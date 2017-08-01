Успение Пресвятой Богородицы: Одесса отмечает большой православный праздник

По традиции праздник Успения Пресвятой Богородицы принадлежит к 12 самым большим событиям церковного года.
В народе праздник Успения Пресвятой Богородицы еще называют Первой Пречистой. Предшествовал празднику строгий пост, который начался 15 августа и продолжался две недели.
По церковной легенде, Богородица точно знала время своей смерти и готовилась к этому дню молитвой и постом. В последствии пост назвали Успенским, и все верующие придерживаются его, отдавая дань Деве Марии.
– О самой жизни Девы Марии мы знаем немного, но то, что после успения она творит настоящие чудеса – об этом известно много фактов, – говорит прихожанка Виринея. – Мы знаем про святую гору Афон, где она совершает чудеса, где люди молятся, просят ее, и помощь всегда приходит.
– Один из самых великих праздников, который почитают православные всего мира – это Успение Пресвятой Богородицы, – говорит прихожанка Инна. – И в любой момент мы всегда можем обратиться к Пресвятой Богородице. Хочется быть достойным ее, стремиться в нашей жизни быть христианином, таким, как была Пресвятая Богородица.
Торжественное богослужение в этот день прошло и в студенческом храме Святой мученицы Татианы на 4-й станции Большого Фонтана. Храм посещают молодые люди, прихожане постарше, а главное – многие родители приносят в церковь маленьких детей, на причастие.
Согласно верованиям, в этот день нельзя ходить босиком, так как можно собрать все болезни. Также нельзя брать в руки колющие и режущие предметы, чтобы не навлечь беду, и носить неудобную обувь, дабы избежать проблем в жизни.