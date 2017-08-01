В Одессе прошел Кубок по Муай Тай «Черное море»

В этот уикенд на крытом стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялся открытый международный турнир по муай тай кубка «Черное море». Принять участие в соревнованиях съехались свыше 130 спортсменов разных возрастных категорий из Украины, Беларуси, Молдовы и Соединенных Штатов Америки.
Соревнования проводятся совместно с федерацией таиландского бокса Одесской области. В этом году это уже не первый проект, проведенный при поддержке президента НУ «ОЮА» Сергея Васильевича Кивалова и президента федерации Геннадия Леонидовича Труханова.
На протяжении вот уже 15 лет очень много студентов вуза – спортсменов, которые занимаются таиландским боксом, участвуют в соревнованиях за честь нашего вуза, за честь нашего города и за честь нашей Украины. Это такие заслуженные мастера спорта как Константин Тришин, Ирина Есенович. Сегодня они с удовольствием и теплом приходят на нашу площадку, вспоминая свои студенческие годы. Ирина Есенович – депутат Одесского горсовета, мастер спорта международного класса. Константин Тришин – заслуженный мастер спорта, чемпион мира в Таиланде. Из числа сегодняшних студентов также немало ребят, подающих большие надежды в этом виде спорта. Среди них Олег Гута. Юноша занимается таиландским боксом с 8-ми лет, впервые на тренировку его привёл дядя, а в дальнейшем его спортивное увлечение активно поддерживали родители. Совсем недавно студент завоевал бронзу на Чемпионате мира по таиландскому боксу. В планах у спортсмена – получить золото.
Массу положительных эмоций вызвали участники из США – семья Зелинских.
Зелинский-папа привез двух своих сыновей Ника и Зака, 7 и 8 лет.