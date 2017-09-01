 Одесса отпраздновала 223-ий День рождения

...Город, основанный в 1794 году, изначально строился по европейскому образцу. Его «отцы – основатели» адмирал Иосиф Дерибас, выдающийся военный инженер Франц Деволан, градоначальник герцог де Ришелье и другие, задумали его не только как крупный центр международной торговли, самый большой порт на Черном море, но и как очаг науки, просвещения и культуры. Поэтому неслучайно уже в 1809 году в Одессе открылся первый городской театр, а в середине двадцатых годов ХIХ столетия – Ришельевский лицей.

Как все начиналось ...

Дерибас Хосе. Будущий основатель Одессы родился 6 июня 1749 года в итальянском городе Неаполе. Военную службу испанский дворянин начал в 1765 году в Неаполитанском королевстве. Спустя четыре года, на обратном пути из Ирландии, родины своей матери, он случайно познакомился с графом Алексеем Орловым – фаворитом российской императрицы Екатерины ІІ. Умный, воспитанный, образованный юноша понравился графу, и он пригласил 20-летнего испанца на русскую военную службу.

В 1787 году, когда началась вторая турецкая война, Потемкин назначает Дерибаса командиром гребной флотилии, пожаловав ему чин генерал-майора. Любопытно, что под командой испанца оказались в основном… украинские запорожские казаки, которые после разгрома императрицей Екатериной ІІ Запорожской Сечи стали частью русской действующей армии. (Другая часть запорожских казаков, не пожелавших подчиниться России, ушла за Дунай, где создала Новую Сечь, став поданными турецкого султана, но при этом сохранив православие.) Дерибас во главе гребной флотилии проявил немало мужества, находчивости и полководческих талантов, в результате чего им были взяты остров Березань, крепость Очаков (ныне известный украинский курорт) и другие укрепления. За проявленный героизм в битве на Днепровско-Бугском лимане Дерибас получил благодарность уже тогда знаменитого Александра Суворова. Затем Черноморская гребная флотилия под командованием генерала Дерибаса двинулась вдоль моря на запад. В сентябре 1789 года ей довелось брать штурмом турецкую крепость Хаджибей – именно на этом месте в скором времени и будет основан портовый город Одесса.

Под покровительством Иосифа Дерибаса в Одессе развиваются ремесла, торговля, мореплавание. По его инициативе в 1795 году учреждается городской магистрат, затем открывается городская дума, в том же году – одесская биржа, которая стала центром торговых операций.

В 1795 г. в Одессе была проведена первая перепись населения. Оказалось, что в городе проживает 2349 человек, что не так уж и плохо, учитывая, что ещё недавно здесь простирались необжитые бескрайние степи…

Григорий Григорьевич Маразли - родился в Одессе в 1831 году. После окончания Ришельевского Лицея начал карьеру на государственной службе, которая увенчалась избранием его городским головой Одессы в 1878 г. Семнадцать лет жизни Г. Маразли посвятил служению городу, преобразовывая и украшая его. Городская публичная библиотека Одессы, музей изящных искусств, ботанический сад, городская народная читальня и народное училище, богадельни, приют для престарелых, столовая для бездомных детей, городской ночлежный приют и многое-многое другое было создано на пожертвования Г.Г. Маразли за время его руководства городом: электричество в городском освещении, конки, предшественницы трамваев, были усовершенствованы канализация и водопровод, построена первая в России бактериологическая станция, которую возглавил И.И. Мечников….

Вслед за Городским садом - благоустраивается Дюковский, огромный Александровский парк над морем, грязелечебницы на Куяльницком и Хаджибейском лиманах, построена психиатрическая больница. При Маразли состоялось открытие на месте сгоревшего театра нового, Оперного (на строительство ушло меньше лет, чем в наше время на его реставрацию), открытие памятника Пушкину.

Почитатель науки и искусства, библиофил, он отличался филантропией и пожертвованиями. Масштаб его благотворительных и общественно-полезных деяний остается неоценимым и по сей день.

Антон Андреевич Головатый впервые был представлен царице Екатерине II в двадцатилетнем возрасте, когда в составе военной делегации от Сечи Запорожской, побывал на коронации Екатерины, пел для неё в хоре и был награждён памятной медалью.

Головатый, участвуя в русско-турецкой войне, совершает успешные походы на Очаков и румынскую Тульчу в составе российских войск. Несмотря на молодой возраст, Головатый был произведен в чин наказного атамана, его авторитет как морского боевого командира был очень высок не только среди казаков, но и российских офицеров.

В созданном с санкции императрицы «Войске верных казаков», Головатому отводится второе место после кошевого атамана, он исполняет обязанности военного судьи.

В военном походе на Очаков в 1788 году, после гибели кошевого атамана Сидора Билого, Головатый взял командование боем на себя и разгромил турецкий флот. После этой победы «Войско верных казаков» было переименовано в «Черноморское войско запорожское», а казацкую флотилию стали называть «Черноморской казацкой флотилией». В 1779 году, после гибели кошевого атамана Захария Чепиги, Головатый становится командующим всего Черноморского казацкого войска: пехоты, кавалерии и флотилии.

Погиб кошевой атаман казачий и бригадир войск российских Антон Андреевич Головатый на Персидской войне, участвуя в завоевании Азербайджана.

Ришелье Арман-Эммануэль дю Плесси. В марте 1803 года Ришелье приехал в Одессу, которую тогда считали «республикой жуликов». Ришелье предстояла нелегкая задача — сделать из этого сомнительного поселения европейский город.

На строительство Одессы казна отпускала новому градоначальнику ничтожные средства. Но несмотря на это, при Ришелье были проложены широкие улицы, разбиты сады, выстроены собор, католическая церковь, синагога, больницы, театр, рынок и коммерческая гимназия. Некоторые из этих зданий существуют и сегодня, а строил и проектировал их знаменитый архитектор Тома де Томон. Уже через несколько лет Одесса была известна всей Европе. В городе прекрасно уживались, работали и торговали представители самых разных национальностей.

Его стараниями город превратился в крупный торговый порт. В 1804 году Ришелье добился права открыть в Одессе гимназию и коммерческое училище, ряд частных пансионов. При нём был основан благородный институт, послуживший впоследствии основой для открытия Ришельевского лицея.

Князь Михаил Семенович Воронцов, генерал-губернатор Новороссийского края и Бессарабии, привлекает в Одессу аристократов и богатых людей со всей России. Одесса превращается в главный торговый город юга России, один из ее крупнейших промышленных центров.

В городе бурно развиваются просвещение, наука и культура. В 1820 году выходит первая в истории города Одессы газета. В 1825 году открывается археологический музей. В 1839 году основано «Одесское общество истории и древностей». Открыты Ришельевский лицей, Институт благородных девиц, мужская и женская гимназии, училища, школы, городская публичная библиотека.

М.С. Воронцов во многом определил особый социальный облик Одессы, проявив заботу об «иноверцах», в первую очередь о евреях. Доротея Атлас в книге «Старая Одесса. Ее друзья и недруги» пишет: «Желая оживить торговлю края, князь принял евреев под свое покровительство. Он обратил внимание на поднятие умственного и нравственного уровня одесских евреев. Были открыты еврейские общественные школы для детей обоего пола, главная синагога, молитвенные дома и больница. Стараясь поднять значение еврейского населения в глазах русского общества, губернатор добился посещения синагоги императрицею Александрой Федоровной и позже, по его же предложению, император Николай с наследником престола «осматривал в подробности» еврейские школы и больницу. В итоге планы Воронцова удались, и в Одессу стала переезжать австрийская еврейская интеллигенция и крупные негоцианты с солидными капиталами. Они приобретали недвижимую собственность, открывали торговые дома. Еврейские фирмы делали в городе миллионные обороты.

Праздники у нас любили всегда...

Самым дорогим для сердца одессита во все времена был и остаётся День города.

Это отнюдь не голословное утверждение. В литературе о прошлом Одессы мы постоянно встречаем описание пышных балов и многолюдных народных гуляний. Достаточно обратиться к «Старой Одессе» и продолжению «Старая Одесса. Забытые страницы» Александра Дерибаса, внучатого племянника основателя нашего города, чтобы убедиться, что это было действительно так.

В День Рождения города на Думской

223-ий день рождения Одессы начался с поздравлений от почётных граждан города. К мемориалам основателей они возложили букеты цветов. Первым посетили памятник адмиралу Иосифу Дерибасу. Затем Григорию Маразли, который стал знаменитым благодаря своим проектам по благоустройству и развитию города.

Меня судьба привела в этот город, я полюбила его всем сердцем. Всем жителям жалю здоровья, сил, хорошей работы, благоприятной работы. И чтобы ее любили, так как я люблю. Всем сердцем, всей душой. Добрая, умная, ласковая, заботливая, я такого другого города не знаю. — говорит Евгения Дембская, почетный гражданин Одессы.

Далее почетные жители отправились к памятнику Антону Головатому. Следующая остановка – памятник князю Михаилу Воронцову на Соборной площади. Также цветы ложатся у открытого в прошлом году памятника Григорию Маразли на Греческой площади. Завершилась церемония возложения у памятников Дюку и Екатерине второй.

В День Рождения Одессы звучат искренние поздравления и пожелания.

Стало хорошей доброй традицией ежегодно в День города возлагать цветы к мемориалам тем градоначальникам, которые внесли особую лепту в становление и развитие нашего города-героя. Я хочу сказать, что Одессу любят и Одессе создают славу – вот именно это очень важно. Ведь обратите внимание, об Одессе написано и исполнено более двух тысяч песен, и не иссякают слова и вдохновение писать все новые стихи и песни, продолжая прославлять тем самым наш город. Одесса – это тот город, где хочется творить, создавать и развивать, а это самое главное. Думаю, что у нашего города всегда была перспектива, и она и останется. Считаю, что каждый, кто неравнодушен к своему любимому городу, должен внести свою лепту в его развитие: кто – высадить дерево, кто – благоустроить город, кто – построить социальные объекты. И наверное, это и есть наиболее реальный вклад в развитие нашего славного города. Вот вы обратите внимание, насколько одесситы трепетно относятся к своему городу, к его истории и традициям, ко всему, что с ним связано. И наш город действительно заслуживает такого внимания, любви и всего доброго, что делается для его развития. Я хочу искренне пожелать всем жителям города, гостям города, особенно сегодня, в праздничный день, хорошего настроения, здоровья, благополучия, мира и пусть наш город всегда процветает! — говорит народный депутат Украины, почётный граждаин Одессы Сергей Кивалов.

И наконец, официальное открытие дня города на Думской площади. Стоя лицом к Пушкину, руководство города и региона поздравляет горожан и гостей с праздником.