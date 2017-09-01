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  • Дата: Вчера, 12:00
Вчера, 12:00

Проспект Шевченко «распрямят» до середины весны

Категория: Первая полоса / Новости


Проспект Шевченко «распрямят» до середины весны

Городское управление дорожного хозяйства объявило повторный тендер на проведение работ по реконструкции проспекта Шевченко в районе Дворца Спорта. Об этом сообщил руководитель управления Андрей Шмагай.

Комплекс работ включает в себя выпрямление магистрали, перенос троллейбусной остановки и даже снос нескольких деревьев, которые заслоняют обзор водителям.

Цена вопроса составляет около шестнадцати миллионов гривен.

Работы планируют начать нынешней осенью, а завершить – до начала чемпионата мира по хоккею среди юниоров, матчи которого должны пройти во Дворце Спорта в апреле следующего года.

Напомним, что до сих пор именно поворот в районе Дворца Спорта считается одним из самых аварийноопасных участков города.



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