Войти в историю создания школы будущего может каждый одессит

Сегодня очень много разговоров вокруг реформы образования. Для человека, получавшего среднее образование «до эпохи исторического материализма», еще в советские времена, стыдно наблюдать процессы, происходящие сегодня в такой важной социальной сфере, как школьное образование. Конечно, процессы инволюции наблюдаются повсеместно, но от этого как-то не легче. Ведь люди–то обычно как у нас рассуждают? – «мы хоть уже пожили, а вот детей жалко – что их ждет впереди?» Действительно, многие видят смысл жизни в том, чтобы обеспечить как можно более благополучное будущее своим детям, дать им, как принято говорить, путевку в жизнь. А что же мы имеем в реальности? Дегуманизация, дехристианизация, деградация, - и еще много других «де» можно добавить в этот перечень. Причем процессы эти глобальные, противопоставить им какую-либо реальную альтернативу кажется утопией. Но оказывается – выход есть!! Безусловно, способ этот затратный во всех смыслах. Во-первых, нужно иметь рычаги влияния. Во – вторых, значительные средства. В-третьих, очень большое желание. Все три эти условия сочетает в себе народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов. Он не только отстаивает права граждан, находясь в Верховной Раде, но и предпринимает нечто весьма конкретное на местах – развивает сразу несколько социальных проектов в Одессе.

Расскажем об одном из них. В Одессе продолжается строительство Общеобразовательной церковно – приходской школы на 1000 мест! Качество проведения всех работ находится на личном контроле инициатора строительства школы Сергея Кивалова.

- Сергей Васильевич, строительство школы все ближе к завершению. Многие одесситы надеются, что уже в будущем учебном году смогут привести сюда своих деток. Какой же будет эта школа?

Я думаю и уверен, что это будет лучшая из школ. Прошу обратить внимание, насколько качественно строители работают с высокотехнологичными строительными материалами, здесь применяются материалы только экологически чистые. Мы систематически смотрим, чтобы все то, что мы задумали, исполнялось на самом высоком уровне. А мы задумали хорошую, прекрасную школу. Начиная от благоустроенной территории и необыкновенно величественной входной группы. Наша школа должна быть самой красивой, архитектурно узнаваемой. Это очень важно – ведь это тоже элемент воспитательной работы. Я знаю, что очень многие жители нашего города хотят отдать своих детей именно в эту школу, чтобы они учились в лучших условиях. Ведь мы строим школу будущего, а следовательно, все должно быть продумано до мелочей, быть максимально комфортным и эффективным. И содержание должно соответствовать форме. Признаться, с принятием нового закона об образовании я раздумываю, какие же предметы будут изучать наши дети для того, чтобы мы готовили настоящих специалистов? Ведь я не могу согласиться с тем, чтобы в школе преподавалось всего девять обязательных дисциплин. Не могу согласиться, что химия, физика, биология и астрономия будут излагаться в рамках одной дисциплины «человек и природа». Я не думаю, что это будет правильно. Мы наберем лучших учителей. Подготовить хороших специалистов, сильных выпускников – вот результат, к которому мы стремимся. Правда, такой результат будет виден лишь спустя годы. Но эти годы наши дети должны провести в комфортных условиях, и получить, кроме знаний, качественную физическую подготовку. Мы уже сегодня работаем над формированием преподавательского состава и разработкой школьной программы. Здесь должны быть преподаватели, умеющие найти контакт с детьми и любящие свой предмет, готовые с любовью отдавать знания, которыми они владеют. Для того, чтобы привлечь таких людей, нужно обеспечить им достойную оплату труда, иначе они просто уйдут в репетиторство и будут потеряны для нас. А наша цель – создать здесь такую атмосферу, чтобы и ученики и преподаватели чувствовали себя в школе как дома – одной семьей! Этой цели служит все, что мы сегодня строим.

Общестроительные работы уже завершены, остекление проходит на финальном этапе, а отделочные работы в здании школы идут полным ходом. Сейчас строители активно занимаются проведением коммуникаций и установкой современной системы вентиляции. Здесь будут светлые и просторные учебные классы с высотой потолков 4 метра, актовый зал на 800 человек, школьное кафе, где установят современное оборудование ведущих европейских производителей. Школа строится с тройным запасом прочности. Главный принцип - учесть каждую деталь и построить уникальную школу будущего!

Особое внимание в школе будет уделяться физическому развитию детей. На первом этаже спортивного комплекса разместиться бассейн на 6 дорожек с трибунами.

Здесь можно будет не только проводить занятия по плаванию, но и принимать соревнования международного уровня. Выше разместиться спортивный зал – с волейбольной и гандбольной площадками, и, опять-таки, полноценными трибунами для зрителей.

Также строится открытый спортивный комплекс с гимнастическими тренажерами и игровыми площадками. А для того, чтобы дети могли полноценно играть во все виды спорта в любую погоду, здесь предусмотрен навесной купол.

При строительстве нашего спортивного комплекса будут использоваться те же материалы, что и при создании спорткомплекса Национального университета «Одесская юридическая академия». Все работы здесь будет проводить итальянская фирма, производящая мультиспортивные системы, характеризующиеся высоким качеством, стойкостью к износу, прочностью и хорошим сцеплением с поверхностью, что дает возможность проводить спортивные соревнования различных уровней, избегая травм, - рассказал проректор по административно-хозяйственной работе НУ «ОЮА» Николай Крикливый.

Общеобразовательная школа также станет настоящим центром духовности. Ведь архитектурный ансамбль украшают два храма - верхний Преподобного Сергия Радонежского и нижний храм в честь Иоанна Богослова. Нижний храм выполняется в византийском стиле. Такое разрешение декора было выбрано не случайно, ведь это стиль эпохи, когда жил и работал евангелист Иоанн Богослов.

Иоанн Богослов является покровителем всех богословов, всех ученых, которые имеют отношение к догматическому богословскому учению в церкви. На данном этапе мы видим, что иконостас начинает монтироваться, он из белого мрамора. С элементами византийского орнамента. Внешняя и внутренняя часть убранства будет часть ансамбля – византийского стиля, - рассказал Сергий Кударенко, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского.

То есть, как видите, здесь предусмотрено все, чтобы помочь маленькому человеку развиться в всестороннюю духовную личность, получившую полноценное образование и готового вступить во взрослую жизнь с чувством ответственности за свое будущее и использовать полученные здесь знания, как рычаг, при помощи которого следует оказывать лишь безусловно положительное воздействие на окружающий нас мир, - поделился Сергей Кивалов.

Мы знаем, что Сергею Васильевичу удалось с нуля построить и наполнить содержанием такой грандиозный образовательный комплекс как Национальный университет «Одесская юридическая академия» и сопряженные с ним образовательные структуры, Международный гуманитарный университет. Пожелаем же успеха новому начинанию – Общеобразовательной церковно-приходской школе.

Внести лепту в строительство уникальной Общеобразовательной церковно-приходской школы может каждый желающий. Для этого создан специальный благотворительный фонд. Имена меценатов навсегда войдут в историю создания школы будущего!