Студенты Одесской Юракадемии и МГУ отметили День спорта

День физической культуры и спорта Украины отмечается в стране ежегодно во вторую субботу сентября. Его главная цель — приобщение населения к занятиям спортом и физкультурой, а также — пропаганда активного и здорового образа жизни.
Утро субботы для студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета выдалось очень активным и бодрым. Все они собрались на территории спортивного комлекса МГУ на 8-ой станции Большого Фонтана возле моря, чтобы отпраздновать День физической культуры и спорта. Стартовал праздник с велозаезда, который является традиционным субботним занятием для студентов.
После велозабега студенты вместе с преподавателями и руководством вузов провели массовое утреннее занятие спортивной аэробикой под энергичную музыку на 8-ой станции Большого Фонтана, где размещается спортивный комплекс Международного гуманитарного университета. Он включает в себя компактно расположенные открытые площадки для занятий футболом и баскетболом, теннисный корт и площадку с уличными тренажерами, закрытый спорткомплекс, которые снабжен специальным удобным покрытием и трибунами для болельщиков. Вместе с преподавателями и студентами президент НУ «ОЮА» и МГУ Сергей Кивалов так же поучаствовал в спортивной разминке.
После этого факультеты ожидали несколько спортивных секций: футбол, волейбол, теннис. Каждый смог выбрать то, что ему больше по душе.
Хочу отметить, что развивая студенческий спорт, мы идём по правильному пути, - на протяжении многих лет наши студенты показывают высокие результаты в соревнованиях по многим видам спорта – в коллекции нашего университета уже более 90 медалей наших спортсменов, а студентка Международного гуманитарного университета Анастасия Тодорова показала блестящий результат на Олимпийских Играх 2016 в Рио-де-Женейро и сейчас буквально каждый месяц завоёвывает всё новые спортивные награды для Укрианы и готовится представлять нашу страну на Олимпиаде 2020 в Токио.
По словам студентов, День физкультуры и спорта для них – настоящий праздник, который не ограничивается одним днем.
Стоит сказать, что празднование Дня физической культуры и спорта для студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета стало уже хорошей традицией. В прошлом году студенты вузов начали этот день под бодрящую музыку с массовой утренней зарядки на центральной аллее Аркадии. Затем праздник продолжился на 8-й станции Большого Фонтана на стадионе спорткомплекса МГУ, где прошла массовая зарядка. И с каждым годом традиция отмечать этот праздник становится все ярче и разнообразнее.
Так, в этом году, празднование Дня физической культуры и спорта прошло очень масштабно, а программа мероприятий была расписана на целую неделю.
Накануне Дня физической культуры и спорта на территории спортивного комплекса НУ «ОЮА» состоялся спортивный праздник «Малые олимпийские игры», приурочены 20-летию со дня основания Одесского юридического лицея. Методом жеребьевки каждой команде школьников выпало представлять разные страны с их национальными видами спорта.
Кроме того, на протяжении целой недели факультеты Одесской Юракадемии проводили различные соревнования, приуроченные ко Дню спорта.
Так, судебно-административный факультет организовал традиционные факультетские соревнования среди студентов превого курса «Веселые старты». Первокурсники продемонстрировали свою физическую подготовку и жажду к победе.
А среди студентов первого курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции прошел турнир по футболу, где за победу сражались три команды. Чемпионы были награждены заслуженным Кубком!
Напомним, что в этом учебном году в Международном гуманитарном университете была отрыта совершенно новая специализация - «спортивный менеджмент», которая на данный момент является первой на юге Украины. Её появление во многом обусловлено популярностью среди студентов и перспективами развития данного направления в городе Одессе.