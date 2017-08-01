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  • Дата: Сегодня, 14:53
Сегодня, 14:53

В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»

В этот уикенд на крытом стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялся открытый международный турнир по муай тай кубка «Черное море». Принять участие в соревнованиях съехались свыше 130 спортсменов разных возрастных категорий из Украины, Беларуси, Молдовы и Соединенных Штатов Америки. 

В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»

 

 

Соревнования проводятся совместно с  федерацией таиландского бокса Одесской области. В этом году это уже не первый проект, проведенный при поддержке президента НУ «ОЮА» Сергея Васильевича Кивалова и президента федерации Геннадия Леонидовича Труханова.

В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»

 

 

На протяжении вот уже 15 лет очень много студентов вуза – спортсменов, которые занимаются таиландским боксом, участвуют в соревнованиях за честь нашего вуза, за честь нашего города и за честь нашей Украины. Это такие заслуженные мастера спорта как Константин Тришин, Ирина Есенович. Сегодня они с удовольствием и теплом приходят на нашу площадку, вспоминая свои студенческие годы.  Ирина Есенович – депутат  Одесского горсовета, мастер спорта международного класса. Константин Тришин – заслуженный мастер спорта, чемпион мира в Таиланде.  Из числа сегодняшних студентов также немало ребят, подающих большие надежды в этом виде спорта. Среди них Олег Гута. Юноша занимается таиландским боксом с 8-ми лет, впервые на тренировку его привёл дядя, а в дальнейшем его спортивное увлечение активно поддерживали родители. Совсем недавно студент завоевал бронзу на Чемпионате мира по таиландскому боксу. В планах у спортсмена – получить золото.

Массу положительных эмоций вызвали участники из США – семья Зелинских.

Зелинский-папа  привез двух своих сыновей Ника и Зака, 7 и 8 лет.

В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»

 

Мы из Нью – Йорка, приехали подготовиться к нашим боям в Америке, мы слышали, что это очень сильный турнир и решили приехать попробовать силы. Дома нас тренирует Арсен Губенко – замечательный молодой тренер из Украины. Это первый раз, когда мы приехали на соревнования за рубеж. На самом деле, дети очень сильные на турнире. Могу сказать, что здесь действительно отличная организация, я бы сказал, феноменальная: все быстро, четко, своевременно, без всяких задержек. Мои мальчишки имели достойных соперников – это то, что нужно. Второе место один, первое место второй. Не могу сказать, что засудили, все было четко, по-честному. Выигрывает сильнейший. В конце сентября будет чемпионат Америки, и мы теперь можем быть уверены, что имеем высокие шансы на победу в нем – вот результат нашего участия в сегодняшнем турнире,
 - рассказал Руслан Зелинский.

В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»

 

Сегодняшние соревнования проходят, как обычно, без травм, очень зрелищно, на высоком организационном уровне. Сергей Васильевич Кивалов, президент академии, очень много внимания и средств уделяет качеству строительства и реконструкции наших спортивных покрытий, оборудованию, освещению — все это предназначено для проведения соревнований самого высокого уровня. Почему и любят команды приезжать к нам в Одессу и проводить соревнования у нас — потому что мы очень требовательны к участникам проводимых здесь мероприятий в отношении дисциплины и организации. Приятно, что в наше неспокойное время приезжают к нам из дальнего зарубежья, значит, уверены в стопроцентной безопасности,
 – рассказывает заведующий кафедрой физического воспитания НУ «ОЮА», доцент Мороз Игорь Викторович.

 

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В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»
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