У задержанного в Иране украинского моряка появился шанс на свободу

Долгих семь месяцев провел в тюрьме Тегерана одесский моряк Андрей Новичков. Жуткие условия, нестерпимая жара, камера, рассчитанная на 17 человек, в которой, кроме Андрея, малазийцы, танзанийцы, иранцы. В ней же, один туалет на всех… Первый звонок родным ему позволили сделать лишь спустя 2 недели после задержания (до этого родственники в Одессе не имели ни малейшего понятия, куда и при каких обстоятельствах исчез моряк). И дальше – звонить разрешали не чаще, чем раз в неделю по три минуты со специального телефона. Два раза Андрей объявлял голодовку. Но ничего не менялось. Второй секретарь МИДа Украины в Иране Виталий Заянчковский, курирующий со стороны нашей дипмиссии это дело, многократно заявлял родным: никаких доказательств его вины нет. Однако дело с мертвой точки все равно не сдвигалось.

И вот на прошлой неделе произошел пусть пока небольшой, но, тем не менее, очень важный для самого моряка прорыв: из тюрьмы его, наконец, выпустили! Правда, под подписку о невыезде. Точка в сфабрикованном деле так пока и не поставлена. Следствие продолжается.

Так что же произошло? И из-за чего пострадал одессит?

По иранским законам украинец всегда неправ?

33-летний Андрей Новичков из морской династии. У самого уже 15 лет стажа - от кадета до старшего помощника капитана. С предыдущих мест работы только положительные характеристики. Работал в смешанных экипажах, всегда и со всеми находил общий язык.

Как и все одесские моряки, чья карьера складывалась уже после распада СССР и развала Черноморского морского пароходства, он устраивался на работу по контракту в иностранные компании – через фирмы, помогающие в трудоустройстве моряков. Благо, наши специалисты сейчас востребованы, компании-судовладельцы со всего мира с удовольствием берут их на работу.

В последний раз Андрей заключал контракт через фирму «Марин Сервис», офис которой располагается в Одессе, по улице Бунина 21. Хотя, как потом выяснилось, данная фирма является лишь посредником. А на самом деле трудоустраивала его фирма «Эсмиральдо», располагающаяся в Крыму.

Андрей Новичков спешил. Очень нужны были деньги, так как тяжело болела его мать, огромные суммы ежедневно уходили на лечение. А в рейс, как назло, три месяца уйти не удавалось. И тут вдруг удача – все подходит, его берут!

Контракт заключили быстро. Он ушел в рейс старшим помощником капитана на судно «Аризу» государственной компании Ирана.

25 ноября прошлого года Новичков вылетел из Одессы. Он направлялся в Шанхай, где на ремонте стояло судно, на котором он должен был работать. Когда он был в воздухе, его мать умерла… И, видимо, справедлива поговорка, что беда никогда не приходит одна.

27 ноября он прибыл в Шанхай. А 30 декабря 2016 года судно-контейнеровоз «Аризу» вышло из ремонта и отправилось в немецкий порт Гамбург. Однако, в пути, в Южно-Китайском море случилось ЧП – палубный матрос, иранец, Махаммад Хоссейн Бахрамипур, выпал за борт.

- Андрей в это время уже сменился с вахты, - рассказывает бабушка моряка Елена Вирановская. - Но он увидел, что матрос упал! Поскольку это случилось на полном ходу судна, Андрей сразу же дал команду: «Стоп, машина!» На воду спустили спасателей. Одновременно была вызвана Экваториальная спасательная служба Южно-Китайского моря. Три дня судно стояло, шли поисковые работы. К сожалению, живым матроса найти не удалось. И тела его также не обнаружили. В итоге, спасатели дали заключение, что под винт судна матрос не попадал, но обнаружить его не удалось. Судовладелец отменил прежний маршрут и дал команду экипажу идти в Иран, что они и сделали.

В Иране судно зашло в порт Бендер-Аббас, где, в связи со случившемся, по настоянию судовладельца произошла замена всей команды. Вместе с остальными моряками передал дела другому человеку и Андрей Новичков. После чего попросил у капитана вернуть ему его документы. На что капитан ответил, что документы у менеджера, нанимавшего его на работу. В принципе, это нормальная практика, никаких опасений или подозрений у нашего моряка такой ответ не вызвал. И он спокойно покинул корабль.

Однако, стоило ему сойти на берег, как случилось непредвиденное! Два неизвестных человека вышли из машины и задержали его. Андрею сказали, что он арестован по обвинению в умышленном убийстве (!) матроса и его будут судить. По иранским законам! А там опираются в основном не на привычное нам европейское право, а на законы шариата – нормы и правила, предписываемые Исламом.За вменяемое Андрею преступление там полагается смертная казнь!

- 10 февраля нынешнего года связь с внуком пропала, - рассказывает бабушка Андрея. – И только 25 февраля он позвонил и сказал мне, что уже две недели находится в тюрьме. Из Бендер-Аббаса его перевезли в Тегеран и там должен состояться суд. Откуда взялись подобные страшные обвинения? Якобы родственники пропавшего матроса обратились с заявлением, что Андрей слишком требовательно относился к нему, придирался исвоими действиями довел его до самоубийства. Следствие утверждает, что матрос не случайно выпал за борт, а бросился в море именно в следствии некого инцидента, произошедшего с Андреем. Однако обвинения эти никакими фактами не подтверждаются. Свидетелей якобы имевшего места инцидента нет, записей с камер видеонаблюдения тоже нет. Андрей не отрицает, что несколько раз делал замечания этому матросу за некачественную работу. Даже писал рапорт капитану, но все это никак за рамки рабочих отношений не выходило.

Буквально сразу же после звонка внука, Елене Николаевне позвонил второй секретарь посольства Украины в Иране Виталий Заянчковский. Он подтвердил, что Андрей Новичков арестован и ему выдвигают подобные обвинения. А дальше сообщил, что Андрею выделили государственного защитника на суде, но он, по словам дипломата, никак не отстоит интересы украинца в Иране. Секретарь МИДа посоветовал бабушке моряка нанять частного адвоката. Через неделю посольство порекомендовало конкретного человека. Ему нужно было заплатить 7000 долларов. Что и было сделано. Но ощутимых результатов не принесло.

Иран своих не бросает! А мы?

Когда обвинения начали распадаться на глазах (никто из команды конкретных фактов конфликта между Новичковым и пропавшим матросом не привел, да и сами родственники, поначалу выдвинувшие обвинение, в итоге отказались от него), но одесского моряка из тюрьмы так и не отпустили, стало понятным, что у иранской стороны, организовавшей этот процесс, имеется какой-то свой мотив держать в застенках украинского моряка. Очень скоро он выяснился.

- Сначала мне об этом сообщил Заянчковский, - делится Елена Николаевна. – Просто откровенно сказал: «Поймите, это политическое дело, поэтому оно простыми способами не решается!» Потом и частный адвокат пояснил: он бессилен, так как этот вопрос должны решить где-то на высшем уровне Украина и Иран. Что оказалось? Еще год назад у нас, в Украине, был задержан гражданин Ирана, который шесть лет жил и учился в Харькове, был женат на украинке. Изучал он, как мне удалось узнать, предположительно что-то связанное с ракетостроением. Писал научную работу. Якобы попросил у своего научного руководителя книгу для написания этой работы. За это его задержало СБУ, обвинив в шпионаже. По крайней мере, так излагают факты в посольстве Ирана в Украине, куда меня специально приглашали на беседу. Иран, пытаясь добиться освобождения своего гражданина, выдвинул требование обмена. Они хотят обменять Андрея на своего иранца, поэтому и тормозят следствие по делу внука до тех пор, пока Украина не даст положительный ответ. А когда Украина даст хоть какой-то ответ – этого не знает никто…

Куда только не обращалась за эти 7 месяцев 81-летняя Елена Николаевна, какие только пороги не обивала! Писала и в международные организации, так или иначе связанные с защитой прав моряков и прав человека: Верховному комиссару ООН, в Международную Хельсинскую ассоциацию, в Международную федерацию по правам человека, Международную морскую организацию (IMO), в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF).

У нас в стране, которая вообще-то должна быть ну уж никак не меньше Ирана заинтересована в освобождении своего гражданина, была на приеме у первого заместителя Министра иностранных дел, в приемной Президента Украины, приемной омбудсмена. Ее переписка с посольством Украины в Иране представляет собой увесистую папку. Но результата, увы… нет. Из официальных инстанций в ответ приходят одни отписки, что дело находится на контроле, решение должна принять иранская стороны. Вот цитата из последнего письма, пришедшего из посольства:

«В сложившейся ситуации нельзя исключать, как закрытие дела следователем ввиду отсутствия состава преступления, так и передачу дела в суд, после чего начнутся слушания. Решения относительно результатов расследования и слушаний находятся в компетенции иранской стороны»

Причем, несколькими абзацами выше в этом же письме сообщается:

«По имеющейся информации, следствие по делу не установило фактов, которые бы однозначно указывали на совершение на борту судна «Аризу» преступления».

Странная получается ситуация – фактов преступления нет, следствие не ведется, человек семь месяцев провел в тюрьме и сейчас еще находится в чужой стране в подвешенном состоянии – то ли казнят, то ли отпустят домой. А Украина ждет! Украинские дипломаты лишь вежливо наблюдают за происходящим и пишут письма родственникам о том, что все дескать зависит от иранской стороны. Да как же от иранской, когда иранская сторона сделала вам конкретное предложение? Но от Украины нет ни протеста, ни своих требований! Более того, следствие по делу задержанного в Харькове студента, на которого Иран предлагает обменять Андрея, также ведется очень вяло, конца ему не видно. Соответственно, нет ясности, а пойдет ли вообще наша страна на обмен? Или просто наплюет на своего гражданина. В отличие от Ирана… Ирану не все равно. Многие, столкнувшиеся с этим делом, уже в открытую говорят, что история с Андреем и была-то раскручена Ираном только для того, чтобы вытащить своего парня! Выходит, Иран своих не бросает! А мы?

Пройдя уже практически все инстанции и нигде не получив помощи, Елена Вирановская обратилась к народному депутату Украины Сергею Кивалову.

И это неудивительно, так как Сергей Кивалов, как специалист в области морского права, лидер Украинской морской партии, многие годы представлял Украину в ПАСЕ и Венецианской комиссии, также серьезно занимается проблемой украинских моряков-подфлажников. Ведь ни для кого не секрет, что на сегодняшний день судьба украинских моряков, как, впрочем, и необходимость возрождения морского флота, практически не интересует ни чиновников, ни депутатов. При этом, сами украинские моряки до сих пор не имеют надлежащей правовой защиты за рубежом. В основном это происходит из-за того, что Украина не ратифицировала Международную конвенцию о труде в морском судоходстве.

Благодаря вмешательству Сергея Кивалова смогли вернуться домой украинские моряки, находившиеся в течение трех месяцев под арестом в Конакри (Гвинея). Сергей Кивалов встретился с женами моряков и направил соответствующий депутатский запрос в Министерство иностранных дел Украины о необходимости принятия мер по освобождению моряков, безосновательно задержанных в порту Конакри.. К делу подключились дипломатические службы и благодаря этому украинцы смогли вернуться на родину. В качестве еще одного примера можно назвать недавний случай, когда трое украинских моряков, членов экипажа судна «Anuket Emerald», были арестованы в Нигерии, и им грозило длительное тюремное заключение. Моряков вернули на Родину. Также один из депутатских запросов касался необходимости ратификации Конвенции МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве»

По просьбе Всеукраинского Объединения крюинговых компаний народный депутат инициировал создание рабочей группы по оказанию бесплатной юридической помощи морякам при Юридической клинике.

Поэтому с целью спасения украинского моряка Сергей Кивалов лично встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом. При встрече народный депутат передал официальное письмо иранским властям с просьбой о содействии скорейшего освобождения нашего соотечественника.

Как отметил нардеп, согласно нормам международного права, ответственность за смерть гражданина Ирана, который пропал с судна 17.01.2017 во время пребывания в Китайском море должен нести капитан судна, а не старший помощник. Более того капитан судна является гражданином Ирана и должен отвечать по иранским законам. В то время украинский моряк должен быть возвращён на Украину и обеспечен настоящей защитой.

Специально для того, чтобы вызволить незаконно задержанного Андрея Новичкова, а также для налаживания взаимоотношений и диалога между нашими странами, по предложению Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Украине Мохаммада Бехешти Монфареда Сергей Кивалов вступил в группу дружбы Ирана и Украины.

Исходя из опыта борьбы за права украинских моряков и проведенных спасательных операций, у Андрея Новичкова появился реальный шанс на спасение.