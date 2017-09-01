Автовокзал по всем европейским стандартам

Автобусную станцию, открытую недавно близ Железнодорожного вокзала, позиционируют как таковую, которая отвечает всем европейским стандартам.

Платформы разделены на три зоны. Первая - городские маршруты, вторая - областные, третья - межрегиональные. В помещении автостанции есть удобная зона ожидания, кассы, камера хранения, медпункт и комната матери и ребенка. Также здесь предусмотрены две парковки на 90 машин.

Кроме того, станция имеет оборудование для обслуживания людей с инвалидностью. Для таких людей предусмотрели пандусы, специальные кассы и туалеты. Несмотря на то, что совсем рядом расположенная автостанция «Привоз», город нуждался и в этом инфраструктурном объекте. Новая автостанция даст возможность убрать автобусы, которые паркуются на улице, прилегающей к железнодорожному вокзалу, и образуют там достаточно большие заторы.

Предусмотрено, что на небольшой за размерами станции будут стоять только те автобусы, которые готовятся к отправлению. Остальные паркуются немного дальше, на Водопроводной улице, в специально оборудованном «кармане».

Открытие станции - это логическое продолжение масштабной реконструкции Старосенной площади, которая уже год, как имеет значительно более привлекательный вид и может быть визиткой города для тех, кто приезжает сюда железной дорогой или автобусом. Заметим, что при проектировании объекта была сохранена прилегающая зеленая зона. Одесса дает хороший пример другим городам, потому что развивается и открывает что-то новое.