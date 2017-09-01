Сегодня центр административных услуг и социальные службы города справили новоселье

Они первыми из городских структур переехали в новый здание мэрии, которое располагается на улице Косовской в бывшем корпусе завода Краян.

Как отметил городской голова Геннадий Труханов, «…это знаковое событие для города, ставшее одним из подарков ко Дню рождения красавицы-Одессы!»

«Мы с 2014 года подходим к каждому Дню рождения города с подарками! В первую очередь, это новые объекты инфраструктуры, приобретение нового медицинского оборудования, благоустройство зеленых зон и т.д. Одесса ведь как женщина, любит подарки!» — подчеркнул городской голова.

«Городские социальные и административные службы годами находились в неприспособленных помещениях, персонал работал в поистине нечеловеческих условиях. Из-за этого многие хорошо подготовленные профессионалы своего дела увольнялись! Эти условия работы крайне негативно сказывались и на посетителях!»

К тому же мэр напомнил, что до сих пор городские службы «…были разбросаны по всему городу и для того, чтобы получить необходимые справки людям приходилось объехать полгорода!»

Теперь же все административные и социальные структуры будут находиться в одном месте и работать по принципу «единого окна».

Сотрудники и посетители будут находиться в комфортных условиях, что несомненно скажется как на качестве обслуживания, так и на взаимоотношениях между муниципалитетом и населением.

Отметим, что в новом здании предусмотрены не только просторные залы ожидания, но даже комнаты матери и ребенка!

«Выбранный нами европейский вектор развития предусматривает, в том числе, введение евростандартов и в отношении работы с населением! И теперь мы сможем это обеспечить!»- резюмировал городской голова.