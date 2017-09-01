Трамвайное движение на поселок Котовского будет восстановлено уже к 7 октября

Такое обещание дал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько.

Про его словам, задержка в проведении работ по перекладке трамвайного покрытия были вызваны тем, что в районе Пересыпского моста под трамвайными рельсами оказались инженерные коммуникации, которые не были обозначены на схемах.

Напомним, что трамвайное движение было прекращено 11 сентября. Тогда коммунальщики обещали справиться даже быстрее отведенных на это руководством города двух недель, однако работы затянулись.

На время их проведения были запущены дополнительные автобусные маршруты, однако компенсировать трамвайные перевозки это не смогло. К тому же, это еще больше «напрягло» и без того перенасыщенные транспортом дороги между Пересыпью и поселком Котовского.