Премьера «Чтобы всем было хорошо»: театральная общественность в восторге

Таки свершилось! Премьера, которую так восторженно анонсировали – состоялась! Одесская театральная общественность в этом месяце имела удовольствие видеть спектакль «Чтобы всем было хорошо» в Бейт-Гранде, который прошел при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Автор – хорватский драматург Миро Гавран. Гавран – широкоплановый автор: он и романист, и детский писатель, и драматург в одном флаконе, за что и награждался неоднократно различными литературными премиями. К сожалению, у нас его ставят нечасто. Но вот Виктор Броницкий решил дать старт своей режиссерской карьере именно с него. Да, Броницкий – не режиссер, по крайней мере, раньше им не был. Зачем же он им стал? Да затем, что, работая всю жизнь в киношно-театральной среде, приобрел огромный опыт, который, по диалектическому закону перехода количества в качество в какой- то миг настойчиво потребовал реализации. Итак, что же мы видим на сцене? Как минимум – ничего плохого. Как максимум – хорошая постановка с хорошими актерами и по хорошей драматургии.

Жанр постановки можно определить как «ироничная комедия с интеллигентным уклоном». История очень забавная: очень жизненная, очень ироничная, абсолютно классическая и в то же время очень неожиданная. В основе сюжета – любовный треугольник. Герои – супружеская пара, имеющая взрослых детей, любовница мужа и любовник жены, родители жены, поклонник любовницы и старый «Запорожец», в котором и происходит одна из любовных сцен… Впрочем, на сцене мы видим всего троих: муж, жена и «она». Адюльтер – вещь довольно пошлая, но именно пошлости в этом спектакле меньше всего: постановка легкая, наполнена тонко-ироничными диалогами, смотрится буквально на одном дыхании, как глоток воды после пробежки. Удивительно, но творческой группе удалось не скатиться в область юмора «ниже пояса» и избежать эротических сцен и реплик, несмотря на то, что весь сюжет и завязан как раз вокруг «этого».

Основной акцент – на психологические тонкости подобного рода отношений. Кстати, как ни странно, хотя сцены наполнены живыми диалогами, но настоящего конфликта вроде бы и нет – герои умудряются строить общение таким образом, чтобы избежать не только открытых конфликтов, но даже прямых упреков. Вот, вроде бы сошлись у барьера…но – нет, небольшой ловкий маневр, и спор снова переходит в мирное русло. Все это заставляет вспомнить строки Окуджавы: «как обаятельны для тех, кто понимает, все наши глупости и мелкие злодейства…». Самовлюбленного потребителя, мелочного нарцисса-эгоиста, и где-то даже альфонса, зависящего от жены финансово и скупящегося на приятные мелочи для молодой любовницы, актеру Олегу Симоненко удалось изобразить эдаким скуповатым романтиком-идеалистом.

Молоденькую любовницу, отдавшую пять лет жизни роману с женатым человеком, отцом своих учеников и решившую разорвать эти отношения ради карьерного роста – мы воспринимаем обаятельной идеалисткой благодаря талантливому исполнению актрисы Одесского Украинского Академического Музыкально-драматического театра им. В. Василько Натальи Шевченко.

А жена… Ну, жена – воистину сложная личность. Красивая, умная еврейская женщина, мудро и ненавязчиво контролирующая мужа, информированная о его проделках до мельчайших подробностей, но стремящаяся сохранить семью. Уставшая от одиночества, оскорбленная предательством мужа, она находит себе утешение «на стороне».

Но при этом остается утонченной, деликатной, ухоженной и очень домашней… хищницей, способной на агрессивный шантаж, жестко отстаивающей свои интересы, - сыграть такую гамму страстей не просто, но Заслуженная артистка Украины Нинель Наточая, также актриса Одесского Украинского театра, с блеском воплотила этот образ. Впрочем, несмотря на бушующие страсти, кровопролития удается избежать, все заканчивается мирно. А женщины так вообще становятся союзницами и даже почти подругами.

Вот картинки, которые многим из нас полезно было бы срисовать. Кстати, это не только заслуга драматурга: актерско-режиссерский ансамбль подобрался настолько талантливый, профессиональный и гармоничный, что уже в ходе репетиций многие сцены по инициативе актеров были переписаны, дополнены, и даже введен не присутствовавший в авторском варианте финальный монолог героини.

Все это, плюс уютный камерный зал еврейского культурного центра Бейт-Гранд, благожелательность публики и создало оптимальные условия для рождения вполне законченного произведения, которое с энтузиастом было воспринято зрительской аудиторией.

Актеры Нинель Наточая, Наталья Шевченко и Олег Симоненко от души постарались, чтобы всем зрителям, до отказа наполнившим зал Еврейского культурного центра, «было хорошо». И у них всё получилось, за что мы им весьма благодарны!