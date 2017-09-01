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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

По официальным сводкам 12-летняя Снежана Арпентий всё ещё числится пропавшей без вести

Категория: Первая полоса / Новости

По официальным сводкам 12-летняя Снежана Арпентий всё ещё числится пропавшей без вести

Работы по поиску тел погибших при пожаре в лагере «Виктория» по состоянию на утро 18 сентября не ведутся, то есть найти что–либо на пепелище правоохранители уже не рассчитывают.

В то же время, пока что официально сообщается лишь о двоих погибших: 12-летняя Снежана Арпентий всё ещё числится пропавшей без вести. Вчера вечером появились сообщения о том, что её видели уже после пожара в окрестностях лагеря — в частности, у магазина на улице Вавилова. Правда, просмотр камер наружного наблюдения, а также тщательное прочёсывание района полицейскими, бойцами нацгвардии и добровольцами никаких результатов не дали.

Напомним, в результате пожара в лагере «Виктория» в ночь на 16 сентября погибшими считаются два человека — находившиеся в загоревшемся корпусе девочки восьми и девяти лет.



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