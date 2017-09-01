Столкновения на Думской площади

Беспорядки на Думской площади квалифицированы как хулиганство. По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Полиция обратилась к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок и не совершать противоправных действий.

Напомним, что в ходе сегодняшних беспорядков на Думской площади у здания Одесской мэрии пострадали 20 сотрудников полиции и 16 нацгвардейцев.