Сергей Кивалов: «Мы будем и впредь отстаивать интересы наших избирателей»

На прошедшей парламентской неделе были приняты неоднозначные законы - и хорошие, и не очень для жителей Украины в целом и для одесситов, в частности. Об итогах работы Верховной Рады рассказывает народный депутат Украины Сергей Кивалов.

- Сергей Васильевич, хочу вас поздравить: по результатам интернет-голосования в рейтинге «100 влиятельных одесситов» вы с серьезным отрывом заняли первое место. За вас отдали свои голоса более 30000 человек. Этот рейтинг был организован благотворительным фондом «Журналисты за демократию» при поддержке информационного агентства «Одесса-медиа». Кроме вас, в тройке лидеров мэр Одессы Геннадий Труханов и губернатор Максим Степанов. Означает ли это, на ваш взгляд, что одесситы ценят, уважают людей, которые долгие годы находятся на политической арене?

- Мне неловко комментировать результаты проведенного интернет-голосования. Единственное, что могу сказать - я благодарен всем тем, кто голосовал за меня, за ту высокую оценку, которую дали одесситы моей депутатской работе.

- Еще одна ваша победа - во время визита в наш город премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал снижение портовых сборов. Это краеугольный камень в вопросе конкурентоспособности украинских портов. Вы уже долгое время поддерживали эту инициативу, продвигали ее, и, я так понимаю, именно с вашей подачи было принято это решение. Как вы считаете, уместно ли снижение портовых ставок с 75 до 50 процентов? К чему это приведет?

- На протяжении длительного времени я «торпедировал» этот вопрос. Он касается всех одесситов, поскольку каждая пятая семья в Одессе имеет отношение к морехозяйственному комплексу, во всяком случае, по той статистике, которая есть. Мне довелось неоднократно встречаться с премьер-министром, направлять обращения, письма, депутатские запросы, подключать общественные организации. Я благодарен всем журналистам, и в частности, телеканалу «Репортер», который организовывал различные тематические передачи. Мы сумели заострить внимание правительства на важности повышения конкурентоспособности украинских портов, и они все-таки снизили портовые сборы. Нельзя без сожаления констатировать того, что происходит в морской отрасли. Об этом неоднократно заявляли и ветераны морской отрасли и те кто сегодня непосредственно работает в портах. К проблеме подключилась кафедра морского и таможенного права Национального университета «Одесская юридическая академия». Мы проанализировали все сборы, которые существуют в портах Черноморского бассейна, и получилось, что у нас семь разных портовых сборов - таких сборов нет больше ни в одной стране. Мы посмотрели, сколько стоит заход судна в порт Южный, самый глубоководный в Украине, и в порты Новороссийск, Констанца и другие. К примеру, если судно определенного класса заходит в порт Южный, ему нужно заплатить 400 тысяч долларов, из них 326 тысяч - портовые сборы. Для сравнения, судно аналогичного класса заходит в Новороссийск и платит 124 тысячи долларов, а если оно заходит в Румынию, в Констанцу - 112 тысяч, в Турцию - там вообще 64 тысячи долларов. Казалось бы, не нужно быть экономистом, не нужно придумывать какие-то формулы - просто возьмите и снизьте тарифы. Ну, снизили на 20 процентов - это ничего не решит. Но хоть услышали. Наверное, ту статистику, которую мы давали министерству инфраструктуры, они все-таки смотрят, проверяют, обрабатывают. Мы же должны выдерживать конкуренцию и наши тарифы должны способствовать этому. Если будут заходить суда, появятся рабочие места, появится перевалка грузов, будут отчисления в бюджет - в местный и государственный. По-моему, это настолько явная картина, на которую просто нужно обратить внимание и не бояться снизить тариф на заходы судов. То есть, нужно сделать все, чтобы мы были конкурентоспособными. Я встречался с заместителем министра инфраструктуры, который курирует морехозяйственный комплекс, он говорил: «Да, мы будем рассматривать». А кто будет рассматривать? Министерство? Оно боится рассматривать этот вопрос, потому что могут сказать: вы снизили тарифы, а это, наверное, коррупция. Но согласно статистике и существующему положению дел, все суда заходят в Турцию, Румынию, в другие порты Черноморского бассейна, а мы, к великому сожалению, остаемся ни с чем.

- Новая норма вступит в действие уже с 1 января 2018 года, и я думаю, будет повод понаблюдать за динамикой в украинских портах и вернуться к этому вопросу. А пока давайте поговорим о принятом Верховной Радой на первой пленарной неделе осенней сессии скандальном, не побоюсь этого слова, законе об образовании. В тот же день, когда был принят этот закон, вы провели брифинг в Верховной Раде, где подвергли жесткой критике большинство норм, которые там содержатся. Давайте подробнее остановимся на каждом пункте, который вы критиковали. Если не ошибаюсь, вы внесли более 20 поправок в этот закон, из которых было принято 9. По большому счету, вы «за» этот закон или все же сомневаетесь в том, что реформа образования будет эффективна?

- Это не реформа, а антиреформа образования. Как я уже говорил, несмотря на то, что я вносил некоторые поправки, они почти не были учтены - были взяты «паркетные» поправки, чтобы просто «отцепиться» от народного депутата Кивалова. Я хочу сказать, что такой закон ущемляет каждую семью, если не в языковом вопросе, то в других вопросах, связанных, к примеру, с решением, что после 4-го, 9-го и 12-го классов дети будут сдавать ВНО. Ну разве это не бред? А если 10-летний ребенок после 4-го класса не сдаст ВНО - его тогда нужно отчислить из школы? Написали такое, что неприемлемо! Кто-то зациклился на этом ВНО, но оно сегодня не работает.

Мы говорим о том, что мы - европейское государство. Нужно посмотреть, какое законодательство в Европе. Если мы говорим об образовании, в той же Польше, в Румынии, Болгарии, я уже не говорю о Германии - там не сдают ВНО. Там если выпускник школы решил поступить в высшее учебное заведение, он проходит собеседование, отвечает на вопросы и становится студентом. У нас тоже есть эта форма. Иностранный гражданин приезжает к нам, подписывает контракт и автоматически становится студентом вуза. А гражданин Украины говорит: «Я буду столько же платить. Образование - это услуга, окажите мне эту услугу, дайте мне хорошее образование. Я не хочу сдавать ВНО». И что? Получается, что граждане Украины находятся в худшем правовом положении, чем иностранцы. Сколько мы об этом не говорим, к сожалению, в этом правительстве нас не слышат.

Раз мы об этом заговорили, то я и по содержанию нового закона не понимаю некоторые вещи. Как можно четыре предмета - химию, физику, биологию и астрономию объединить в один с названием «Человек и природа»? Мы все время говорим о том, что необходимо хорошо знать фундаментальные науки - физику, химию, потому что это связано с развитием образования, а оказывается, они не нужны? И самое больное - в соответствии с принятым законом, закрывают школы - 147 уже закрыто и до нового года закроют еще 67. Это катастрофа! Я очень внимательно посмотрел проект закона, мы обсуждали этот вопрос с коллегами, и хочу сказать: если мы пойдем по такому пути, у нас некому будет даже учиться в ПТУ. Мало того, что 100 ПТУ закрывают до нового года, все поступающие должны знать украинский язык. Люди, которые написали этот проект закона, наверное, оторваны от реальной жизни. Как юрист, я усматриваю здесь грубейшее нарушение конституционных норм, грубейшее нарушение действующего законодательства Украины. Вот смотрите: ребенок, который сегодня поступил в пятый класс, должен со следующего года изучать все предметы только на украинском языке. Они, наверное, не знают, что в Одесской области проживают граждане 123 национальности, и основной язык здесь русский. Сегодня эта тема намеренно замалчивается, но 90 процентов одесситов разговаривают все-таки на русском языке. И прятать голову в песок и не поднимать этот вопрос – неправильно и несправедливо. И с кем бы я сегодня не общался из одесситов, а я живу здесь, и моя семья здесь, они все говорят: мы стояли в очереди, чтобы записаться в школу, где есть русский класс, и сегодня мы теряем возможность учить ребенка по-русски. Я считаю, что это прямое нарушение прав человека. Но даже если откинуть нормы международного права, этот закон может начать действовать только через 8 лет: ребенок, который поступил в этом году в пятый класс, все 8 лет должен изучать все предметы на том языке, на котором желают родители.

- Наши власть имущие очень любят обращать внимание на позицию соседей. Против принятого закона об образовании очень жестко высказались Венгрия, Румыния и Россия. В Венгрии вообще назвали эту реформу «позором», а в Румынии обеспокоены тем, что эта реформа будет запущена в контексте притеснения национальных языковых меньшинств. Вы много лет представляли Украину в Венецианской комиссии и Парламентской Ассамблее Совета Европы. Вы, наверное, понимаете, о чем идет речь, и можете предсказать реакцию европейского сообщества на украинскую реформу образования?

- Если граждане обратятся в Европейский суд по правам человека, а я думаю, что такие найдутся, то он примет пилотный проект, и государство Украина будет выплачивать огромные денежные средства за нарушение основной конвенции прав человека, к которой Украина присоединилась еще в 1992. По действующему законодательству, нормы международного права имеют большую юридическую силу, чем нормы, принятые в Украине, даже чем Конституция. И если Украина взяла на себя обязательства, что, цитирую, «семейный язык должен развиваться», и в соответствии с 10-й статьей Конституции мы должны развивать языки нацменьшинств.

Наверное, неслучайно и Венгрия, и Болгария, и Польша, и Молдова, и многие другие страны возмущены тем, что произошло - принятый Верховной Радой закон нарушает права человека. Я всегда отстаивал и отстаиваю интересы Одессы. А абсолютное большинство одесситов говорит на русском языке. И мне, и другим жителям нашего края запрещать разговаривать на русском языке? Мы уже это проходили… Но самое главное - что депутаты голосуют, 255 человек проголосовали. Хотят понравиться своим избирателям? Получается как раз наоборот - сегодня 50 процентов украинцев разговаривают на русском языке. Зайдите в Киеве в метро, магазины, культурные учреждения - все разговаривают по-русски. И это в столице, что уже говорить об Одессе, Херсоне, Николаеве и многих других городах. Почему мне запрещают отдать ребенка в русскоязычную школу? Почему я должен слушать кого-то, если хочу отдать ребенка в болгарскую школу? Но сегодня все боятся об этом говорить. Потому что тут же откуда-то появляются националистические радикалы и начинают терроризировать людей на языковой почве. Я хочу подчеркнуть, что русский язык - это не российский язык, и мы должны отстаивать интересы своих избирателей, а самое главное - мы должны соблюдать действующее законодательство.

Я думаю, что еще не успеют высохнуть чернила на законе, если его подпишет Президент Украины, а мы уже будем вносить в него изменения. И первое, что мы сделаем, как только закон об образовании вступит в силу, - подадим в Конституционный суд: пусть Конституционный суд проверит его на соответствие действующему законодательству. Я думаю, что в связи с принятием нового закона о Конституционном суде, любой гражданин сегодня имеет право оспорить этот закон в Конституционном суде.

Я уверен, что в отношении закона об образовании есть судебная перспектива и этот вопрос будет рассмотрен в том числе в Европейском суде по правам человека.

Еще, на мой взгляд, некоторые нормы принятого закона просто не будут работать. К примеру, то, что касается так называемых опорных школ. Дети из сельской местности будут по 20-30 километров добираться до школы. Может, родители просто их не будут пускать, особенно зимой, осенью, когда грязь, слякоть, снег. По нашим дорогам автобусы ходить регулярно вряд ли будут. Кроме того, действующая программа практически не выполняется. Если в городе еще этот вопрос не так остро стоит, то сельские школы обречены.

- Недавно я задавал вопрос об опорных школах губернатору Одесской области. Максим Степанов ответил так: «Создание опорных школ необходимо для того, чтобы повысить качество сдачи внешнего независимого оценивания в Одесской области». Одесская область в прошлом году оказалась на последнем месте в Украине по результатам ВНО, в этом году - на предпоследнем. Вы считаете, что закрытие мелких школ и создание опорных школ не оправдает себя?

- Вы понимаете, ребенок в 6 лет каждый день должен проехать 20-30 километров до школы, и назад столько же. Да и родители вряд ли будут отпускать его - это если говорить о перспективе. Более того, мы говорим о децентрализации, просто многие, наверное, не прочитали весь текст закона. Контроль за школами будет полностью осуществляться из центра, будет создана специальная комиссия по проверке качества подготовки в учебных заведениях, в том числе в школах. Я думаю, что этого делать нельзя: и районо, и управление образования и науки в состоянии проверить местные учебные заведения. Что же мы отдаем эту функцию? В Украине тысячи школ, и в каждой будет осуществлять проверку комиссия из Киева? Я считаю, что это неправильно, этого нельзя делать. И я думаю, что этот закон будет отменен.

- Я бы хотел вернуться к поправкам, которые вы внесли. Ваши коллеги-парламентарии учли 9 из них. Я так понимаю, что изначально в проекте закона не было даже таких норм, как питание в школах - привычное нам еще из советских времен школьное питание хотели вовсе ликвидировать. И, что касается высшей школы - сокращение до минимума стипендий. Что теперь будет по этим направлениям?

- Питание в школах они пропустили, как и бесплатный проезд в сельской местности в эту так называемую опорную школу. Когда я поднял этот вопрос и начал говорить, писать официальные письма, видимо, чтобы отцепиться от меня, эту норму в закон включили, как и некоторые другие.

Но есть вопрос, связанный с высшей школой. В новом законе четко зафиксировано: сегодня стипендию будут получать не более 40-45% от количества обучающихся в вузе, а через два года - 15%. Наверное, авторы закона просто не вникли в проблему. А она повлечет за собой то, что дети из малообеспеченных семей просто не смогут учиться в высших учебных заведениях. Поверьте мне, такие дети есть и они очень разумные. И у всех должны быть одинаковые стартовые позиции - и у тех, кто хорошо обеспечен, и у тех, кто не обеспечен. Некоторые студенты, я не понаслышке знаю, живут только на стипендию. И 15% - это практически ничто.

В высших учебных заведениях, кроме снижения стипендий, сегодня есть и другие серьезные проблемы. Например, связанные с тем, что за последнее время более миллиона выпускников школ уехали за рубеж. А это лучшие! Вы знаете, и в Польше, и в Румынии, и в Болгарии берут наших выпускников школ на бюджетное обучение, и все делают, чтобы лучшие остались в этих странах. Это просто беда, что мы сегодня это допускаем. Мы говорим, что это внутренние инвестиции.

Допустим, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» нет проблем с набором. В этом году к нам поступило почти 5000 человек - это самый большой показатель. Более 70% - это выпускники школ из западной и центральной Украины, они приезжают к нам, и здесь хотят получить хорошее образование. Но это не показатель. Есть вузы, которые в этом году набрали гораздо меньше, к примеру, 4 факультета - 80 человек. Ведущие учебные заведения с наибольшим количеством бюджетных мест в этом году не набрали достаточного количества студентов, и теперь все эти места передали во Львов и Киев. Но это неправильно. Я думаю, что мы будем проводить заседание совета ректоров и обсудим эту проблему. Не все могут поехать из Одессы во Львов, чтобы получить ту или иную специальность. Я думаю, что мы это переживем: нужно бороться, нужно об этом говорить, никого не бояться. Если мы все будем молчать, не будем отстаивать наши элементарные права, то будет большая беда.

Вообще я считаю, что в принятом Верховной Радой законе об образовании нужно менять каждый раздел. Если президент нас услышит, а он должен слушать народных депутатов, он не станет подписывать этот закон, а отправит его на доработку. И я думаю, что мы в состоянии его доработать.