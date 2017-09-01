В День города состоялся гала - концерт вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя!»

Вокальный конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя!» проходит в самом сердце Южной Пальмиры – на Дерибасовской улице, сценой для исполнителей служит Ротонда, а зрительским залом – уютные аллеи, скамеечки и площадки Горсада. Организованный шесть лет назад по инициативе и при поддержке народного депутата Украины, почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова вокальный конкурс, получивший за эти годы признание и популярность, полюбился всем одесситам и гостям города и обрел статус всенародного.

Я вижу сегодня на нашем концерте все знакомые лица, мы каждую субботу встречаемся, поем и танцуем вместе , слушаем любимые песни в исполнении наших талантливых одесских и украинских исполнителей. Конкурс «Пою о тебе я, Одесса моя!» не знает границ и вот уже 6 лет мы ежегодно выбираем лучших из лучших и это очень непросто, потому что талант наших музыкантов безграничен. Еще казалось бы недавно здесь выступал студент Юридической Академии Игорь Онищенко, который теперь выступает на сцене знаменитой Венской оперы. Хочу сказать, что самому юному участнику нашего конкурса – всего 5 лет, а самому взрослому – 75. Наш песенный конкурс совершенно не коммерческий, помощь в его организации оказывает Одесский городской совет. И я хочу поблагодарить Геннадия Труханова от лица всего нашего коллектива , наших исполнителей песен и всех одесситов за его всестороннюю поддержку в организации песенного конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя!" - отметил Сергей Кивалов.

Праздничный гала-концерт также посетил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Наш город воспет во множестве песен, Одессу знают и любят во всем мире и такие песенные конкурсы и концерты, которые проходят в Горсаду прославляют наш город и радуют дорогих и любимых одесситов. Я хочу сказать большое человеческое, одесское спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он шестой год подряд организовывает такие чудесные песенные концерты. Талантливые исполнители участвуют в конкурсах, а гости еженедельных концертов с удовольствием слушают прекрасные песни о любимом городе и танцуют под них. Это здорово, что такие вечерние концерты стали доброй традицией для Южной Пальмиры, - подчеркнул Геннадий Труханов.

Финалу конкурса предшествовали два отборочных тура, которые прошли сотни желающих попасть на гала-концерт.

Возраст в этом конкурсе не имеет границ. Самому младшему участнику в этом году исполнилось 5 лет, а самому сташему – 78.

Этот год для «Пою о тебе я, Одесса моя» особенный. Конкурс собрал рекордное количество зрителей и участников. А со сцены Горсада звучали песни об Одессе не только на украинском и русском, но даже на польском языке.

Сотни людей собрались сегодня в Городском саду, чтобы послушать любимых исполнителей и потанцевать под звуки вальса или зажигательные и очень быстрые мелодии. Впечатления собравшихся возле Ротонды самые яркие, позитивные и незабываемые.

Эти песенные концерты - истинный праздник души для всех одесситов и гостей города. Вместе с моей подругой мы уже 5 лет подряд каждую субботу приезжаем в Горсад, чтобы насладиться пением талантливых исполнителей. Здесь царит удивительная атмосфера, которой больше нет ни в одном уголке города, здесь царит настоящая одесская атмосфера. Мы не просто слушаем песни, но еще и танцуем! Спасибо большое хочется сказать Сергею Васильевичу от лица всех пожилых одесситов, которые с удовольствием приходят на эти чудесные концерты!

- говорит одесситка Нина Викторовна.

Я с огромным удовольствием сегодня в День города пришла на гала концерт песни «Пою о тебе я, Одесса моя!» Вдвойне приятно, что эти два праздника проходят в один день – это настоящий подарок для нас, одесситов. Со мной пришла вся моя семья, чтобы послушать песни о нашей любимой Одессе, - рассказывает Иван Иванович, коренной одессит.

Победителей определяло жюри, в состав которого входят народные и заслуженные артисты Украины. Елена Юрчук отмечает, что если раньше на конкурсе исполняли только известные песни об Одессе, написанные несколько лет назад, то сейчас «Пою о тебе я Одесса моя» открывает все больше талантливых певцов, которые исполняют уже авторские песни.

Сейчас приходят уже авторские исполнители. И ребята, которые пишут и слова, и музыку. Я думаю, что с каждым годом конкурс становится лучше. Я думаю, вы сами видите, сегодня просто здесь праздник на день города, — говорит Елена Юрчук, заслуженная артистка Украины.

И вот долгожданное оглашение результатов и награждение лучших из лучших. Дипломы, подарки, а также денежные призы победителям вручал инициатор конкурса Сергей Кивалов. В этом году приз зрительских симпатий одесситы отдали Виктору Нарышкову. Не остались без внимания и самые маленькие участники конкурса. Они также получили свои подарки. Первое место поделили между собой – квартет Де Юре, автор песен Сергей Дмитриев, а также театр песни «Кохавим».

Мы уже пять лет участвуем в этом конкурсе и очень рады победить. Очень много положительных эмоций. Мы благодарим за такой замечательный конкурс. Было очень напряженно, мы до последнего не верили, что займем первое место, - поделились своими впечатлениями участники театра песни «Кохавим».

Готовились, как всегда долго и упорно. Для нас - это очень ответственное мероприятие. Мы сегодня совместили несколько песен в одну и исполнили попурри песен о нашем любимом городе. Мы конечно же с большим удовольствием выступали на этой сцене в День рождения Одессы, - рассказали участники квартета «Де Юре», победители конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя».

У нас вообще есть целый цикл песен об Одессе. Я просто хотел донести эти песни до публики. Это очень большая честь выступать на этой сцене. Я других таких конкурсов больше не знаю, - отметил Сергей Дмитриев, победитель конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя».

Традиционные концерты в Городском саду продолжатся. И уже в следующую субботу, в 19.00, на этом же месте, снова будут звучать песни об Одессе. И возможно совсем скоро на одном из концертов здесь выступит будущий победитель конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя» - 2018!