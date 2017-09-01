Сергей Кивалов: Каждый имеет право выбора языка воспитания и обучения своих детей



Вчера Министерство образования и науки Украины заявило, что готово направить в Совет Европы на экспертизу новый закон об образовании, предусматривающий преподавание в старшей школе исключительно на украинском языке, а также о сотрудничестве с главами дипломатических миссий в вопросе имплементации языковой статьи новой редакции закона об образовании. Однако, уже сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон, несмотря на то, что большая часть украинского общества выступила категорически против предлагаемых реформ. Власть всячески декларирует стремление в Европейский союз, при этом повсеместно нарушая основные принципы, на которых он построен: толерантность, терпимость, уважение национальных меньшинств. Именно поэтому Венгрия, Болгария, Россия, Польша, Молдова, Румыния и многие другие страны выступили против нового Закона Украины «Об образовании», нарушающего базовые права человека. Я всегда отстаивал и отстаиваю интересы Одессы. Абсолютное большинство одесситов говорит на русском языке. Поэтому я считаю, что если мы хотим стать частью мирового сообщества, то любой человек, вне зависимости от того, представителем какой национальности он является, должен иметь право выбора языка воспитания и обучения своих детей.

В противном случае, мы вынуждены бороться за свои права и доказывать свою правоту. После подписания данного закона, мы вынуждены обращаться в Конституционный суд, который и проверит его на соответствие Основному Закону. Я уверен, что в отношении закона об образовании есть судебная перспектива, так как этот вопрос будет рассмотрен в том числе в Европейском суде по правам человека. А первое, что мы сделаем, когда придем к власти, будет отмена этого бесчеловечного образовательного эксперимента, который ставят сегодня над нашими детьми,

- написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.