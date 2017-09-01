Студенты Одесской Юракадемии и МГУ отметили День спорта

День физической культуры и спорта Украины отмечается в стране ежегодно во вторую субботу сентября. Его главная цель — приобщение населения к занятиям спортом и физкультурой, а также — пропаганда активного и здорового образа жизни.

Утро субботы для студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета выдалось очень активным и бодрым. Все они собрались на территории спортивного комлекса МГУ на 8-ой станции Большого Фонтана возле моря, чтобы отпраздновать День физической культуры и спорта. Стартовал праздник с велозаезда, который является традиционным субботним занятием для студентов.

После велозабега студенты вместе с преподавателями и руководством вузов провели массовое утреннее занятие спортивной аэробикой под энергичную музыку на 8-ой станции Большого Фонтана, где размещается спортивный комплекс Международного гуманитарного университета. Он включает в себя компактно расположенные открытые площадки для занятий футболом и баскетболом, теннисный корт и площадку с уличными тренажерами, закрытый спорткомплекс, которые снабжен специальным удобным покрытием и трибунами для болельщиков. Вместе с преподавателями и студентами президент НУ «ОЮА» и МГУ Сергей Кивалов так же поучаствовал в спортивной разминке.

После этого факультеты ожидали несколько спортивных секций: футбол, волейбол, теннис. Каждый смог выбрать то, что ему больше по душе.

Для нас и наших студентов – стало доброй традицией празднования Дня физического развития и спорта. Одесса – это, без сомнения, спортивный центр Украины. Молодежь с удовольствием вышла сегодня тренироваться. Мы провели совместный велозабег. На сегодняшний день велоспорт является очень популярным, и я очень рад, что наши студенты проявлядют к нему интерес, каждый раз у нас всё большее количество участников. Наши ребята и преподаватели с самого утра играют на стадионе в футбол, волейбол и другие виды спорта. Я искренне рад и очень горд тем, что наши студенты занимаются спортом и достигают прекрасных профессиональных результатов в выбранных ими видах спорта. Наши ребята – всегда первые на всевозможных спортивных всеукраинских чемпионатах, олимпиадах и конкурсах. Очень важно, что руководство университетов, деканы, преподаватели вместе со студентами поддерживают традиции и ежегодно организовывают такие праздники. Я очень рад, что мы сегодня все вместе занимаемся спортом, улучшая тем самым свое здоровье, физическую форму и настроение.

Хочу отметить, что развивая студенческий спорт, мы идём по правильному пути, - на протяжении многих лет наши студенты показывают высокие результаты в соревнованиях по многим видам спорта – в коллекции нашего университета уже более 90 медалей наших спортсменов, а студентка Международного гуманитарного университета Анастасия Тодорова показала блестящий результат на Олимпийских Играх 2016 в Рио-де-Женейро и сейчас буквально каждый месяц завоёвывает всё новые спортивные награды для Укрианы и готовится представлять нашу страну на Олимпиаде 2020 в Токио.

— отметил Сергей Кивалов.

По словам студентов, День физкультуры и спорта для них – настоящий праздник, который не ограничивается одним днем.

Сегодня отличный день, прекрасная погода, которая располагает к занятиям спортом. Мы с ребятами поработали на тренажерах, а сейчас играем в футбол. Очень приятно, что президент нашей академии Сергей Васильевич присоединился к нашей игре, а так же мы все вместе поучаствовали в утренней зарядке.

— рассказывает студент Одесской Юракадемии, Игорь.

Спортивная база нашего университета помогает нам поддерживать себя в хорошей физической форме и готовится к различным спортивным соревнованиям. На спортивных комплексах МГУ ежегодно проходят десятки престижных соревнований международного класса, а также проводятся различные другие спортивные мероприятия. Спасибо большое, за то, что у нас есть такие великолепные условия как для учебы, так и для физического развития.

— говорит студентка МГУ, Ирина.

Стоит сказать, что празднование Дня физической культуры и спорта для студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета стало уже хорошей традицией. В прошлом году студенты вузов начали этот день под бодрящую музыку с массовой утренней зарядки на центральной аллее Аркадии. Затем праздник продолжился на 8-й станции Большого Фонтана на стадионе спорткомплекса МГУ, где прошла массовая зарядка. И с каждым годом традиция отмечать этот праздник становится все ярче и разнообразнее.

Так, в этом году, празднование Дня физической культуры и спорта прошло очень масштабно, а программа мероприятий была расписана на целую неделю.

Накануне Дня физической культуры и спорта на территории спортивного комплекса НУ «ОЮА» состоялся спортивный праздник «Малые олимпийские игры», приурочены 20-летию со дня основания Одесского юридического лицея. Методом жеребьевки каждой команде школьников выпало представлять разные страны с их национальными видами спорта.

Одесский юридический лицей уже многие годы сотрудничает с Национальным университетом «Одесская юридическая академия», наши выпускники, как правило, поступают именно в этот вуз. В этом году, мы так же, как и НУ «ОЮА», отмечаем 20-летие, а поэтому решили организовать необычные соревнования с большим количеством участников. Этот спортивный комплекс прекрасно подошел для проведения наших соревнований, он современный, не травмоопасный, что очень важно, ведь у нас соревнуются дети. У нас остались самые положительные эмоции от сегодняшнего дня! Спасибо руководству вуза и лично президенту Сергею Васильевичу Кивалову за предоставленную возможность провести Малые Олимпийские игры именно здесь! — говорит Светлана Трапезникова, учитель физкультуры Одесского Юрлицея.

Кроме того, на протяжении целой недели факультеты Одесской Юракадемии проводили различные соревнования, приуроченные ко Дню спорта.

Так, судебно-административный факультет организовал традиционные факультетские соревнования среди студентов превого курса «Веселые старты». Первокурсники продемонстрировали свою физическую подготовку и жажду к победе.

А среди студентов первого курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции прошел турнир по футболу, где за победу сражались три команды. Чемпионы были награждены заслуженным Кубком!

Напомним, что в этом учебном году в Международном гуманитарном университете была отрыта совершенно новая специализация - «спортивный менеджмент», которая на данный момент является первой на юге Украины. Её появление во многом обусловлено популярностью среди студентов и перспективами развития данного направления в городе Одессе.