В Одессе открылся самый большой в Украине скейт-парк

В воскресенье в Одесском парке Шевченко открыли самый большой скейт-парк в Украине. Площадь нового спортивного комплекса около 1000 квадратных метров. Скейт-парк располагается между стадионом «Черноморец» и Суворовской аллеей. Это территория была выбрана не случайно, так как для возведения комплекса выбирался свободный от озеленения участок, и при размещении элементов скейт-парка все имеющиеся на территории деревья остались не тронутыми.

Сегодня Одесса получила яркий спортивный подарок. Я поздравляю всех райдеров, всех наших украинских, одесских, гостей нашего города с открытием скейт-парка, который стал украшением нашего парка Шевченко. Ещё одна спортивная точка, ещё одна спортивная станция. Здесь будут рождены чемпионы, в том числе олимпийских игр. Поэтому в добрый путь! - Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Уже сейчас из-за внешнего сходства одесский скейт-парк сравнивают с его каталонским коллегой из Барселоны. Отныне здесь будут проходить всеукраинские соревнования по скейтбордингу, как в любительской, так и профессиональной категории. А также демо-выступления лучших скейтеров, роллеров, велосипедистов на BMX и МТВ Украины и зарубежья.

Открытие скейт-парка стало поистине знаменательным событием для Одессы.

Я категорический противник, чтобы что-то строили в парке Шевченко, но это как раз исключение. Исключение, потому что это — то, что касается спорта, развития. Одесса всегда отличалась тем, что помимо центра науки, образования, культуры, являлась еще и спортивной столицей. Было время, когда мы утратили этот статус практически полностью. Почему утратили, потому что не занимались развитием спортивной материальной базы. Сейчас этот процесс возобновляется. Сейчас мы занимаемся строительством спортивных площадок, футбольных, волейбольных и создаем условия, чтобы развивать спорт. — рассказал народный депутат Украины Сергей Кивалов.

На площадке уложена плитка на дорожках, постелен газон. Размещены «бетонные бассейны» для катания, трамплины, специальные ступени, аккуратные заборчики и тропинки. Также установлена зрительская трибуна. Подъезды к скейт-парку оборудованы, а дизайнерские скамейки и урны выполнены в форме морской волны. Автором проекта стал архитектор Анатолий Ексарев, который является одним из авторов проекта реконструкции Греческого парка под Приморским бульваром. В день открытия комплекса прошёл Кубок скейтбординга Украины. Сами скейтбордисты называют открытие парка – историческим моментом для города.

В Барселоне есть свой скейт-парк. Одесский очень похож на него. Я думаю, Ваш парк, однозначно, самый большой, —говорит посетитель скейт-парка Ради (Барселона, Испания).

Я ждал этого 15 лет. На скейте я катаюсь с 2002 года и то, что здесь происходит – это лучшее, что происходило в моей жизни», — рассказывает Максим.

Мы мечтали о такой площадке и, наконец, это свершилось! Даже не верится! Здесь все выполнено на наивысшем уровне! — делится своими впечатлениями Ян.

Для проведения международных соревнований в дальнейшем будет дополнено несколько фигур. Также в дальнейшем в парке планируют разместить пункт проката, медицинский пункт и административное помещение.