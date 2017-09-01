Сергей Кивалов намерен добиваться «всестороннего» расследования пожара в детском лагере

Народный депутат Сергей Кивалов заявил, что будет добиваться объективного и всестороннего расследования трагедии в лагере «Виктория».

Об этом парламентарий сообщил в своём Facebook, выразив соболезнования родным и близким погибших детей. Сергей Кивалов также назвал случившуюся трагедию большой бедой и горем для всех одесситов.

«Как народный депутат Украины сделаю всё возможное, чтобы расследование было объективным и всесторонним, а родители, чьи дети пострадали в результате страшной трагедии, получили достойную поддержку», — добавил нардеп.

Напомним, что в ночь на 16 сентября в одесском муниципальном детском лагере «Виктория» вспыхнул пожар, полностью уничтоживший один из корпусов учреждения и унесший жизни нескольких детей.