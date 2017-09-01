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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Подозрения в причастности к трагедии в «Виктории» никому из чиновников горсовета не предъявлены. Пока, во всяком случае

Категория: Первая полоса / Новости


Подозрения в причастности к трагедии в «Виктории» никому из чиновников горсовета не предъявлены. Пока, во всяком случае

Об этом сообщили  в ходе пресс-конференции Прокурор области Олег Жученко и начальник ГУНП Дмитрий Головин.

По словам прокурора, «…следствие прокуратуры изучает причастность  официальных лиц к трагедии и ее последствиям».

В свою очередь, руководитель полиции  Дмитрий Головин заявил, что «…есть новые факты, которые сейчас вскрываются как по самому пожару, так и по  организации его тушения и вывода детей!»

Однако что это за факты, чиновник не уточнил.

Отметим, что по официальным данным, среди основных версий возниконовения пожара в пансионате «Виктория», наряду с нарушением правил техники безопасности и возгоранием электропроводки присутствует и поджог.



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