По официальным сводкам 12-летняя Снежана Арпентий всё ещё числится пропавшей без вести

Работы по поиску тел погибших при пожаре в лагере «Виктория» по состоянию на утро 18 сентября не ведутся, то есть найти что–либо на пепелище правоохранители уже не рассчитывают.

В то же время, пока что официально сообщается лишь о двоих погибших: 12-летняя Снежана Арпентий всё ещё числится пропавшей без вести. Вчера вечером появились сообщения о том, что её видели уже после пожара в окрестностях лагеря — в частности, у магазина на улице Вавилова. Правда, просмотр камер наружного наблюдения, а также тщательное прочёсывание района полицейскими, бойцами нацгвардии и добровольцами никаких результатов не дали.

Напомним, в результате пожара в лагере «Виктория» в ночь на 16 сентября погибшими считаются два человека — находившиеся в загоревшемся корпусе девочки восьми и девяти лет.