В Одессе состоялся турнир по мини-футболу среди полицейских «Золотой Грифон»

Спорткомплекс Национального университета «Одесская юридическая академия» стал площадкой для проведения турнира по мини-футболу среди подразделений Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины «Золотой Грифон 2017». В соревнованиях приняли участие 10 команд со всех уголков нашей страны – команды Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, Управлений защиты экономики Днепропетровской, Донецкой, Винницкой, Житомирской, Луганской, Одесской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областей.
Торжественное открытие соревнований было ознаменовано парадом всех команд в сопровождении духового оркестра.
С напутственным словом к участникам турнира обратился президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Сергей Кивалов.
Участников турнира «Золотой Грифон» ожидали три насыщенных дня футбольных баталий. По результатам финальных состязаний первенство в мини-футболе среди подразделений Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины одержала команда из города Черновцы, второе место досталось команде из Харькова, а почётное третье место завоевала одесская команда. Все призёры были награждены кубками и медалями, а те, кто немного не дотянул до победы, также не сильно расстраивались – ведь данный турнир позволил им на несколько дней отвлечься от рабочих будней и стал хорошим стимулом к дальнейшим занятиям спортом.
Начальник управления защиты экономики в Одесской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Алексей Семенцов рассказал о той важной роли, которую играет спорт для ежедневной работы полицейского:
Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет активно сотрудничают с Национальной полицией Украины по вопросам подготовки патрульных полицейских, и многие выпускники вузов сейчас отстаивают интересы гражданина и общества в её рядах. Ежегодно сотни выпускников НУ «ОЮА» и МГУ трудоустраиваются в Национальную полицию Украины, что стало возможным благодаря качественной подготовке будущих полицейских в обоих университетах. В частности, студенты проходят обучение в Центре боевой подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов, специализированном стрелковом тире, получают навыки работы на Полигоне осмотра места происшествия. Национальный университет «Одесская юридическая академия» является единственным вузом в нашей стране, у которого есть лицензия на использование полиграфа в учебном процессе. Кроме того, и в НУ «ОЮА», и в МГУ на очень высоком уровне проводятся занятия по физическому воспитанию, а поэтому выпускники без проблем сдают все силовые нормативы при поступлении на службу в Национальную полицию. Благодаря хорошему уровню теоретических знаний и отменной тактической и физической подготовке выпускники вузов показывают высокий уровень профессионализма во время исполнения своих обязанностей на службе в Нацполиции.