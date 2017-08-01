Досудебное решение споров: медиация становится модным трендом

Всеукраинский тур по обсуждению проекта Кодекса этики медиатора стартовал в Одессе. Первая рабочая встреча состоялась в Национальном университете «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА»). Организатор тура, в котором участвуют ведущие практикующие юристы, адвокаты, ученые, – Национальная ассоциация медиаторов Украины.

Медиация – одна из технологий примирения конфликтующих сторон, форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны – медиатора (посредника). Медиация существует так же давно, как существуют конфликты. Испокон веков к этому методу прибегали при разрешении межэтнических, международных и многосторонних споров. Называлось это по-разному – «посредничество», «ходатайство».

Развитие и применение медиации в Украине началось в 90-е годы на базе некоммерческих общественных организаций. Но украинцы до сих пор плохо информированы и в большинстве своем не знают о существовании медиации и не видят альтернативы суду. Оттого до сих пор эта форма разрешения конфликтов не получила такого широкого распространения, как в Европейском союзе, США, Австралии, других зарубежных странах.

Между тем, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» вопросам правового обеспечения медиации и ее внедрения в национальной правоприменительной практике уделяется большое внимание. В частности, практику использования медиации изучают студенты судебно-административного факультета и факультета адвокатуры.

Это перспективное направление работы для будущих юристов. Преимущество наших студентов в том, что они, помимо прочих знаний, получают навыки применения медиации для урегулирования споров в несудебном порядке. Такие круглые столы и рабочие встречи позволят наладить сотрудничество между практикующими юристами и учеными и, тем самым, быстрей решать возникающие вопросы. Хочу подчеркнуть активное участие Президента нашего вуза Сергея Васильевича Кивалова в правовом обеспечении медиации, – рассказала проректор по научной работе НУ «ОЮА» Галина Ульянова.

Под руководством Сергея Кивалова разработано несколько проектов законов о медиации, которые призваны урегулировать на правовом уровне отношения между медиаторами и конфликтующими сторонами. Украину накрыло информационной волной. И результаты этой работы уже налицо. Депутаты Верховной Рады Украины приняли в первом чтении законопроект о медиации. Прогрессивный юрист Сергей Кивалов, являясь автором проекта закона о медиации, с 2012 года методично, при любой возможности, выносил на обсуждение этот законопроект. В итоге за основу был принят другой законопроект, но с обязательным использованием альтернативного законопроекта Сергея Кивалова.

Сам процесс принятия этого законопроекта и его обсуждение – образец того, как медиация может быть эффективной. Авторы двух конкурирующих проектов, основного и альтернативного, объединили усилия, внесли изменения, доработали консолидированный текст и подготовили его ко второму чтению, – заявила юрист, вице-президент Украинской академии медиации, член Правления ОО «Национальная ассоциация медиаторов Украины», Глава комитета по стандартизации Луиза Романадзе.

Сегодня доступ к правосудию обеспечивается, в том числе, и через медиацию. Но каких-то единых стандартов практики и обучения, кодексов и правил альтернативного урегулирования споров у нас в стране пока нет. Украина следует по пути европейских стран, где давно применяется Европейский кодекс этики медиатора. Назрела необходимость в аналогичном Кодексе и у нас.

Проект Кодекса этики медиатора разработан инициативной группой практикующих медиаторов, представляющих более двадцати организаций из разных регионов страны, при поддержке Национальной ассоциации медиаторов Украины.

Для того, чтобы охватить как можно больше людей, мы сделали этот процесс открытым, проводя всеукраинский тур, который стартовал 28 августа в Одессе и продлится до октября. Мы посетим одиннадцать городов Украины и проведем аналогичные встречи. Еще до начала тура, предварительно, в социальных сетях был размещен текст проекта Кодекса. Юристы, оповещенные о туре через социальные сети, заинтересовались этой темой и были вовлечены в процесс. Медиация стала модным трендом, который поддерживается различными международными организациями, ведь это современный способ урегулирования споров, – подчеркнула Л. Романадзе.

Участники Всеукраинского тура в Одессе разбирались с положениями Кодекса, вносили свои замечания и предложения. После обработки всех высказанных комментариев, замечаний и предложений юристы надеются создать совершенный документ – Кодекс этики медиаторов, к которому смогут затем присоединиться все медиаторы Украины, чтобы уже имея правовую поддержку, регулировать конфликты быстрей и эффективней, не доводя их до судебного разбирательства.