В Одессе открылся самый большой в Украине скейт-парк

В воскресенье в Одесском парке Шевченко открыли самый большой скейт-парк в Украине. Площадь нового спортивного комплекса около 1000 квадратных метров. Скейт-парк располагается между стадионом «Черноморец» и Суворовской аллеей. Это территория была выбрана не случайно, так как для возведения комплекса выбирался свободный от озеленения участок, и при размещении элементов скейт-парка все имеющиеся на территории деревья остались не тронутыми.
Уже сейчас из-за внешнего сходства одесский скейт-парк сравнивают с его каталонским коллегой из Барселоны. Отныне здесь будут проходить всеукраинские соревнования по скейтбордингу, как в любительской, так и профессиональной категории. А также демо-выступления лучших скейтеров, роллеров, велосипедистов на BMX и МТВ Украины и зарубежья.
Открытие скейт-парка стало поистине знаменательным событием для Одессы.
На площадке уложена плитка на дорожках, постелен газон. Размещены «бетонные бассейны» для катания, трамплины, специальные ступени, аккуратные заборчики и тропинки. Также установлена зрительская трибуна. Подъезды к скейт-парку оборудованы, а дизайнерские скамейки и урны выполнены в форме морской волны. Автором проекта стал архитектор Анатолий Ексарев, который является одним из авторов проекта реконструкции Греческого парка под Приморским бульваром. В день открытия комплекса прошёл Кубок скейтбординга Украины. Сами скейтбордисты называют открытие парка – историческим моментом для города.
Для проведения международных соревнований в дальнейшем будет дополнено несколько фигур. Также в дальнейшем в парке планируют разместить пункт проката, медицинский пункт и административное помещение.