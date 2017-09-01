Автоматический арест зарплат и решение дел военнослужащих в их отсутствие удалось предотвратить. Но судиться станет дороже

Сегодня Верховная Рада завершила рассмотрение всех 1335 поправок к проекту Гражданского процессуального кодекса. Он незначительно больше по объему, имеет практически ту же структуру и ту же логику, что и действующий кодекс. Сохранилась даже экстраординарная глава, роднящая ГПК с УПК и УК. Но есть и значительные изменения.

Главные из них слово-в-слово повторяют новеллы Хозяйственного процессуального кодекса, поправки к которому парламент закончил рассматривать 19 сентября.

Это право суда отказаться применять нормы законодательства, которые суд сочтет противоречащими Конституции, и применить вместо нее норму Конституции как норму прямого действия. Это полномочие суда применить свой собственный, не предусмотренный ни законом, ни договором способ защиты права или интереса лица. Это электронная система оборота, хранения и учета дел, с приемом электронных документов у участников процесса и переводом печатных документов в электронную форму. Это «эксперты по вопросам права» — обладатели ученой степени, и профессиональной известности «в отрасли права».

Это, что особенно чувствительно для граждан, монополия адвокатов на представительство их интересов в судах всех инстанций со дня начала функционирования нового Верховного Суда (запланировано на конец сентября этого года). Юристам, не имеющим действительного адвокатского свидетельства, но желающим представлять интересы третьих лиц в судах по гражданским делам, останутся только две категории споров для представительства третьих лиц: это трудовые споры и вышеупомянутые малозначительные дела.

Это — лишение права кассационного обжалования решений по так называемым «малозначительным делам». Которые определяются судом исходя из таких критериев как цена иска до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан (до 168400 грн.).

Это — замена суда кассационной инстанции, с ликвидируемого Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел на сложноподчиненную структуру, которую будет представлять из себя новый Верховный Суд. Где дела будут рассматриваться коллегиями судей Гражданского кассационного суда в составе ВС, а при необходимости отступить от сложившейся практики — передаваться на рассмотрение палат, объединенной палаты ГКС и большой палаты ВС.

Наиболее значительной особенностью нового ГПК является гл.12. Кодекс вносит в процедуру много точечных изменений. Например, территориальная подсудность иска по поводу сразу нескольких объектов недвижимости будет определяться по месту нахождения наиболее дорогостоящего из них, а не по выбору истца. Ответчик, чье место постоянного проживания неизвестно истцу, а зарегистрированное место проживания отсутствует в государственных реестрах, будет уведомляться не через прессу, а через официальный вебсайт судебной власти Украины

Возрастут размеры и появятся новые основания штрафов, которые суд сможет наложить на истца, ответчика, свидетеля. Верхняя граница такого штрафа без рецидива вырастет с нынешних 2550 грн. (по ст.185-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях) до 5 П.М.Т.Л (прожиточный минимум для трудоспособных лиц) — на сегодня это — 8429 грн. — по новому кодексу. Суды смогут штрафовать граждан «за злоупотребление процессуальными правами», «препятствование судопроизводству действием или бездействием», невыполнение обязанностей, возложенных судом, непредоставление без уважительных причин доказательств и др.

Ко второму чтению, из проекта кодекса исчезла наиболее дискуссионная его статья — 15, предусматривающая автоматизированный арест средств на банковских счетах проигравшего суд гражданина. Мишенью, конечно же, были граждане-должники за коммунальные услуги, которые мгновенно лишались бы поступающих на карточку зарплат, да и других безналичных сбережений. Целые семьи оставили был без куска хлеба. На эту статью обрушился шквал поправок и критики народных депутатов, — в том числе и и вашего покорного слуги. Этот рубеж нам отстоять удалось.

Учтены и поправки, обязывающие суд остановить производство по делу, где истец, ответчик, либо третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, находятся в подразделениях Вооруженных Силах, участвующих в АТО — до их возвращения в установленном законом порядке.

Однако, к сожалению, многие другие мои и моих единомышленников поправки к законопроекту не были учтены. Ввиду этого необходимо обратить внимание граждан на изменения в порядке получения и обжалования судебного приказа, — и, конечно же, новые ставки судебного сбора.

Судебный приказ — упрощенная форма взыскания долга с граждан и организаций, применяемого в первую очередь при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные и телекоммуникационные услуги (телевидение, Интернет, мобильная связь). В этой форме, суд коммуницирует только с кредитором, должник узнает о решении уже постфактум. После принятия изменений, дубликат судебного приказа будет выдаваться кредитору бесплатно. Судебный приказ суда первой инстанции больше нельзя будет обжаловать в апелляционный суд.

Единственный способ защиты, который оставляют гражданину — заявление об отмене судебного приказа в тот же суд что издал судебный приказ. Сегодня оно еще бесплатно, но новый кодекс обложит его сбором в 85 грн. Главное же в том, что подать заявление об отмене судебного приказа смогут только те граждане-должники, кому вручат копию судебного приказа в течение первых 15 из 20 дней, по истечении которых он вступает в силу. А вручать необязательно — достаточно отправить по месту государственной регистрации должника, а получит он судебный приказ или нет — это, исходя из текста кодекса, уже его личные проблемы. Высокая мобильность жителей большинства украинских городов, поселков и сел, обусловленная безработицей, бедностью, не позволяющей приобретать собственное жилье по месту работы или хотя бы добиваться регистрации в арендуемом жилье — означают, что миллионы граждан не только не проживают, но и редко (если вообще) бывают по месту своей государственной регистрации. На них в первую очередь лягут риски агрессивного применения института судебного приказа, которого только набирает обороты. Ведь дать гражданину возможность обжаловать судебный приказ или лишить такой возможности — будет теперь зависеть только от доброй воли кредитора, будь то ЖЕК, Облэнерго, Водоканал, провайдер мобильной связи или частный коллектор. Как они себя поведут в этой ситуации — каждый может додумать для себя сам.

Новый Кодекс расширяет поле применения судебного приказа, включив туда взыскание по требованию юридического лица или физического лица-предпринимателя на сумму до 100 П.М.Т.Л. (по состоянию на сегодня — до 168400 грн.) задолженности по договору.

Наконец, главное. По новому кодексу, значительно возрастут ставки судебного сбора за подачу апелляционной и кассационной жалоб на решения судов. Чтобы обжаловать решение суда в апелляционном порядке, гражданину придется уплатить 150% от судебного сбора, уплаченного истцом в первой инстанции (сейчас — 110%). То есть, для большинства серьезных имущественных споров — 12630 грн. по состоянию на сегодня. За обращение с кассационной жалобой придется выложить почти вдвое больше — 200% от судебного сбора, уплаченного истцом в первой инстанции (сейчас — 120%). Опять-таки, для большинства серьезных имущественных споров — 16840 грн. по состоянию на сегодня. Основанием для оставления иска, апелляционной или кассационной жалобы без движения станет не только непредоставление подтверждения уплаты судебного сбора — но и факт незачисления суммы сбора в специальный фонд государственного бюджета.

Вместе с тем, для граждан есть одно существенное улучшение. Размер судебного сбора по иску кредитора-юридического лица, взыскиваемого судом с гражданина, проигравшего дело, будет наконец-то ограничен максимальным пределом. К сожалению, решение этой проблемы, предлагаемое законопроектом, выписано безалаберно и без учета интересов государства. Во-первых, максимальный предел на уровне 350 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (589 тысяч 400 грн. на сегодня) — все еще непомерная сумма для большинства граждан. Во-вторых, способ, которым этот предел установлен, вреден для Государственного бюджета, и конкретно для содержания системы судов. Не истец-юридическое лицо ограничивается в размере судебного сбора, который позволяется взыскать по суду с ответчика-гражданина. А Государственный бюджет ограничивается в размере судебного сбора, который истец-юридическое лицо уплачивает при обращении с иском имущественного характера (и соответственно сможет взыскать с ответчика в случае выигрыша). Если в налоговых спорах это еще можно как-то оправдать, то в гражданских и хозяйственных — никак. Намерение благое, а по-человечески его реализовать — не смогли. Жаль.

Не вызывают претензий другие «послабления». Так, если апелляционная или кассационная жалобы претендуют лишь на часть суммы иска, судебный сбор будет отсчитываться от этой части, а не от всей суммы иска. Если до начала судебного рассмотрения иска (апелляционной, кассационной жалоб) истец и ответчик успеют заключить мировое соглашение, либо истец отказаться от иска, либо ответчик иск признать — суд будет «решать вопросы» по возврату государством истцу (апеллянту, кассатору) 50% уплаченного им судебного сбора.

Если граждан, любящих шансон и «благословенные 1990-ые» новые кодексы порадуют лишь милыми сердцу словами «решать вопросы», то «компьютерно подкованных» граждан ждут гарантированные скидки. Если свой иск, апелляционную или кассационную жалобу, заявление об обеспечении иска, доказательств или о разъяснении судебного решения гражданин или юридическое лицо подадут в суд в новой, электронной форме (вместо обычной

бумажной), они получат право на скидку в размере 20% от ставки судебного сбора. А сам судебный сбор смогут оплатить банковской картой через Интернет. Также, для граждан и юридических лиц станет бесплатной распечатка технической записи судебного заседания по их делу (сегодня — это платная услуга, 16 грн. 84 коп. за каждую страницу A4).

По новому кодексу, изменится порядок рассрочки и отсрочки уплаты судебного сбора по гражданским делам для малообеспеченных. Безусловно рассрочку или отсрочку смогут получить граждане, защищающие свои трудовые, жилищные, социальные, семейные права и права на компенсацию ущерба, причиненного их здоровью, военнослужащие, одинокие родители детей-инвалидов, детей до 14 лет и родители таких детей чьи супруги уклоняются от уплаты алиментов, члены малообеспеченных или многодетных семей, опекуны и попечители. Остальным нужно будет доказать, что размер судебного сбора составляет 5% и больше их годового дохода за предыдущий календарный год. Порядок частичного и полного освобождения малообеспеченных граждан от уплаты судебного сбора — останется прежним (на свободное усмотрение суда).

P.S. Завершая рассмотрение поправок к ГПК, парламент поставил жирную “кляксу” в конце документа. Один из депутатов настоял на голосовании на подтверждение поправки №1335, на которой “держались” «Заключительные и Переходные положения» кодекса. Невзирая на увещевания председателей ВР и профильного парламентского комитета, поправка набрала лишь 185 голосов из необходимых 226. Таким образом, новый Кодекс “откатился” в части “Переходных” и “Заключительных” положений к своей изначальной редакции. Что сразу же создало коллизии между переходными и заключительными положениями нового ГПК и всего многотомного проекта №6232. Интересно, как ВР будет выпутываться из сложившейся ситуации?

Если выхода не найдут - последствия политических игрищ придется разгребать путем пересмотра уже нового кодекса, вопреки “переможным реляциям” о неизменности процессуальных кодексов на ближайшую пятилетку. Судей, адвокатов и граждан Украины, помимо аврального перехода на новые правила процесса, ждут новые головоломки. Впрочем, в свете законотворчества последних лет, чем-либо удивить их уже непросто.

P.P.S. Парламент перешел к проекту нового Кодекса административного судопроизводства, ускорив темп рассмотрения поправок. А вот голосов за работу без перерыва до завершения рассмотрения судебной и пенсионной реформ пока не нашлось. Но спикер не сдается: пообещал поставить «продление» на переголосование после обеда.