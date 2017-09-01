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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»

Категория: Первая полоса / Новости


«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»

В Одесском аэропорту стартовала традиционная ежегодная программа приема паломников-хасидов.

Всего через одесские воздушные ворота в Украину прибудет порядка 6 тыс. 500 паломников из Тель-Авива, для чего будет выполнено 29 чартерных рейсов.

Хасиды направляются в Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, который наступает вечером 20 сентября. Паломники собираются на благословенной уманской земле, чтобы отпраздновать Рош ха-Шану на могиле цадика Нахмана, правнука основателя хасидизма Бааль-Шем-Това.

Особенностью этого года является то, что обслуживание прибывающих паломников будет происходить в недавно открывшемся новом пассажирском терминале. В аэропорту для паломников созданы дополнительные условия для комфортного пребывания, а также организована специальная схема размещения и движения на привокзальной территории пассажирского автотранспорта, который доставит их в Умань.

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«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
«Да будет Одесса записана в Книгу жизни!»
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