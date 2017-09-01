Войти в историю создания школы будущего может каждый одессит

Сегодня очень много разговоров вокруг реформы образования. Для человека, получавшего среднее образование «до эпохи исторического материализма», еще в советские времена, стыдно наблюдать процессы, происходящие сегодня в такой важной социальной сфере, как школьное образование. Конечно, процессы инволюции наблюдаются повсеместно, но от этого как-то не легче. Ведь люди–то обычно как у нас рассуждают? – «мы хоть уже пожили, а вот детей жалко – что их ждет впереди?» Действительно, многие видят смысл жизни в том, чтобы обеспечить как можно более благополучное будущее своим детям, дать им, как принято говорить, путевку в жизнь. А что же мы имеем в реальности? Дегуманизация, дехристианизация, деградация, - и еще много других «де» можно добавить в этот перечень. Причем процессы эти глобальные, противопоставить им какую-либо реальную альтернативу кажется утопией. Но оказывается – выход есть!! Безусловно, способ этот затратный во всех смыслах. Во-первых, нужно иметь рычаги влияния. Во – вторых, значительные средства. В-третьих, очень большое желание. Все три эти условия сочетает в себе народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов. Он не только отстаивает права граждан, находясь в Верховной Раде, но и предпринимает нечто весьма конкретное на местах – развивает сразу несколько социальных проектов в Одессе.
Расскажем об одном из них. В Одессе продолжается строительство Общеобразовательной церковно – приходской школы на 1000 мест! Качество проведения всех работ находится на личном контроле инициатора строительства школы Сергея Кивалова.
- Сергей Васильевич, строительство школы все ближе к завершению. Многие одесситы надеются, что уже в будущем учебном году смогут привести сюда своих деток. Какой же будет эта школа?
Общестроительные работы уже завершены, остекление проходит на финальном этапе, а отделочные работы в здании школы идут полным ходом. Сейчас строители активно занимаются проведением коммуникаций и установкой современной системы вентиляции. Здесь будут светлые и просторные учебные классы с высотой потолков 4 метра, актовый зал на 800 человек, школьное кафе, где установят современное оборудование ведущих европейских производителей. Школа строится с тройным запасом прочности. Главный принцип - учесть каждую деталь и построить уникальную школу будущего!
Особое внимание в школе будет уделяться физическому развитию детей. На первом этаже спортивного комплекса разместиться бассейн на 6 дорожек с трибунами.
Здесь можно будет не только проводить занятия по плаванию, но и принимать соревнования международного уровня. Выше разместиться спортивный зал – с волейбольной и гандбольной площадками, и, опять-таки, полноценными трибунами для зрителей.
Также строится открытый спортивный комплекс с гимнастическими тренажерами и игровыми площадками. А для того, чтобы дети могли полноценно играть во все виды спорта в любую погоду, здесь предусмотрен навесной купол.
Общеобразовательная школа также станет настоящим центром духовности. Ведь архитектурный ансамбль украшают два храма - верхний Преподобного Сергия Радонежского и нижний храм в честь Иоанна Богослова. Нижний храм выполняется в византийском стиле. Такое разрешение декора было выбрано не случайно, ведь это стиль эпохи, когда жил и работал евангелист Иоанн Богослов.
Мы знаем, что Сергею Васильевичу удалось с нуля построить и наполнить содержанием такой грандиозный образовательный комплекс как Национальный университет «Одесская юридическая академия» и сопряженные с ним образовательные структуры, Международный гуманитарный университет. Пожелаем же успеха новому начинанию – Общеобразовательной церковно-приходской школе.
Внести лепту в строительство уникальной Общеобразовательной церковно-приходской школы может каждый желающий. Для этого создан специальный благотворительный фонд. Имена меценатов навсегда войдут в историю создания школы будущего!