«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»

В Одесском аэропорту стартовала традиционная ежегодная программа приема паломников-хасидов.

Всего через одесские воздушные ворота в Украину прибудет порядка 6 тыс. 500 паломников из Тель-Авива, для чего будет выполнено 29 чартерных рейсов.

Хасиды направляются в Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, который наступает вечером 20 сентября. Паломники собираются на благословенной уманской земле, чтобы отпраздновать Рош ха-Шану на могиле цадика Нахмана, правнука основателя хасидизма Бааль-Шем-Това.

Особенностью этого года является то, что обслуживание прибывающих паломников будет происходить в недавно открывшемся новом пассажирском терминале. В аэропорту для паломников созданы дополнительные условия для комфортного пребывания, а также организована специальная схема размещения и движения на привокзальной территории пассажирского автотранспорта, который доставит их в Умань.