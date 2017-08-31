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  • Дата: Сегодня, 07:00
Сегодня, 07:00

Сергей Кивалов поздравил одесситов с Днём города

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов поздравил одесситов с Днём города

 

 

 

 

 


Дорогие одесситы! 2 сентября наша родная и любимая Одесса отмечает свой 223-й День рождения. С каждым годом она становится все прекраснее. Живописные морские пейзажи, роскошные зелёные парки и задумчивые аллеи манят сюда туристов со всего мира. А добродушие и замечательное чувство юмора, присущее жителям города, создают неповторимый одесский колорит, который привлекает знаменитых и творческих людей и заставляет влюбиться в Одессу с первого взгляда. Про нашу Жемчужину у моря написано множество книг, сняты десятки фильмов и спеты тысячи песен, а приехав сюда однажды, здесь хочется остаться навсегда. Ведь Одесса - это город, который просто невозможно не любить! Не случайно мы все называем Одессу мамой -  для настоящих одесситов она является такой же дорогой, как родная мать и олицетворяет собой город детства, юности, город надежд и веры в будущее. И мы должны каждый день заботиться об Одессе подобно тому, как заботимся о своих родных и близких, ведь это наш родной дом, в котором будут жить наши дети и внуки. Так давайте же вместе делать наш родной город  ещё красивее и уютнее!
Сегодня, в День города, я хочу пожелать мира и процветания Одессе, а всем одесситам крепкого здоровья и благополучия!,
- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины, почетный гражданин города Одессы Сергей Кивалов.



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