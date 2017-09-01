В Одесской Юракадемии и МГУ прошел День знаний и торжественное посвящение в студенты

Традиционный праздник, посвященный началу учебного года, состоялся на стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия». На торжественной линейке собрались студенты первокурсники Международного гуманитарного университета и Юридической академии. Поздравить ребят с началом учебного года пришли представители городской и областной власти, а так же народные депутаты Украины.

Уважаемые студенты, хочу заметить – у ваш хороший вкус. Мало того, что вы выбрали самый красивый город Украины для учебы, вы еще и выбрали лучший вуз. Я поздравляю вас с этим выбором и желаю всяческих успехов в учебе, - отметил городской голова Геннадий Труханов.



Искренне поздравляю всех студентов и особенно первокурсников с Днем знаний! Я уверен, что законы права – это то, что спасает наше человечество от хаоса и упорядочивает нашу жизнь, эти законы формируют наше государство. Находясь здесь, смотрю в ваши сияющие глаза и понимаю, что вы – именно те люди, которые будут работать на стороне права и закона , будут помогать Украине становится сильнее и лучше во всех направлениях. Одесской Юридической академии – 20 лет. За эти годы она прошла очень достойный путь и стала одним из лучших вузов нашей страны, - подчеркнул глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

Поздравляю вас, дорогие студенты! И хочу подчеркнуть, что вы выбрали правильный вуз, мы на вас возлагаем большие надежды всей нашей стран. Сейчас, как никогда, Украины нуждается в квалифицированных и грамотных специалистах. Юридическая академия, МГУ – являются лучшими вузами не только Украины, но и ближнего зарубежья. Встречаясь с выпускниками этих вузов в обычной жизни, не перестаю в этом убеждаться. Огромное спасибо руководству и преподавательскому составу, за то, что они обучают таких классных специалистов,

- поздравил студентов председатель Одесского областного совета Алексей Урбанский.

Поздравили первокурсников и те, кто последний год обучается в стенах вуза - магистры Национального университета «Одесская Юридическая академия».

Мне улыбнулась судьба поздравить наших первокурсников от лица всех выпускников студентов - магистров. С самого первого курса обучения я увидел здесь то, чего нет ни в одном вузе Украины. Мы учились в комфорте и в атмосфере доброжелательности. Вся наша учебная жизнь проходила на высочайшем уровне. За это мы благодарны нашему руководителю - президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, народному депутату Украины Сергею Кивалову, который собрал в наших вузах лучшую команду преподавателей с мировыми именами, что дало нам возможность стать настоящими профессионалами. Уважаемый Сергей Васильевич, Вы всегда нас вдохновляли и вдохновляете, и мы стараемся Вас не подводить! Хочу пожелать первокурсникам успехов в учебе и пусть они с гордостью несут статус наших студентов!, - говорит студент 6 курса Института криминальной юстиции НУ «ОЮА» Владислав Дорошенко.

Сами первокурсники рассказывают, что для них сегодняшний день – очень волнительный и долгожданный.

Сегодня одно из самых ярких и значимых событий в нашей жизни – мы стали студентами лучшего университета. Принимая решение о выборе вуза, мы приняли единственное правильное решение – поступили в Национальный университет «Одесская Юридическая академия» . Еще учась в школе , я много читала и слышала о данном вузе и уже тогда знала , что это лучший вуз Украины. Я горжусь, что поступила в Юридическую академию, - рассказывает студентка первого курса Национального университета «Одесская Юридическая академия» Виталия Чемизова.

Символический студенческий билет — непременный атрибут посвящения в студенты вручил первокурсникам президент Национального университета «Одесская Юридическая академия» и МГУ Сергей Кивалов. Народный депутат поздравил всех присутствующих гостей, студентов и преподавателей и подчеркнул важное значение качественного юридического образования сегодня не только в Украине, но и во всем мире.

Это без преувеличения очень знаменательный день для всех Вас, ведь с сегодняшнего дня у вас начинается, пожалуй, самая интересная, самая незабываемая пора Вашей жизни – студенческие годы. Вы, знаете это год особенный для нас, ведь в этом году мы празднуем сразу несколько юбилеев – 20-летие Национального университета «Одесская юридическая академия», 15-летие Международного гуманитарного университета и 170-летие Одесской юридической школы. И Вам посчастливилось поступить к нам в юбилейный год и стать частью истории нашего университета. Мы смело можем хвастаться нашими результатами – в этом году у нас самый большой набор студентов в Украине. С самого первого курса важным приоритетом для нас является практическая направленность процесса обучения – и наши студенты проходят практику в полностью соответствующую своей специальности – например, будущие юристы проходят практику, в судах, органах юстиции, органах государственной власти и местного самоуправления, будущие филологи и переводчики проходят стажировки в зарубежных странах. Благодаря налаженному сотрудничеству нашего университета со многими европейскими и международными организациями, студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» стали первыми в мире студентами, которые прошли стажировку в Венецианской комиссии и посетили её закрытое заседание. За высокие успехи в учёбе и науке наши студенты удостаиваются стипендий Президента Украины и Верховной Рады, а также становятся стипендиатами известных фондов, принимают участие в международных соревнованиях по судебным дебатам. У вас есть к чему стремиться, у вас есть прекрасный стимул учиться и всесторонне развиваться, а мы вам обязательно вам в этом поможем - для нас очень важно мнение студентов и мы всегда поддерживаем любые студенческие инициативы, связанные с развитие науки, общественной и культурной жизни нашего университета, - отметил Сергей Кивалов.

Так же Сергей Кивалов подчеркнул, что с нынешнего учебного года в Национальном университете «Одесская юридическая академия» открыт ряд новых востребованных специальностей - таких как международное право, правоохранительная деятельность, психология, международная журналистика, публичное управление и администрирование. Кроме того, с нового учебного года студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции будут изучать такие учебные дисциплины как IT-право, электронное судопроизводство и медиация. В Международном гуманитарном университете в этом году состоялся набор на следующие новые специальности: спортивный менеджмент, менеджмент в здравоохранении, правоохранительная деятельность, арт-менеджмент и продюссирование, управление в таможенном деле, а также педагогическая специальность на факультете лингвистики и перевода, морское и таможенное право на базе Института национального и международного права.

Под звуки нестареющего «Гаудеамуса», под трогательный перезвон первого звонка были запущены в небо цветные шары.