят в церковь маленьких детей, на причастие.

Одесса – это православный город, здесь сотни храмов. Сегодня жители нашего города, нашей области находятся в храмах, молятся за свою семью, за свой город, за свою страну. И это очень важно. Я искренне поздравляю всех с этим православным праздником – Успением Пресвятой Богородицы. Хочу пожелать мира, добра и благополучия, чтобы в каждой семье был уют, тепло. И пусть нас всех хранит Господь! С праздником вас!

— поздравил всех верующих народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Согласно верованиям, в этот день нельзя ходить босиком, так как можно собрать все болезни. Также нельзя брать в руки колющие и режущие предметы, чтобы не навлечь беду, и носить неудобную обувь, дабы избежать проблем в жизни.