Коммунальщики хотят закрыть маршрутки, дублирующие трамвайно-троллейбусные маршруты

С такой инициативой выступило руководство КП «Одесгорэлектротранс».

Для этого коммунальное предприятие намерено принять участие в тендере на такие маршруты. В случае победы движение на них на первом этапе будет перераспределено по принципу очередности, чтобы избежать ситуации, когда маршрутки и троллейбусы в борьбе за пассажиров движутся буквально наперегонки.

В дальнейшем же, после получении новых современных троллейбусов, движение на «параллельных» автобусных маршрутах может быть свернуто.

Отметим, однако, что полностью повторяет маршрут горэлектротранспорта только один маршрут - №9. На остальных маршрутах совпадение отмечается только на отдельных участках.

К тому же в городе с завидной регулярностью происходят происшествия, затрудняющие, а то и временно прекращающие движение на трамвайно-троллейбусных маршрутах.

В этом случае весь пассажиропоток приходится на долю автобусных маршрутов. И если бы их не было, то многим пассажирам пришлось бы либо идти пешком, либо добираться до места назначения с несколькими пересадками.