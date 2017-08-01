Досудебное решение споров: медиация становится модным трендом

Всеукраинский тур по обсуждению проекта Кодекса этики медиатора стартовал в Одессе. Первая рабочая встреча состоялась в Национальном университете «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА»). Организатор тура, в котором участвуют ведущие практикующие юристы, адвокаты, ученые, – Национальная ассоциация медиаторов Украины.
Медиация – одна из технологий примирения конфликтующих сторон, форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны – медиатора (посредника). Медиация существует так же давно, как существуют конфликты. Испокон веков к этому методу прибегали при разрешении межэтнических, международных и многосторонних споров. Называлось это по-разному – «посредничество», «ходатайство».
Развитие и применение медиации в Украине началось в 90-е годы на базе некоммерческих общественных организаций. Но украинцы до сих пор плохо информированы и в большинстве своем не знают о существовании медиации и не видят альтернативы суду. Оттого до сих пор эта форма разрешения конфликтов не получила такого широкого распространения, как в Европейском союзе, США, Австралии, других зарубежных странах.
Между тем, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» вопросам правового обеспечения медиации и ее внедрения в национальной правоприменительной практике уделяется большое внимание. В частности, практику использования медиации изучают студенты судебно-административного факультета и факультета адвокатуры.
Под руководством Сергея Кивалова разработано несколько проектов законов о медиации, которые призваны урегулировать на правовом уровне отношения между медиаторами и конфликтующими сторонами. Украину накрыло информационной волной. И результаты этой работы уже налицо. Депутаты Верховной Рады Украины приняли в первом чтении законопроект о медиации. Прогрессивный юрист Сергей Кивалов, являясь автором проекта закона о медиации, с 2012 года методично, при любой возможности, выносил на обсуждение этот законопроект. В итоге за основу был принят другой законопроект, но с обязательным использованием альтернативного законопроекта Сергея Кивалова.
Сегодня доступ к правосудию обеспечивается, в том числе, и через медиацию. Но каких-то единых стандартов практики и обучения, кодексов и правил альтернативного урегулирования споров у нас в стране пока нет. Украина следует по пути европейских стран, где давно применяется Европейский кодекс этики медиатора. Назрела необходимость в аналогичном Кодексе и у нас.
Проект Кодекса этики медиатора разработан инициативной группой практикующих медиаторов, представляющих более двадцати организаций из разных регионов страны, при поддержке Национальной ассоциации медиаторов Украины.
Участники Всеукраинского тура в Одессе разбирались с положениями Кодекса, вносили свои замечания и предложения. После обработки всех высказанных комментариев, замечаний и предложений юристы надеются создать совершенный документ – Кодекс этики медиаторов, к которому смогут затем присоединиться все медиаторы Украины, чтобы уже имея правовую поддержку, регулировать конфликты быстрей и эффективней, не доводя их до судебного разбирательства.