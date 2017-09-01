Фестиваль науки и техники для будущих одесских изобретателей

Наука, технологии, инженерия и математика (S-science, T-technology, E-engineering, M-mathematics) — 4 основных направления, которые становятся определяющими в жизни молодых украинцев уже сегодня. Познакомиться со STEM-образованием можно было в Одессе на фестивале, который проходил в Музее интересной науки.

Его программа интересна и разнообразна — лекции, соревнования, мастер-классы, выставка проектов и многое другое. Цель — одна: привлечь талантливых ребят к науке и ее популяризация среди молодежи.

На фестивале побывали школьники в возрасте 7-и — 18-и лет, особое внимание уделялось авторам научно-технических изобретений. Участникам предложили многочисленные профильные зоны, мастер-классы, выставочные площадки и лекции изобретателей.

Общение с профессионалами вдохновляет подростков на дальнейшее развитие, оно призвано способствовать реализации уникальных творческих проектов в современных научных и производственных процессах. Ребята получили реальную возможность патентования и внедрения собственных проектов.

Организаторы фестиваля — Общественная организация «Социальная справедливость», «Совесть», Молодежный совет при Одесском городском голове, Департамент образования и науки Одесского городского совета — уверены: пришло время воплощения желаний молодых талантов Украины!