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  • Дата: Сегодня, 16:17
Сегодня, 16:17

Столкновения на Думской площади

Категория: Первая полоса / Новости


Столкновения на Думской площади

Беспорядки на Думской площади квалифицированы как хулиганство. По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок и не совершать противоправных действий.

Напомним, что в ходе сегодняшних беспорядков на Думской площади у здания Одесской мэрии пострадали 20 сотрудников полиции и 16 нацгвардейцев.

Галерея

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Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
Столкновения на Думской площади
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